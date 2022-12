CSI2*/1*/YH1* X-mas Tour Azelhof W2

IV CSI1* - 1m30

Table A, 2 phases, both against the clock - 274.1.5.3

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 62 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 14:23 Uur (16.12.2022)

1 Sven Joseph HADLEY

IRL 220 KABRAN DE REVE Z

G / ZANG / Chestnut / 2011 / KANNAN / NARCOS II / 105TT33 / E: Carroll Produce Ltd (20000579) / F: Haras des Reves / 105TT33 / E: Carroll Produce Ltd (20000579) / F: Haras des Reves 0 0 = 0.00 25.80

375.00 EUR

2 Piet RAIJMAKERS JR

NED 406 VAN SCHIJNDEL'S HANIBAL

G / KWPN / Bay / 2012 / VAN SCHIJNDEL’S RASCIN / 106RC91 / E: Van Schijndel Promotion BV (20000903) / F: van Schijndel promotion BV / 106RC91 / E: Van Schijndel Promotion BV (20000903) / F: van Schijndel promotion BV 0 0 = 0.00 26.29

300.00 EUR

3 Nico VAN DER PLAETSEN

BEL 477 MY SECRET OF USIE T

G / BWP / Chestnut / 2012 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / KIGALI / 106GN88 / E: Timperman / F: Gina Timperman / 106GN88 / E: Timperman / F: Gina Timperman 0 0 = 0.00 26.75

225.00 EUR

4 Benjamin WULSCHNER

GER 567 ILISABETH

M / HOLST / Bay / 2016 / URIKO / CANTURO / 108AE97 / E: Christian SCHLIECKER (10298553) / F: Henrike Feldhaus / 108AE97 / E: Christian SCHLIECKER (10298553) / F: Henrike Feldhaus 0 0 = 0.00 27.26

150.00 EUR

5 Amber VAN MARLE

NED 498 KANSAS

G / KWPN / Chestnut / 2015 / BALTIC VDL / ZIROCCO BLUE VDL / 106YN69 / E: Paul VAN MARLE (10157094) / F: Winkoop / 106YN69 / E: Paul VAN MARLE (10157094) / F: Winkoop 0 0 = 0.00 27.65

105.00 EUR

6 Tori DUNN

IRL 153 SUMAS TALOUBET

Male / ISH / Other / 2005 / TALOUBET VDL / PRIDE OF SHAUNLARA / 104MK37 / E: Jarlath Fahy / F: Suma Stud / 104MK37 / E: Jarlath Fahy / F: Suma Stud 0 0 = 0.00 28.15

82.50 EUR

7 Pauline BROUCQSAULT

FRA 62 DOLCE D'EPIC

M / Other / 2013 / DRACO / CASSINI II / 106ZZ21 / E: S.A.R.L. EPIC (20016634) / 106ZZ21 / E: S.A.R.L. EPIC (20016634) 0 0 = 0.00 28.38

60.00 EUR

8 Mike VAN OLST

BEL 502 HARANIA B

M / ZANG / Grey / 2012 / DAKAR VDL / OJASPER / 106UQ11 / E: R DESMET (10211218), MPstables (20005789), G VANDIKKELEN (10211219) / F: J Broekman / 106UQ11 / E: R DESMET (10211218), MPstables (20005789), G VANDIKKELEN (10211219) / F: J Broekman 0 0 = 0.00 28.81

45.00 EUR

9 Marjolaine MARRAUD DES GROTTES

FRA 326 ELIZA B

M / HOLST / Chestnut / 2012 / MYLORD CARTHAGO*HN / CARETINO 2 / 105MP46 / E: Hengststation Bachl / F: Hartmut Keitel / 105MP46 / E: Hengststation Bachl / F: Hartmut Keitel 0 0 = 0.00 29.13

45.00 EUR

10 Estelle VAN TRICHT

BEL 512 FURMINT

Male / HSH / Bay / 2009 / USTINOV / CLAUDIO'S SON / 104HC65 / E: Ludwig & Yasmine Criel / F: Enyingi Agrár Zrt., HUN / 104HC65 / E: Ludwig & Yasmine Criel / F: Enyingi Agrár Zrt., HUN 0 0 = 0.00 29.92

37.50 EUR

10 Anna SZARZEWSKI

FRA 446 NITOUCHE V / H HULSTENHOF

M / BWP / Grey / 2013 / DAKAR / CICERO / 106YL44 / E: Niels BRUYNSEELS (10006852), L&M Sporthorses (20001817) / F: Bernard Mols / 106YL44 / E: Niels BRUYNSEELS (10006852), L&M Sporthorses (20001817) / F: Bernard Mols 0 0 = 0.00 29.92

37.50 EUR

12 Dieter LAHEYNE

BEL 292 ONLY ONE VAN 'T ROOSAKKER

M / BWP / Bay / 2014 / KANNAN / ECHO VAN 'T SPIEVELD / 106JE90 / E: Kluskens / F: MARC KLUSKENS / 106JE90 / E: Kluskens / F: MARC KLUSKENS 0 0 = 0.00 30.59

37.50 EUR

13 Candice PATOUT

FRA 371 CAPPUCINO DH Z

S / Bay / 2011 / CUPIDO / VA VITE / 107OB50 / E: Apolline VERSTAEN (10154744) / 107OB50 / E: Apolline VERSTAEN (10154744) 0 0 = 0.00 30.78

30.00 EUR

14 Robert VOS

NED 550 CANADIAN GIRL Z

M / ZANG / Bay / 2016 / CARRERA VDL / 107OL21 / E: A VOS (10174944) / 107OL21 / E: A VOS (10174944) 0 0 = 0.00 31.37

30.00 EUR

15 Yana JANSEGERS

BEL 262 GAVARONNE V/H NEDERHOF

M / HOLST / Black / 2014 / DARCO / QUANTUM / 107JG67 / E: duprez / 107JG67 / E: duprez 0 0 = 0.00 32.93

30.00 EUR

16 Yoni VAN SANTVOORT

NED 511 KINKY GIRL

M / KWPN / Chestnut / 2015 / ALANO / ZILVERSTAR VDL / 106ZK39 / E: Stal Thijssen B.V. (20000078) / F: Stal Thijssen / 106ZK39 / E: Stal Thijssen B.V. (20000078) / F: Stal Thijssen 0 4 = 4.00 26.39

30.00 EUR

= 1,620.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

17 Nathan BUDD

BEL 69 TINKY GIRL DES ROSIERS Z

M / ZANG / Bay / 2013 / TINKA'S BOY / CARTHAGO Z / 106KO41 / E: Herik DURAN (10128004) / F: Quenon / 106KO41 / E: Herik DURAN (10128004) / F: Quenon 0 4 = 4.00 27.57



18 Emma BOCKEN

NED 42 RINKEN Z

M / ZANG / Chestnut / 2013 / RISCAL LA SILLA / CASSINI I / 106OX73 / E: Stal Molenaers B.V.B.A. (20003700) / F: Theo Molenaers / 106OX73 / E: Stal Molenaers B.V.B.A. (20003700) / F: Theo Molenaers 0 4 = 4.00 28.21



19 Philippine PEUCH LESTRADE

FRA 380 EBENE DU LAVILLON

M / Other / 2014 / KANNAN*GFE / DOUBLE ESPOIR / 106TD56 / E: Cyril FORESTIER (10126601) / 106TD56 / E: Cyril FORESTIER (10126601) 0 4 = 4.00 28.74



20 Brent D'HAESE

BEL 95 OHLALA VAN T GELUTT

M / BWP / Grey / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / CENTO / 106MH87 / E: Hilton Stables (20002496) / F: BVBA Van't Gelutt/Geert Somers / 106MH87 / E: Hilton Stables (20002496) / F: BVBA Van't Gelutt/Geert Somers 0 4 = 4.00 29.31



21 Dan KREMER

ISR 284 JARRERA

M / KWPN / Bay / 2014 / CARRERA VDL / CLASSE VDL / 107IE60 / E: Kremer Pro Equestrian / F: L. De Bruijn / 107IE60 / E: Kremer Pro Equestrian / F: L. De Bruijn 0 4 = 4.00 29.36



22 Jillian TERCEIRA

BER 452 MIA VOLO VD MOLENDREEF

M / BWP / Bay / 2012 / TOULON / UPSILON VD HEFFINCK / 106DG99 / E: Jillian Tereira / F: Stal de molendreef / 106DG99 / E: Jillian Tereira / F: Stal de molendreef 0 4 = 4.00 29.49



23 Louis BERNARD PETIT

FRA 26 CASSIOPEE D'EPIC

M / SF / Bay / 2012 / CLINTON / VELOCE DE FAVI / 106NJ18 / E: SARL E.P.I.C. (20005440) / 106NJ18 / E: SARL E.P.I.C. (20005440) 0 4 = 4.00 29.90



24 Tal MILSTEIN

ISR 341 FULL MOON D'ELPE

S / SF / Bay / 2015 / THAIS DE PEGASE / NIDOR PLATIERE / 107BO70 / E: Tal Milstein Stables (20000399) / 107BO70 / E: Tal Milstein Stables (20000399) 0 4 = 4.00 31.44



25 Amelie GACHOUD

GBR 185 LOPEZ 39

G / BRAND / Bay / 2012 / LORD ARGENTINUS / FERMAN / 105OO15 / E: HMF Equestrian (20004568) / F: Uherek, Florian / 105OO15 / E: HMF Equestrian (20004568) / F: Uherek, Florian 0 4 = 4.00 34.12



Anastasia BONDARIEVA

UKR 46 URIA DU BIDOU

M / SF / Bay / 2008 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 105JG73 / E: SHEINICH Tetiana / 105JG73 / E: SHEINICH Tetiana Opgegeven

Elisa AVERLANT

FRA 12 CADILLAC DE BEAUFOUR

G / SF / Bay / 2012 / MR BLUE / DIAMANT DE SEMILLY / 106ME66 / E: Yoann AVERLANT (10195662) / 106ME66 / E: Yoann AVERLANT (10195662) Uitgesloten

26 Dan ESCHMANN

FRA 163 DIAMANT DE LA NEE

S / Bay / 2013 / CHEYENNE DE LA NEE / ARACONIT / 107IS22 / E: S.C.E.A DAN ESCHMANN (20018199) / F: M. GERARD HOFFARTH 99 (FRA) / 107IS22 / E: S.C.E.A DAN ESCHMANN (20018199) / F: M. GERARD HOFFARTH 99 (FRA) 4



26 Renee HAZELEGER

NED 235 PIPPI L

M / DWB / Other / 2013 / 106IV06 / E: Stall Oxer A/S (20000514) / F: Berit Simonsen / 106IV06 / E: Stall Oxer A/S (20000514) / F: Berit Simonsen 4



26 M.khir NASSER

SYR 358 HERALD VAN'T RUYTERSHOF

Male / BWP / Bay / 2007 / LORD Z / DIAMANT DE SEMILLY / 104NW02 / E: Nicole KARAJKOVIC (10242933) / F: VAN DEN BRANDEN BERT, SINT-NIKLAAS (BEL) / 104NW02 / E: Nicole KARAJKOVIC (10242933) / F: VAN DEN BRANDEN BERT, SINT-NIKLAAS (BEL) 4



26 Louisa DANGELA

GER 99 CALINA

M / ZANG / Bay / 2011 / CHIPPENDALE Z / GARMISCH / 105OP38 / E: Sportpferde Piotrowski (20005224) / F: Wiel Tielen / 105OP38 / E: Sportpferde Piotrowski (20005224) / F: Wiel Tielen 4



26 Maxime LAMBRECHT

BEL 298 CASCADE DES FONTAINES

M / SF / Chestnut / 2012 / KALASKA DE SEMILLY / QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY / 107GL13 / E: Elona DE CLERCQ (10199996) / 107GL13 / E: Elona DE CLERCQ (10199996) 4



26 Henk FREDERIKS

NED 182 KARMICA TARPANIA

M / KWPN / Grey / 2015 / LEVISTO / ZIROCCO BLUE VDL / 107TW39 / E: Gijs Jan VAN SELM (10049446) / F: de Lange / 107TW39 / E: Gijs Jan VAN SELM (10049446) / F: de Lange 4



26 Baptiste DELORME

FRA 122 DARKHAN DU LOZON

G / SF / Chestnut / 2013 / KANNAN*GFE / BALOUBET DU ROUET / 106OK69 / E: Laurent VIGNAUD (10204256) / 106OK69 / E: Laurent VIGNAUD (10204256) 8



26 Pascal VAN LAETHEM

BEL 490 COSMO W & W Z

G / Grey / 2013 / COSTELLO / FELICIANO / 108AW67 / E: Ferro / F: Wilfried Rutten / 108AW67 / E: Ferro / F: Wilfried Rutten 4



26 Candice PATOUT

FRA 373 VICTOIRE VD WINDEWEG Z

M / Bay / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / LE TOT DE SEMILLY / 107NL82 / E: S.c. WINTOUT (20018712) / F: M. LUC DEKNUDT 99 (FRA) / 107NL82 / E: S.c. WINTOUT (20018712) / F: M. LUC DEKNUDT 99 (FRA) 4



26 Iris DE RECHTER

NED 111 OTIS VAN 'T BUXUSHOF

G / BWP / Bay / 2014 / TOULON / AHORN Z / 107HA56 / E: Cindy VAN GOETHEM (10241025), Erik VOET (10241023) / F: Johan en Kelly Cuypers / 107HA56 / E: Cindy VAN GOETHEM (10241025), Erik VOET (10241023) / F: Johan en Kelly Cuypers 12



26 Liv HUIJBREGTS

NED 251 CAPTAIN SUGAR Z

G / ZANG / Bay / 2011 / CALVINO Z / INDOCTRO / 106EN63 / E: Peter LAUWERS (10016659) / F: Jan DE VISSER / 106EN63 / E: Peter LAUWERS (10016659) / F: Jan DE VISSER 4



26 Marie SANDELL

NED 425 JOLINO

G / KWPN / Bay / 2014 / KOJAK / COLINO / 107HO63 / E: Marie SANDELL (10113791), Xander SANDELL (10261440) / F: E.G.J.Kamps / 107HO63 / E: Marie SANDELL (10113791), Xander SANDELL (10261440) / F: E.G.J.Kamps 4



26 Faye Louise VOS

NED 548 MONICA LH

M / WESTF / Bay / 2011 / VERDI TN / RAPHAEL / 105VS64 / E: SORENSEN STABLES (20005242) / F: Gestüt Glanetal / 105VS64 / E: SORENSEN STABLES (20005242) / F: Gestüt Glanetal 4



26 Mike VAN HAUDT

BEL 486 INEY

M / KWPN / Grey / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / HEARTBREAKER / 106WT56 / E: SGH srl (20001234), STX Scuderia 1918 Capital SRL (20016883) / F: Nieweg / 106WT56 / E: SGH srl (20001234), STX Scuderia 1918 Capital SRL (20016883) / F: Nieweg 4



26 Laura SAELENS

BEL 422 A QUIBELLE RR

M / HOLST / Bay / 2008 / QUIDAM DE REVEL / REBEL Z / 104OF06 / E: Ruyssen Frederik / F: LAGEWEG BV WIEPKE VAN DE, BEARS (NED) / 104OF06 / E: Ruyssen Frederik / F: LAGEWEG BV WIEPKE VAN DE, BEARS (NED) 8



26 Mieke WILS

BEL 560 HESTHEE EQM

M / SBS / Bay / 2013 / TOULON / CARPACCIO / 106AQ18 / E: Equimie BVBA / F: Mieke Wils / 106AQ18 / E: Equimie BVBA / F: Mieke Wils 4



26 Jelle SAPPIN

BEL 427 HANAIKA

M / KWPN / Bay / 2012 / ECHO VAN'T SPIEVELD / GUIDAM / 106AD18 / E: The Ten / F: E. Reyrink / 106AD18 / E: The Ten / F: E. Reyrink 4



26 Femke BRAAT

NED 53 JULITA

M / KWPN / Chestnut / 2014 / EMERALD / HORS LA LOI II / 106OB89 / E: Fok- en Handelsstal De Bollenhoeve (20002106) / F: Fok-en Handelstal de Bollenhoeve / 106OB89 / E: Fok- en Handelsstal De Bollenhoeve (20002106) / F: Fok-en Handelstal de Bollenhoeve 1



26 Laura SAELENS

BEL 423 ORPHE VD KARMENHOEK Z

M / ZANG / Bay / 2010 / OGANO SITTE / LANDADEL / 105SE63 / E: Karen Oris / F: Divano BVBA / 105SE63 / E: Karen Oris / F: Divano BVBA 5



26 Gloria CIBA

POL 82 ROTEX II

Male / PZHK (SP) / Bay / 2010 / NIMROY B / SOFIX / 106PI74 / E: Gloria CIBA (10115300) / F: Stadnina Koni Nowa Wioska Gosp. Rolne Ewa Janiak / 106PI74 / E: Gloria CIBA (10115300) / F: Stadnina Koni Nowa Wioska Gosp. Rolne Ewa Janiak 13



26 Sevil SABANCI

TUR 421 D-CASSINA

M / HOLST / Grey / 2011 / SAN PATRIGNANO CASSINI / CARETINO 2 / 106AC21 / E: Jannik HARMS (10170122) / F: Carsten Harms / 106AC21 / E: Jannik HARMS (10170122) / F: Carsten Harms 6



26 Dawid KUBIAK

POL 289 LIKE A DIAMOND JR

G / KWPN / Bay / 2016 / COHINOOR VDL / AHORN / 107OQ36 / E: Karolina SEKALSKA (10265846) / F: J. Reitsma / 107OQ36 / E: Karolina SEKALSKA (10265846) / F: J. Reitsma 2



26 Yoni VAN SANTVOORT

NED 508 HYALIET

G / KWPN / Bay / 2012 / BACK GAMMON / GOODTIMES / 107IM01 / E: Stal Horn B.V. (20001632) / F: H.J. Noeverman / 107IM01 / E: Stal Horn B.V. (20001632) / F: H.J. Noeverman 2



26 Marthe VAN GORP

BEL 483 LAMBORGHINI

G / KWPN / Other / 2016 / GRAND SLAM / ZAMBESI TN / 107CB72 / E: MVG-Stables (20019072) / F: J.J.van Dijk / 107CB72 / E: MVG-Stables (20019072) / F: J.J.van Dijk 3



26 Yana JANSEGERS

BEL 264 O CYNTAYA VAN'T NEDERHOF

M / BWP / Bay / 2014 / CLUYSENAER PNI / CLINTISSIMO Z / 107KE38 / E: Kurt DUPREZ (10270203) / F: Kurt Duprez / 107KE38 / E: Kurt DUPREZ (10270203) / F: Kurt Duprez 11



26 Thomas COLAS

FRA 88 JEWELL

M / Other / 2014 / EMIR R / TOLAN R / 107ID02 / E: Charly DIXON-NUTT (10300665) / 107ID02 / E: Charly DIXON-NUTT (10300665) 11



26 Maxime HAZEBROEK

BEL 232 PICASSO VAN'T RECHTHOF

G / Bay / 2015 / KANNAN / NABAB DE REVE / 107ZV43 / E: Vermeire / F: Marnix Vermeire / 107ZV43 / E: Vermeire / F: Marnix Vermeire 7



26 Sevil SABANCI

TUR 419 AIR FORCE ONE 19

G / OLDBG / Other / 2011 / ARPEGGIO / CONTERNO GRANDE / 106ZL08 / E: Henrike OSTERMANN (10141853) / F: Timme, Uwe / 106ZL08 / E: Henrike OSTERMANN (10141853) / F: Timme, Uwe 3



26 Alisa DANILOVA

UKR 591 Vegas Du Monteil

G / SF / Chestnut / 2009 / Calvaro / Vesontio Du Mesnil / 105FH46 / 105FH46 4



26 Sacha BEGHUIN

BEL 21 ELZAN VAN BEEK Z

G / ZANG / Bay / 2014 / EL SALVADOR / CLINTORD I / 107MZ40 / E: Stal Van Beek -Guy Herijgers (20019053) / F: 't Eirbissemhof / 107MZ40 / E: Stal Van Beek -Guy Herijgers (20019053) / F: 't Eirbissemhof 9



26 Thijmen VOS

NED 553 LEMMIE V/D BISSCHOP

S / KWPN / Chestnut / 2016 / MYLORD CARTHAGO / KANNAN / 107OQ62 / E: GOLDEN POINT PARTNERS (20002514), Robert VOS (10006601) / F: Lee / 107OQ62 / E: GOLDEN POINT PARTNERS (20002514), Robert VOS (10006601) / F: Lee 14



26 Senne VERVAECKE

BEL 543 PINOT NOIR VAN ALSINGEN

G / BWP / Grey / 2015 / VIGO D ARSOUILLES STX / NONSTOP / 107FW25 / E: Kris VERVAECKE (10004731) / F: Bvba Alsingen / 107FW25 / E: Kris VERVAECKE (10004731) / F: Bvba Alsingen 15



26 Gloria CIBA

POL 81 LAUDER'S SMH

G / KWPN / Bay / 2016 / GLENFIDDICH VDL / ZAPATERO / 107KW45 / E: Stal Bonder V.O.F. (20001803) / F: M. HOVENGA / 107KW45 / E: Stal Bonder V.O.F. (20001803) / F: M. HOVENGA 15



26 Michael ZWINGMANN

GER 571 CLITSCHKA

M / HOLST / Grey / 2012 / CLEARWAY / LEANDRO / 106HG35 / E: Heidrun MACKERODT (10185428) / F: Otto Karl Schwerdtfeger / 106HG35 / E: Heidrun MACKERODT (10185428) / F: Otto Karl Schwerdtfeger 13



26 Elien D'HONDT

BEL 96 OSCAR VAN HET BREEHOF

G / BWP / Black / 2014 / KAFKA VAN DE HEFFINCK / QUITE EASY / 106UL49 / E: Niels NEYT (10209777) / 106UL49 / E: Niels NEYT (10209777) 24



