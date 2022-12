CSI2*/1*/YH1* X-mas Tour Azelhof W2

JOHN DEERE Tijdschema Ruiter Paard

06 CSI2* - 1m35

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 67 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 11:16 Uur (16.12.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Yoni VAN SANTVOORT

NED 510 ILEVA S

M / KWPN / Chestnut / 2013 / ANDIAMO / GELHA'S VDL EMILION / 107XM81 / E: Frans VAN SANTVOORT (10213276) / F: van Santvoort / 107XM81 / E: Frans VAN SANTVOORT (10213276) / F: van Santvoort 0 57.35

500.00 EUR

2 Kasper DE BOECK

BEL 104 NEPAL S

G / BWP / Bay / 2013 / KANNAN / TOULON / 106QF99 / E: JV-Horses BVBA / F: STARHORSES N.V. / 106QF99 / E: JV-Horses BVBA / F: STARHORSES N.V. 0 58.47

400.00 EUR

3 Vincent LAMBRECHT

BEL 301 CATWALK PIKAP DE MUZE Z

S / ZANG / Bay / 2012 / PONSEE V / TINKA'S BOY / 105UK48 / E: Gimpex nv - Catwalk Horse Team (20018367) / F: De Brabander Joris / 105UK48 / E: Gimpex nv - Catwalk Horse Team (20018367) / F: De Brabander Joris 0 58.81

300.00 EUR

4 Pascal VAN LAETHEM

BEL 492 FAUT-IL DES 7 VALLONS

S / SBS / Chestnut / 2011 / COMME IL FAUT 5 / DOUBLE ESPOIR / 105LU48 / E: Heléne COUNSON (10257293) / 105LU48 / E: Heléne COUNSON (10257293) 0 60.08

200.00 EUR

5 Sven Joseph HADLEY

IRL 218 FABULEU VD WATERTOREN

G / SBS / Bay / 2011 / MISTER BLUE / CHIN CHIN / 105XC82 / E: Louise CARROLL (10039230) / F: Gaby Van Daele / 105XC82 / E: Louise CARROLL (10039230) / F: Gaby Van Daele 0 60.25

140.00 EUR

6 Sacha BEGHUIN

BEL 23 JENNIFER VAN DE MOORKESHOEVE

M / BWP / Bay / 2009 / BUFERO VAN HET PANISHOF / CASSINI II / 104SD82 / E: Moors Robin / F: ARNAUD MOORS, EIGENBILZEN (BEL) / 104SD82 / E: Moors Robin / F: ARNAUD MOORS, EIGENBILZEN (BEL) 0 62.56

110.00 EUR

7 Michael ZWINGMANN

GER 572 COCODELLO

G / HOLST / Bay / 2015 / CASCADELLO / QUITE CAPITOL / 107YQ12 / E: Heidrun MACKERODT (10185428) / F: Heidrun Mackerodt / 107YQ12 / E: Heidrun MACKERODT (10185428) / F: Heidrun Mackerodt 0 64.11

80.00 EUR

8 Renee HAZELEGER

NED 234 LUNICA 2

M / OS / Chestnut / 2009 / LUDWIGS AS / ARGENTINUS / 105TU62 / E: Stall Moorhof (20002891) / F: Menke, Utz / 105TU62 / E: Stall Moorhof (20002891) / F: Menke, Utz 0 64.87

60.00 EUR

9 Filippo TABARINI

ITA 450 Perla Optima

M / BWP / Chestnut / 2015 / Kannan / Pommeau Du Heup / 107CX18 / 107CX18 0 65.09

60.00 EUR

10 Anthony PHILIPPAERTS

BEL 383 ORCHIDEE VAN DORPERHEIDE

M / BWP / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / CALYPSO D'HERBIERS / 107BV57 / E: Team Philippaerts / F: Philippaerts We Live Horse Bvba / 107BV57 / E: Team Philippaerts / F: Philippaerts We Live Horse Bvba 0 65.88

50.00 EUR

11 Melanie HUTTER

AUT 253 MONA DE REGOR

M / BWP / Bay / 2012 / IM SPECIAL DE MUZE / QUERLYBETH HERO / 107AW57 / E: Ms Hutter Consulting GmbH (20017562) / F: Familie Veldeman/Stal De Regor / 107AW57 / E: Ms Hutter Consulting GmbH (20017562) / F: Familie Veldeman/Stal De Regor 0 66.13

50.00 EUR

12 Inge CARTON

BEL 77 QUALITY STAR Z

G / ZANG / Grey / 2013 / QUALITY TIME / CASH / 106FR43 / E: Quality Sporthorses BV (20018834), Spiessens & Co BVBA (20003679) / F: Niels De Bruijn / 106FR43 / E: Quality Sporthorses BV (20018834), Spiessens & Co BVBA (20003679) / F: Niels De Bruijn 0 66.38

50.00 EUR

13 Noëlle VAN DER VELDE

NED 479 IO

M / KWPN / Bay / 2013 / GLASGOW W VH MERELSNEST / FLIPPER D'ELLE / 107MR26 / E: Hoeve de Hazelaar Holding B.V. (20006196) / F: A. en W. Wolters/ H.C.C.M. Ongering / 107MR26 / E: Hoeve de Hazelaar Holding B.V. (20006196) / F: A. en W. Wolters/ H.C.C.M. Ongering 0 68.16

35.00 EUR

14 Emma BOCKEN

NED 43 SYMPATHIE 60

M / HOLST / Bay / 2014 / 107BX71 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961), Theo MOLENAERS (10130194) / 107BX71 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961), Theo MOLENAERS (10130194) 0 68.40

35.00 EUR

15 Arnaud GAUBLOMME

BEL 197 TOURELLE COVER Z

M / Bay / 2013 / TOULON / KANNAN / 106UE22 / E: Vercruysse / F: Vercruysse Erwin / 106UE22 / E: Vercruysse / F: Vercruysse Erwin 0 68.57

35.00 EUR

16 Thijmen VOS

NED 552 Ive Got The Key

G / ISH / Other / 2010 / Womanizer / Ekstein / 105GA58 / 105GA58 0 68.61

35.00 EUR

17 Lotte TEUNS

NED 455 LUROSO VAN DE HOEF

G / BWP / Bay / 2011 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / GRANDEUR / 106MT56 / E: Noëlle VAN DER VELDE (10082597) / F: Huysmans / 106MT56 / E: Noëlle VAN DER VELDE (10082597) / F: Huysmans 0 68.64

35.00 EUR

18 Samuel HUTTON

GBR 254 ELFY DES EQUINOXES

G / Chestnut / 2014 / ROMANDO DE L'ABBAYE*HN / CONCORDE / 107CR96 / E: AS Trading (20018574) / 107CR96 / E: AS Trading (20018574) 0 68.70

35.00 EUR

= 2,210.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

19 Melanie HUTTER

AUT 252 CRYSTALL 2

M / HOLST / Bay / 2009 / CANCARA / LANCER II / 104ZD89 / E: Melanie Hutter / F: Westphalen-Fehrs, Wencke / 104ZD89 / E: Melanie Hutter / F: Westphalen-Fehrs, Wencke 0 68.97



20 Koen VEREECKE

BEL 526 ANDY PUR VDM Z

S / ZANG / Chestnut / 2014 / ACTION PUR / TINKA'S BOY / 107JG46 / E: Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Fam. Bruggeman / 107JG46 / E: Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Fam. Bruggeman 0 70.07



21 Maverick VAN LENT

BEL 494 CAESAR

G / ESH / Other / 2009 / CASH / AGROVORM'S AMERIGO / 104UY36 / E: Hong MENG (10207063), Ge CHAO (10207061), Yongjun ZHANG (10207062) / 104UY36 / E: Hong MENG (10207063), Ge CHAO (10207061), Yongjun ZHANG (10207062) 0 70.34



22 Jelle SAPPIN

BEL 429 TRESOR VAN DE VLIERBEEK Z

M / Bay / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / OMAR / 106XY59 / E: Chris Anné / F: Breeder's Name\tChris & Eva Anné - De Maeyer / 106XY59 / E: Chris Anné / F: Breeder's Name\tChris & Eva Anné - De Maeyer 0 71.51



23 Aubri NOYEZ

BEL 360 IDLE BOY VL

G / KWPN / Black / 2013 / GLASGOW-W VH MERELSNET / FRENCH BUFFET / 105ZR55 / E: Aubri NOYEZ (10085447) / F: B. Van Leur / 105ZR55 / E: Aubri NOYEZ (10085447) / F: B. Van Leur 0 71.88



24 Michael KOROMPIS

NED 283 Maverick Van 't Leetereind

G / BWP / Bay / 2012 / Epleaser Van T Heike / 107RK84 / 107RK84 0 72.09



25 Jeroen APPELEN

BEL 6 MONINGO - D VAN'T HEYVELD

G / BWP / Bay / 2012 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / BROWNBOY / 107DF34 / E: Filip VAN ASSSCHE (10280139) / F: Roger Schaerlaken / 107DF34 / E: Filip VAN ASSSCHE (10280139) / F: Roger Schaerlaken 0 72.62



26 Christina GACHOUD

GBR 190 VENIVICI DE BEAUFOUR

S / SF / Other / 2009 / MYLORD CARTHAGO*HN / 106CG42 / E: HMF Equestrian (20004568) / F: Periers en Auge / 106CG42 / E: HMF Equestrian (20004568) / F: Periers en Auge 0 72.69



27 Evelyne PUTTERS

BEL 397 Divinus De France

G / SF / Chestnut / 2013 / Huppydam Des Horts / Phosph'or / 106HJ69 / 106HJ69 0 72.77



28 Pedro DE ANDRADE COSTA

BRA 101 INDIO

G / KWPN / Chestnut / 2013 / KANNAN / BURGGRAAF / 107PA78 / E: Eduardo PEREIRA DE MENEZES (10007934) / 107PA78 / E: Eduardo PEREIRA DE MENEZES (10007934) 0 73.05



29 Franco MARTINEZ

ARG 332 CHAKPORI DU GIBET

G / SCSL / Grey / 2014 / CANABIS Z / PAPILLON ROUGE / 108AQ50 / E: Charles BETTENDORF (10051245) / F: Bettendorf Charles / 108AQ50 / E: Charles BETTENDORF (10051245) / F: Bettendorf Charles 0 73.07



30 Eleonore LAMBILLIOTTE

BEL 296 Camillo Z

G / ZANG / Grey / 2012 / Cumano / Chin Chin / 106LF83 / 106LF83 0 73.87



31 Senna EVERSE

NED 171 FARNO D'OR

G / KWPN / Bay / 2010 / HEARTBREAKER / PACIFIC / 105BG13 / E: Everse Horses / 105BG13 / E: Everse Horses 0 74.13



32 Tatiana TROIANI

BEL 468 MANDARINA LS

M / Bay / 2012 / MANZANILLO LS / CASALL / 106PE26 / E: SPRL Tatiana Troiani Team (20000929) / F: Rancho El Mexicano / 106PE26 / E: SPRL Tatiana Troiani Team (20000929) / F: Rancho El Mexicano 0 74.18



33 Duarte ROMAO

POR 76 CARDINAL D'YSIEUX Z

G / Bay / 2014 / CROWN Z / VERT ET ROUGE / 107GN24 / E: S.A.S. ECURIE BTCR (20005343) / 107GN24 / E: S.A.S. ECURIE BTCR (20005343) 0 74.53



34 Kendra Claricia BRINKOP

GER 57 Ellabelle De Rie Z

M / ZANG / Black / 2014 / Elvis Ter Putte / Tornedo Fcs / 106HT57 / 106HT57 0 74.97



35 Femke BRAAT

NED 54 UNIQUESTONE CA Z

S / ZANG / Bay / 2009 / UNDERSTONE VD KAPEL / QUICK STEP WISBECQ / 104QH40 / E: Herwin BRAAT (10043812) / F: Cardon Alexandre / 104QH40 / E: Herwin BRAAT (10043812) / F: Cardon Alexandre 0 75.20



36 Pedro DE ANDRADE COSTA

BRA 100 H5 MARKET IRMINKA

M / AES / Chestnut / 2006 / IRCO MENA / TINKA'S BOY / 103TL77 / E: Carlos HANK GONZALEZ (10032316) / F: Sue & Derek Ricketts / 103TL77 / E: Carlos HANK GONZALEZ (10032316) / F: Sue & Derek Ricketts 0 76.81



37 Frederic VERNAET

BEL 535 ORAK D'HAMWYCK

S / Black / 2014 / TOBAGO Z / TOULON / 107LB10 / E: T&l NV / F: Danny Vergauwen - Van Impe / 107LB10 / E: T&l NV / F: Danny Vergauwen - Van Impe 0 77.54



38 Kendra Claricia BRINKOP

GER 58 Mr Jones

G / BWP / Black / 2012 / I M Special De Muze / Vertigo Saint - Benoit / 106EY49 / 106EY49 0 77.73



39 Vincent DINGS

NED 141 IVORY HDH

M / KWPN / Chestnut / 2013 / CREAM ON TOP / VDL ZIROCCO BLUE / 106OX39 / E: Hans DINGS (10160578) / F: Hans Dings BV / 106OX39 / E: Hans DINGS (10160578) / F: Hans Dings BV 1 79.13



40 Sevil SABANCI

TUR 420 CHUEMLI

G / OS / Bay / 2012 / COMME IL FAUT 5 / CONCORDE / 106LP72 / E: Melisa Internationales Reitzentrum GmbH (20000439) / F: Bernd Jäger / 106LP72 / E: Melisa Internationales Reitzentrum GmbH (20000439) / F: Bernd Jäger 1 79.28



41 Sven Joseph HADLEY

IRL 224 UIDAM

M / ISH / Chestnut / 2008 / LUIDAM / CAVALIER ROYALE / 105UD71 / E: Linda SLATTERY (10165105) / F: Padraig Howley / 105UD71 / E: Linda SLATTERY (10165105) / F: Padraig Howley 4 58.09



42 Marie FOULON

BEL 177 EASY

M / AES / Bay / 2014 / BEST OF OPUS DEI Z / OGANO SITTE / 106YL65 / E: Marie FOULON (10062242) / F: Marie Foulon / 106YL65 / E: Marie FOULON (10062242) / F: Marie Foulon 4 59.59



43 Noëlle VAN DER VELDE

NED 478 HARICOT VERTS

M / KWPN / Chestnut / 2012 / NABAB DE REVE / CHIN CHIN / 106RI82 / E: Hoeve de Hazelaar Holding B.V. (20006196) / F: G.K.M. van Oers / 106RI82 / E: Hoeve de Hazelaar Holding B.V. (20006196) / F: G.K.M. van Oers 4 59.74



44 Lisa KIRCHER

FRA 279 GRANDE VILLE T

M / KWPN / Bay / 2011 / AVANTOS / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / 105UP85 / E: Anne-Sophie EHL (10235161), Nicolas EHL (10235162) / F: A. Van Triest / 105UP85 / E: Anne-Sophie EHL (10235161), Nicolas EHL (10235162) / F: A. Van Triest 4 61.49



45 Mike VAN OLST

BEL 501 COMME ELLE FAUT ODTH Z

M / ZANG / Bay / 2015 / COMME IL FAUT / CANABIS Z / 107GK44 / E: odth (20019983) / F: NV ODTH / 107GK44 / E: odth (20019983) / F: NV ODTH 4 62.18



46 Koen VEREECKE

BEL 528 Balouto Van Paemel Z

S / ZANG / Chestnut / 2014 / Baloubet Du Rouet / Colman / 106PI34 / 106PI34 4 62.20



47 Shoorendran NAGESWARAN

MAS 356 PING PONG V

G / ESH / Grey / 2012 / PONSEE V / CALVINO Z / 105TZ54 / E: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / F: Peeter Viiard / 105TZ54 / E: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / F: Peeter Viiard 4 63.11



48 Andres VEREECKE

BEL 521 BASHA

M / HOLST / Bay / 2009 / LARIMAR / CORIANO / 105BG71 / E: Peter Jambon / F: Lorenzen Adolf / 105BG71 / E: Peter Jambon / F: Lorenzen Adolf 4 63.40



49 Hendrik DENUTTE

BEL 131 IROME

G / SBS / Bay / 2014 / KANNAN / KIMBALL / 107IX96 / E: Jacques LETERME (10268997) / F: JACQUES LETERME / 107IX96 / E: Jacques LETERME (10268997) / F: JACQUES LETERME 4 63.68



50 Julia VAN DER HEIJDEN

NED 476 JARANIA

M / KWPN / Bay / 2014 / VIGO D ARSOUILLES STX / 106WX67 / E: Bart Gommeren Sporthorses (20001198), Van Gent Tiel B.V. (20006211) / F: E. Berkhof Paarden BV / 106WX67 / E: Bart Gommeren Sporthorses (20001198), Van Gent Tiel B.V. (20006211) / F: E. Berkhof Paarden BV 4 66.74



51 Yana JANSEGERS

BEL 261 DJENA TOPS

M / SF / Grey / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / 107LP52 / E: Yana JANSEGERS (10215253) / 107LP52 / E: Yana JANSEGERS (10215253) 4 68.09



52 Anastasia BONDARIEVA

UKR 44 ESTHETE DU CELLIER LA

M / SF / Bay / 2014 / BALOU DU ROUET / QUICK STAR / 106SZ71 / E: EARL des JAMONIERES Elevage du CELLIER (20002322), Christophe DES JAMONIERES (10056367) / F: S.A.R.L. DES JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER / 106SZ71 / E: EARL des JAMONIERES Elevage du CELLIER (20002322), Christophe DES JAMONIERES (10056367) / F: S.A.R.L. DES JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER 4 69.60



53 Kendra Claricia BRINKOP

GER 61 Zero 24

S / HOLST / Grey / 2014 / Zandor / Carthago Z / 106RD34 / 106RD34 4 70.15



54 Lies MALISART

BEL 321 DANZEL Z

G / ZANG / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / NABAB DE REVE / 106BO70 / E: Malisart / F: Dr W. MALISART / 106BO70 / E: Malisart / F: Dr W. MALISART 4 71.57



55 Clarissa LYRA

HKG 310 HIGH CLASS

S / KWPN / Bay / 2012 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / BURGGRAAF / 106PT04 / E: Clarissa LYRA (10059083), Rebeka ROŽMANEC (10142919) / F: Stal Karaevli / 106PT04 / E: Clarissa LYRA (10059083), Rebeka ROŽMANEC (10142919) / F: Stal Karaevli 4 73.36



56 Arnaud GAUBLOMME

BEL 194 CASPARIA PS

M / Grey / 2014 / CORNET'S BALOU / EUROCOMMERCE BERLIN / 107GB85 / E: Ronnoco Jump ULC (20019552) / 107GB85 / E: Ronnoco Jump ULC (20019552) 4 77.55



57 Amelie GACHOUD

GBR 186 STARLETT

M / HANN / Other / 2009 / STAKKATO / CORNET OBOLENSKY / 105UG94 / E: HMF Equestrian (20004568) / F: Ohse, Christian-Wilhelm / 105UG94 / E: HMF Equestrian (20004568) / F: Ohse, Christian-Wilhelm 4 77.95



58 Laura MONIER

FRA 350 Dsp Petter Patter

2010 / 106GJ86 / 106GJ86 4 78.58



59 Kateryna KHURSHUDYAN

UKR 273 QUIJOTE

M / HANN / Bay / 2010 / QUINTENDER / PROVIDER / 107DR76 / E: Stall Lagerfelt AB (20000851) / F: Ina und Helmut Groen / 107DR76 / E: Stall Lagerfelt AB (20000851) / F: Ina und Helmut Groen 5 79.33



60 Maverick VAN LENT

BEL 495 GIEKE DE COUR AU BOIS

M / SBS / Chestnut / 2012 / FOR PASSION D'IVE Z / UNKNOWN / 106IP49 / E: Aldo PICCIONI (10189321), Fabio PICCIONI (10189320) / F: Raf Backaert / 106IP49 / E: Aldo PICCIONI (10189321), Fabio PICCIONI (10189320) / F: Raf Backaert 8 64.60



61 Filippo TABARINI

ITA 447 Cortocina

M / OS / Grey / 2014 / Cornet's Balou / Cartogran / 106WE99 / 106WE99 8 71.64



62 Koen VEREECKE

BEL 531 L'ESMERALDA VAN 'T MEULENHOF

M / BWP / Bay / 2011 / NABAB DE REVE / LORD Z / 106DV27 / E: Stal T Ruytershof (20004261), Koen VEREECKE (10016395) / F: Mariette Van Lombergen / 106DV27 / E: Stal T Ruytershof (20004261), Koen VEREECKE (10016395) / F: Mariette Van Lombergen 9 83.14



63 Toon MAES

BEL 313 I'M QUALITY TIME

G / KWPN / Grey / 2013 / QUALITY TIME / MURANO / 106SB34 / E: Matthew ZACCHIA (10207389) / F: M.ZACCHIA / 106SB34 / E: Matthew ZACCHIA (10207389) / F: M.ZACCHIA 10 80.63



64 Coline BRANTS

BEL 55 DIOR

M / HOLST / Grey / 2011 / CASALL / CASSINI I / 105RJ66 / E: Morco BVBA (20017852) / F: ROELAND MOORS / 105RJ66 / E: Morco BVBA (20017852) / F: ROELAND MOORS 12 76.38



65 Gilles DUNON

BEL 157 Heroine D'elgil

M / Bay / 2013 / Numero Uno / Ogano Sitte / 107XL87 / 107XL87 19 85.53



66 Alexia HILPIPRE

FRA 246 CARL 92

G / HOLST / Grey / 2012 / CAYADO / CASALL / 106FH09 / E: S.A.R.L. BIO DISTRIBUTION (20019098) / F: MME STEPHANIE MEHRENS 99 (FRA) / 106FH09 / E: S.A.R.L. BIO DISTRIBUTION (20019098) / F: MME STEPHANIE MEHRENS 99 (FRA) 27 93.11



67 Marc Antoine HENN

FRA 236 ALICANTE H

Male / ZWEIB / Chestnut / 2012 / ACORATH / GRANDUS / 106LF43 / E: Bio DISTRIBUTION (10186186) / 106LF43 / E: Bio DISTRIBUTION (10186186) 33 95.63



