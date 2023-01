CSI 2*/1*/YH1* Azelhof

E CSIYH1* - 5 & 6 yr old horses

Table A, 2 phases, both against the clock - 274.1.5.3

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 39 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 16:37 Uur (21.01.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler

Zeit Phase 2

Fehler

Zeit

1 Frederic MARIEN

BEL 271 RAPHAEL VAN HORST

G / Bay / 2017 / NAVAJO VAN T VIANAHOF / HEARTBREAKER / 107PC88 / E: Marien / F: Jos Michiels-Yskout / 107PC88 / E: Marien / F: Jos Michiels-Yskout 0 51.81 0 31.06

375.00 EUR

2 Mikkel LAURSEN

DEN 220 CHACCON ROUGE

G / OS / Grey / 2017 / CHACOON BLUE / PAPILLON ROUGE / 107SS72 / E: SPORTHORSES V/BRDR. LAURSEN I/S (20001136) / F: Gestuet Lewitz / 107SS72 / E: SPORTHORSES V/BRDR. LAURSEN I/S (20001136) / F: Gestuet Lewitz 0 51.34 0 33.23

300.00 EUR

3 Arjen VAN DIEPEN

NED 403 MILLE FEUILLE

M / KWPN / Bay / 2017 / HIGHLANDER MVF / VIGARO / 107OD60 / E: Tabitha MASTENBROEK (10264668), Thierry MASTENBROEK (10264667) / F: MASTENBROEK / 107OD60 / E: Tabitha MASTENBROEK (10264668), Thierry MASTENBROEK (10264667) / F: MASTENBROEK 0 52.57 0 35.85

225.00 EUR

4 Frederic MARIEN

BEL 480 Crystal Mad Z

M / Bay / 2018 / Comilfo Plus Z / Diarado / 108CX51 / 108CX51 0 51.10 0 36.91

150.00 EUR

5 Inge CARTON

BEL 35 MADAME VAN HET HELLEGAT Z

M / ZANG / Chestnut / 2018 / MATISSE DE MARIPOSA / CASH / 108CL20 / E: Spiessens & CO Bvba & Quality Sporthorses BV / F: Niels De Bruijn / 108CL20 / E: Spiessens & CO Bvba & Quality Sporthorses BV / F: Niels De Bruijn 0 49.73 0 37.19

105.00 EUR

6 Arjen VAN DIEPEN

NED 402 MEMORY LEVA WD

G / KWPN / Bay / 2017 / VAGABOND DE LA POMME / NUMERO UNO / 107OD56 / E: DHG Stables B.V (20018137), Arjen VAN DIEPEN (10122139) / F: Dekker / 107OD56 / E: DHG Stables B.V (20018137), Arjen VAN DIEPEN (10122139) / F: Dekker 0 53.99 0 37.74

82.50 EUR

7 Randy SHERMAN

USA 375 MYSTIC

M / KWPN / Bay / 2017 / HERNANDEZ TN / HEARTBREAKER / 107WU70 / E: Sentower Stables / F: W. Konings / 107WU70 / E: Sentower Stables / F: W. Konings 0 53.21 0 37.82

60.00 EUR

8 Florence SCHWIZER-SEYDOUX

SUI 366 HAMELIA

M / Other / 2017 / SANDRO BOY / APACHE D'ADRIERS / 107YJ49 / E: Anne SEYDOUX (10170115), Jacques SEYDOUX (10170116) / 107YJ49 / E: Anne SEYDOUX (10170115), Jacques SEYDOUX (10170116) 0 51.92 0 38.77

45.00 EUR

9 Jason FOLEY

IRL 114 MISTER ROSSI

G / KWPN / Bay / 2017 / ZAPATERO VDL / DOUGLAS / 108CW74 / E: Bruntwood Stables BV / F: S. Kuperus / 108CW74 / E: Bruntwood Stables BV / F: S. Kuperus 0 54.52 0 38.92

45.00 EUR

10 Michael JUNG

GER 190 HEROS VD WINDELSTEEN Z

G / ZANG / Bay / 2017 / HOTSPOT / ODERMUS / 108CG31 / E: Michael JUNG (10005015) / F: Peter Hofmann / 108CG31 / E: Michael JUNG (10005015) / F: Peter Hofmann 0 50.37 0 39.10

37.50 EUR

11 Mie Mundberg HANSEN

DEN 140 AURA RAVNES-HAVE

M / DWB / Bay / 2017 / CANTOLAR / FAVORIT ASK / 108CR02 / E: Nanna Deveril GRARUP (10303621) / F: Kirsten & Kjeld Christensen / 108CR02 / E: Nanna Deveril GRARUP (10303621) / F: Kirsten & Kjeld Christensen 0 53.19 0 39.59

37.50 EUR

12 Mie Mundberg HANSEN

DEN 142 CATINKA

M / MECKL / Chestnut / 2018 / CARLO 300 / CELLESTIAL / 108CQ32 / E: Uwe LADENDORF (10303545) / F: Uwe Ladendorf, Rita Kröger / 108CQ32 / E: Uwe LADENDORF (10303545) / F: Uwe Ladendorf, Rita Kröger 0 53.63 0 39.63

37.50 EUR

= 1,500.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

13 Terry VAN DINGENEN

BEL 482 Samira Van De Noordheuvel

M / Bay / 2018 / Chapeau Tn / Stakkato / 108CO11 / 108CO11 0 54.75 0 41.21



14 Martin KNUDSEN

DEN 206 HICKORY ASK

M / OLDBG / Grey / 2017 / HICKSTEAD WHITE / LANDOS / 108AU89 / E: Martin KNUDSEN (10075634) / F: Hans Hartmut Hansen / 108AU89 / E: Martin KNUDSEN (10075634) / F: Hans Hartmut Hansen 0 53.28 0 41.74



15 Julia SCHACHT

GER 347 COCO DE REVE

M / WESTF / Grey / 2017 / CORNET OBOLENSKY / NABAB DE REVE / 107QH80 / E: Julia SCHACHT (10072234) / F: Dr. Ansger Reyering / 107QH80 / E: Julia SCHACHT (10072234) / F: Dr. Ansger Reyering 0 53.51 0 43.15



16 Mikkel LAURSEN

DEN 222 EMMETT H DWB

S / DWB / Bay / 2017 / EMERALD / CANCARA / 107SS87 / E: SPORTHORSES V/BRDR. LAURSEN I/S (20001136) / F: Marie-Louise og Lars Wulff Henriksen / 107SS87 / E: SPORTHORSES V/BRDR. LAURSEN I/S (20001136) / F: Marie-Louise og Lars Wulff Henriksen 0 51.05 4 34.32



17 Pierre PROCUREUR

BEL 481 RAVIOLI ST. HUBERTUSHOEVE

2017 / 108CC99 / 108CC99 0 50.34 4 38.59



18 Dirk DEMEERSMAN

BEL 72 QUINTINO ROYAL Z

S / Black / 2018 / QUABRI DE L'ISLE / GRANNUS / 108CW81 / E: Cavalini Bvba / F: Daniel Caers / 108CW81 / E: Cavalini Bvba / F: Daniel Caers 0 54.45 8 38.90



19 Jonas SADOUN

FRA 338 SAVEUR DU COEUR DES COLLINES

M / Bay / 2018 / EL TORREO DE MUZE / VOLTAIRE 356 / 108BN70 / E: Coffignal / F: Eric Vandewiele / 108BN70 / E: Coffignal / F: Eric Vandewiele 0 53.66 8 38.94



20 Shoorendran NAGESWARAN

MAS 295 KIMBA 169

M / DSP (ZWEIB) / Bay / 2017 / KANNAN / CONTERNO-GRANDE / 108AY10 / E: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / F: ZG Van der Weken, Hubert u. Sandra / 108AY10 / E: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / F: ZG Van der Weken, Hubert u. Sandra 4 50.39



21 Michael JUNG

GER 191 MEERSTAD

S / KWPN / Other / 2017 / GLOBAL EXPRESS VDL / CARDENTO 933 / 108CG27 / E: Michael JUNG (10005015) / F: J.J.van Rooijen / 108CG27 / E: Michael JUNG (10005015) / F: J.J.van Rooijen 4 51.30



22 Gitte DAHL

DEN 51 COEUR DE DOR

G / DWB / Bay / 2017 / CYRANO ASK / CARMARGUE / 107XW11 / E: Gitte DAHL (10098075), Sonny Sandfeld MOISEN (10188327) / F: Topsport ApS / 107XW11 / E: Gitte DAHL (10098075), Sonny Sandfeld MOISEN (10188327) / F: Topsport ApS 4 51.62



23 Arjen VAN DIEPEN

NED 404 MUCHACHO ZAN

G / KWPN / Bay / 2017 / GLENFIDDICH VDL / KENWOOD / 107WT20 / E: Arjen VAN DIEPEN (10122139) / F: Diepen / 107WT20 / E: Arjen VAN DIEPEN (10122139) / F: Diepen 4 52.46



24 Inge CARTON

BEL 37 SAARTJE VAN HET CAUTERHOF Z

M / ZANG / Bay / 2017 / SATISFACTION FRH / 107OT61 / E: Spiessens & Co / F: Frederik Spiessens / 107OT61 / E: Spiessens & Co / F: Frederik Spiessens 4 52.60



25 Taylor CUMMINS

IRL 49 TICK A LU

M / ISH / Grey / 2017 / LUIDAM / CLINTON / 108CL49 / E: Miriam MOLONEY (10211542) / F: Richard Moloney / 108CL49 / E: Miriam MOLONEY (10211542) / F: Richard Moloney 4 52.96



26 Richard GROM

GER 134 MARISSA

M / KWPN / Bay / 2017 / VIGARO / LIVELLO / 107XR12 / E: Melisa Internationales Reitzentrum GmbH (20000439) / F: Melisa Internationales Reitzentrum GmbH / 107XR12 / E: Melisa Internationales Reitzentrum GmbH (20000439) / F: Melisa Internationales Reitzentrum GmbH 4 53.39



27 Jonas SADOUN

FRA 337 MONDAY MORNING BY FIGUE'S STABLES

G / Grey / 2018 / UNTOUCHABLE / HAPPY WIND D'HOF TEN BOS / 108CA07 / E: Figue / F: Gaëlle Figue / 108CA07 / E: Figue / F: Gaëlle Figue 4 54.61



28 Viktor EDVINSSON

SWE 91 BLUE SILBER DOLLAR F

G / SWB / Grey / 2017 / SILBER SKY F / MR. BLUE / 108BS65 / E: Eva GUDMUNDSSON (10162761) / F: Eva Gudmundsson / 108BS65 / E: Eva GUDMUNDSSON (10162761) / F: Eva Gudmundsson 4 54.76



29 Alexis GOULET

FRA 127 HIPIPIP FLABEMONT

G / SF / Grey / 2017 / SARANTOS / CALIDO I / 108BT49 / E: Jumpdrop (20020316) / F: L. George, G. J.P. Devincey / 108BT49 / E: Jumpdrop (20020316) / F: L. George, G. J.P. Devincey 4 54.79



30 Pierre PROCUREUR

BEL 323 ISHANTI DE THIEUSIES PP Z

M / Bay / 2017 / IRON MAN VD PADENBORRE / VIGO D'ARSOUILLES / 108CC89 / E: Procureur / F: Pierre Procureur / 108CC89 / E: Procureur / F: Pierre Procureur 8 49.07



31 Viktor EDVINSSON

SWE 95 TINGELING

M / SWB / Grey / 2018 / KANNANDO HASTAK DWB / IRCO MENA / 108BS57 / E: Viktor EDVINSSON (10124836) / F: Anna Rungegård & Anders Fransson / 108BS57 / E: Viktor EDVINSSON (10124836) / F: Anna Rungegård & Anders Fransson 8 50.41



32 Charlotte HÖING

GER 182 MISS - O

M / KWPN / Bay / 2017 / CHAPEAU / WOLFGANG / 108BE74 / E: Charlotte HÖING (10135563), Sandra HÖING (10135008) / F: P.A.J. Olthof / 108BE74 / E: Charlotte HÖING (10135563), Sandra HÖING (10135008) / F: P.A.J. Olthof 8 51.24



33 Karen ORIS

BEL 309 RAY NOBLE D' ASTOCH

S / Bay / 2017 / EMERALD / KANNAN / 108BG68 / E: Boyen - Nagels / F: Lieven en Nina De Backer / 108BG68 / E: Boyen - Nagels / F: Lieven en Nina De Backer 8 52.85



34 Thomas VLAMINCKX

BEL 456 SALIENTE PRINSEVELD DSC

M / Bay / 2018 / BAMAKO DE MUZE / LARIMAR / 108BI13 / E: Vanleeuwe / F: NV Stal Prinseveld / 108BI13 / E: Vanleeuwe / F: NV Stal Prinseveld 8 54.28



35 Thomas VLAMINCKX

BEL 455 RAMIRA M

M / Bay / 2017 / MAESTRO VD BISSCHOP / CALVADOS / 108AD68 / E: moeyersons / F: E.K.P. Meijer / 108AD68 / E: moeyersons / F: E.K.P. Meijer 8 55.74



36 Eddie MOLONEY

IRL 284 CAFRE TWIST OF FATE

M / ISH / Bay / 2017 / LUIDAM / QUINAR Z / 108CL64 / E: Tom FITZGERALD (10303235) / F: Cafre / 108CL64 / E: Tom FITZGERALD (10303235) / F: Cafre 8 56.35



37 Lorenzo MACHU

FRA 257 HASTON DE LANNAY

S / Bay / 2017 / WINDOWS VH COSTERSVELD / DIAMANT DE SEMILLY / 107WH02 / E: S.C.E.A. JUMP HORSE COMPETITION (20019665) / 107WH02 / E: S.C.E.A. JUMP HORSE COMPETITION (20019665) 12 53.17



Ida MUNDBERG

DEN 293 MUNDBERGS CHA CHA CHA

M / DWB / Bay / 2018 / CHACFLY PS / SANDRO BOY / 108CQ36 / E: Ida MUNDBERG (10078829) / F: Ida Mundberg Hansen / 108CQ36 / E: Ida MUNDBERG (10078829) / F: Ida Mundberg Hansen Opgegeven



Anke DE BREUCKER

BEL 491 Shadow

M / Bay / 2018 / Vigo D'arsouilles / Lancelot / 108CX31 / 108CX31 Uitgesloten



