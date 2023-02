CSI2*/1*/YH1* Valentine Tour Azelhof W1

Outdoor Springtour CSI Lier 16-26 march with 6 LR classes Schedule Riders Horses

05 CSI2* - 1m45 LR

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Longines Ranking Group D

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders) Result list: 58 competitors in this competition. Last updated at 20:36 hrs (10.02.2023)

Rank Nation Competitor CNR Horse Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Catherine VAN ROOSBROECK

BEL 357 MILES

G / BWP / Bay / 2012 / EMERALD / CAROLUS I / 106EK87 / O: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / B: Eric Van Giel / 106EK87 / O: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / B: Eric Van Giel 0 76.45 0 39.61

6,550.00 EUR

2 Kim EMMEN

NED 100 NASH V/H LILLEVELD

Male / BWP / Chestnut / 2013 / TONIXE / TOULON / 107BR24 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / B: Stefaan Van Biesen / 107BR24 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / B: Stefaan Van Biesen 0 77.59 0 39.85

5,240.00 EUR

3 Jeroen APPELEN

BEL 20 MONTE BLUE PS

G / OLDBG / Chestnut / 2013 / MONTE BELLINI / CHACCO-BLUE / 107ET21 / O: Van Itsen Willy & L&m Sporthorses / B: Gestut Lewitz / 107ET21 / O: Van Itsen Willy & L&m Sporthorses / B: Gestut Lewitz 0 77.59 0 40.93

3,930.00 EUR

4 John WHITAKER

GBR 389 EQUINE AMERICA UNICK DU FRANCPORT

G / SF / Bay / 2008 / ZANDOR / HELIOS DE LA COUR II / 105AL54 / O: Clare WHITAKER (10157325), John WHITAKER (10001784) / B: Laurent BAILLET 60750 CHOISY AU BAC (FRA) / 105AL54 / O: Clare WHITAKER (10157325), John WHITAKER (10001784) / B: Laurent BAILLET 60750 CHOISY AU BAC (FRA) 0 76.58 0 41.29

2,620.00 EUR

5 Pascale HAEP

BEL 132 IASHIN SITTE

G / SBS / Chestnut / 2014 / BAMAKO DE MUZE / TINKAS BOY / 106NN19 / O: Haep-Joucken / B: Daniel Boudrenghien / 106NN19 / O: Haep-Joucken / B: Daniel Boudrenghien 0 75.50 0 41.89

1,834.00 EUR

6 Yana JANSEGERS

BEL 163 ORLANDO VAN DE AFSPANNING

G / BWP / Black / 2014 / KARTOUZO VAN 'T KATHOF / FLAMENCO DESEMILLY / 106YG29 / O: Yana JANSEGERS (10215253) / B: Véronique Vanbrabant / 106YG29 / O: Yana JANSEGERS (10215253) / B: Véronique Vanbrabant 0 77.01 0 42.19

1,441.00 EUR

7 Maxime ANQUETIN

FRA 8 BLIZZARD DU BIDOU

G / Bay / 2011 / MESSIRE ARDENT / JOYAU DE BLOYE / 107FU11 / O: Michel THILLIEZ (10236786), Anne PORTE (10171668) / 107FU11 / O: Michel THILLIEZ (10236786), Anne PORTE (10171668) 0 77.70 0 45.67

1,048.00 EUR

8 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 231 CATCH ME MARATHON

M / HANN / Other / 2008 / CONTAGIO / WERTHER / 104EV96 / O: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / B: TIEDJE, HEINZ JUN. (GER) / 104EV96 / O: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / B: TIEDJE, HEINZ JUN. (GER) 0 74.21 4 37.43

786.00 EUR

9 Omer KARAEVLI

TUR 180 POLICEMAN 2

S / HANN / Chestnut / 2012 / PERIGUEUX / ACORD II / 105YO49 / O: ES Equestrian Team Holding BV (20002237) / B: Sprenger, Heinz / 105YO49 / O: ES Equestrian Team Holding BV (20002237) / B: Sprenger, Heinz 0 3.00 4 43.59

786.00 EUR

10 Marjolaine MARRAUD DES GROTTES

FRA 217 LUPITAS

G / WESTF / Bay / 2012 / LUPICOR / CASTILLO / 106CZ98 / O: Rostal Nv / B: Agroterra Sp.z.o.o. / 106CZ98 / O: Rostal Nv / B: Agroterra Sp.z.o.o. 0 6.00 4 44.00

655.00 EUR

11 Aleksandra KIERZNOWSKA

POL 187 BADORETTE

M / KWPN / Bay / 2006 / NUMERO UNO / NOLISCO / 103OZ45 / O: Hubert KIERZNOWSKI (10001618) / B: W. VAN DE MHEEN, HOEVELAKEN (NED) / 103OZ45 / O: Hubert KIERZNOWSKI (10001618) / B: W. VAN DE MHEEN, HOEVELAKEN (NED) 0 74.90 4 44.61

655.00 EUR

12 Filippo TABARINI

ITA 313 CORTOCINA

M / OS / Grey / 2014 / CORNET'S BALOU / CARTOGRAN / 106WE99 / O: Optimus Agro NV / B: Gestuet Lewitz / 106WE99 / O: Optimus Agro NV / B: Gestuet Lewitz 0 77.08 8 44.84

655.00 EUR

13 Martin FINK

GER 113 COLLEEN

M / WESTF / Bay / 2013 / CUP COOPER / FOR GERMANY RD / 107LS17 / O: Marion RIPPERT (10168815) / B: Norbert Aßmus / 107LS17 / O: Marion RIPPERT (10168815) / B: Norbert Aßmus 0 75.53 8 45.55

100.00 EUR

14 Nikita CHEUNG

NED 62 NOBERLINA VD LAARSEHEIDE Z

M / ZANG / Chestnut / 2012 / NABAB DE REVE / CHIN CHIN / 107PS35 / O: Cees ZANDBERGEN (10269207) / B: Stoeterij de Laarseheide / 107PS35 / O: Cees ZANDBERGEN (10269207) / B: Stoeterij de Laarseheide 0 75.42 8 46.38

100.00 EUR

15 Julien ANQUETIN

FRA 1 CESUS DE FOUGNARD

G / SF / Bay / 2012 / TLALOC M / CALVARO / 105WW31 / O: E.A.R.L. EDEN FARM (20016942) / 105WW31 / O: E.A.R.L. EDEN FARM (20016942) 0 73.39 EL

100.00 EUR

= 26,500.00 EUR

Other, non-placed competitors

16 Gilles VAN HAMME

BEL 350 ORPHEE EH Z

M / Bay / 2014 / OMAR / EMERALD VAN ' T RUYTERSHOF / 106ST25 / O: As Sport horses (20000280) / 106ST25 / O: As Sport horses (20000280) 1 78.27



17 Vani KHOSLA

USA 184 INCITATUS

G / OS / Bay / 2009 / STAKKATOL / CON AIR / 104ND64 / O: Vani KHOSLA (10068127) / B: Lewitz / 104ND64 / O: Vani KHOSLA (10068127) / B: Lewitz 2 79.36



18 Katie PYTCHES

GBR 264 NEWTON DB

G / BWP / Bay / 2013 / I M SPECIAL DE MUZE / CANTURO / 106GQ69 / O: Katie PYTCHES (10039479) / 106GQ69 / O: Katie PYTCHES (10039479) 2 79.66



19 Julian KRAAY

NED 194 GRANT UTOPIA

G / KWPN / Bay / 2011 / CARAMBOLE / HEARTBREAKER / 107XP16 / O: Atie FIKSE (10291786), Julian KRAAY (10001842) / B: Fikse / 107XP16 / O: Atie FIKSE (10291786), Julian KRAAY (10001842) / B: Fikse 3 80.87



20 Fernando MARTINEZ SOMMER

MEX 223 CHARLIE HARPER

S / WESTF / Chestnut / 2010 / COMME IL FAUT 5 / SALINATOR / 105GZ24 / O: Patron Equestre Belgique (20000237) / B: Bernd Hirnstein / 105GZ24 / O: Patron Equestre Belgique (20000237) / B: Bernd Hirnstein 4 74.77



21 Eveliina TALVIO

FIN 317 GLAMOUR

M / KWPN / Bay / 2011 / NUMERO UNO / IROKO / 105MV76 / O: Takada Horses (20002676) / B: Hammink / 105MV76 / O: Takada Horses (20002676) / B: Hammink 4 74.98



22 Wilm VERMEIR

BEL 380 HOTSHOT

M / KWPN / Grey / 2012 / CAREMBAR DE MUZE / CALIDO I / 106OM16 / O: Frank VAN DE ROSTYNE (10199404) / B: B.L. Borghuis / 106OM16 / O: Frank VAN DE ROSTYNE (10199404) / B: B.L. Borghuis 4 75.09



23 Leopold VAN ASTEN

NED 327 VDL GROEP VICTORIA

M / KWPN / Bay / 2014 / DO SPIRITIVO / 106ZA73 / O: Stoeterij Duyselshof B.V. (20000446) / B: STOETERIJ DUYSEL'S HOF / 106ZA73 / O: Stoeterij Duyselshof B.V. (20000446) / B: STOETERIJ DUYSEL'S HOF 4 75.77



24 Charlotte MAHIEU

BEL 209 KIARADO

G / BWP / Grey / 2010 / DIARADO / COREGGIO / 104YB97 / O: Haneweehof bvba (20000466) / B: MARCEL DE RIDDER / 104YB97 / O: Haneweehof bvba (20000466) / B: MARCEL DE RIDDER 4 75.86



25 Britt SCHAPER

NED 284 IN THE AIR

M / KWPN / Black / 2013 / AIR JORDAN / INDOCTRO / 106DO75 / O: Danny SCHAPER (10034195), Cees DE BOER (10177400), Jos MEULEMAN (10177401) / B: C.den Boer / 106DO75 / O: Danny SCHAPER (10034195), Cees DE BOER (10177400), Jos MEULEMAN (10177401) / B: C.den Boer 4 76.20



26 Maikel VAN DER VLEUTEN

NED 345 KAMARA VAN'T HEIKE

M / BWP / Grey / 2010 / EPLEASER VAN T HEIKE / CARTHAGO / 105AA79 / O: Pontegadea Espana slu Marta Ortega Perez (20017873) / 105AA79 / O: Pontegadea Espana slu Marta Ortega Perez (20017873) 4 76.36



27 Mathieu BILLOT

FRA 34 CHACCELDI

Male / OS / Grey / 2010 / CHACCO-BLUE / GRISELDI L / 105BR87 / O: Daniel MOURAS (10302696), Gregory MOURAS (10302695) / 105BR87 / O: Daniel MOURAS (10302696), Gregory MOURAS (10302695) 4 76.39



28 Dominique JOASSIN

BEL 164 BINGO Z

S / ZANG / Bay / 2014 / BALOU DU ROUET / NABAB DE REVE / 106TI88 / O: Louise JOASSIN (10122396) / B: SPRL Olivier Risselin / 106TI88 / O: Louise JOASSIN (10122396) / B: SPRL Olivier Risselin 4 77.49



29 Kirsten ROMBOUTS

BEL 267 MOWGLI KR

G / BWP / Grey / 2012 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / LANDON / 105ZT12 / O: Kirsten ROMBOUTS (10006822) / B: Kirsten Rombouts / 105ZT12 / O: Kirsten ROMBOUTS (10006822) / B: Kirsten Rombouts 4 77.58



30 Wout-Jan VAN DER SCHANS

NED 340 A S BOMBAY

S / KWPN / Bay / 2011 / DIAMANT DE SEMILLY / CONTENDER / 105AA85 / O: Liesbeth DOBBINGA (10207476), The Ash Stud (20005388) / 105AA85 / O: Liesbeth DOBBINGA (10207476), The Ash Stud (20005388) 4 77.83



31 Antonio MARIÑAS SOTO

ESP 215 HALLO CERINA F

M / KWPN / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / LANDLORD / 105VE12 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / B: A. Floryn / 105VE12 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / B: A. Floryn 5 78.67



32 Jessica TOELSTANG

DEN 323 SP CAMORAL

G / HOLST / Bay / 2014 / CASALL / CALIDO I / 106OS45 / O: Martin B. Poulsen Aps (20001848) / B: Uta Sponbiel / 106OS45 / O: Martin B. Poulsen Aps (20001848) / B: Uta Sponbiel 5 78.84



33 Thomas VAN MINNEBRUGGEN

BEL 355 OLYMPIC V/H RUSSELTVELD

G / BWP / Bay / 2014 / CLARIMO ASK / SANDRO BOY / 107MU52 / O: Rostal NV / B: Dirk Duyssens / 107MU52 / O: Rostal NV / B: Dirk Duyssens 6 79.47



34 Andre SCHRÖDER

UKR 297 ALLEGRO

G / RHEIN / Bay / 2008 / CRISTALLO / ARPEGGIO / 104QY43 / O: DF PRODUZIONI SAS DI CAPPONI DIEGO & C / B: DRESEN,HEINRICH, MÖNCHENGLADBACH (GER) / 104QY43 / O: DF PRODUZIONI SAS DI CAPPONI DIEGO & C / B: DRESEN,HEINRICH, MÖNCHENGLADBACH (GER) 6 79.92



35 Steven VERMEIR

BEL 372 MAGNUM VAN HET STEENTJE

G / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / KANNAN / 106GP85 / O: Luc VERMEIR (10205227) / B: Pauwels - Caluwe / 106GP85 / O: Luc VERMEIR (10205227) / B: Pauwels - Caluwe 7 80.30



36 Efe SIYAHI

TUR 303 INDEPENDENT

G / SWB / Other / 2011 / DIAMANT DE REVEL / CAREFUL 28 / 105MI78 / O: ES Equestrian Team Holding BV (20002237) / B: WESTLIFE AB / 105MI78 / O: ES Equestrian Team Holding BV (20002237) / B: WESTLIFE AB 7 80.44



37 Niklas BETZ

GER 32 MILLION DOLLAR BABY

M / BWP / Chestnut / 2012 / UGANO SITTE / EQUEST CARNUTE / 106RU18 / O: Sportpferde M & M Haunhorst (20000696) / 106RU18 / O: Sportpferde M & M Haunhorst (20000696) 8 74.18



38 Edouard CORAL

FRA 73 CATIMINI Z

M / ZANG / Bay / 2013 / CROWN Z / ROSIRE / 107JV75 / O: Cecile COSSON (10250395) / 107JV75 / O: Cecile COSSON (10250395) 8 74.99



39 Thomas BRANDT

GER 43 CASALTINERO

S / HOLST / Other / 2014 / CASALL / CHAMBERTIN 3 / 106WJ10 / O: Peter STAHLBERG (10175571) / B: Schroder, Christian / 106WJ10 / O: Peter STAHLBERG (10175571) / B: Schroder, Christian 8 78.00



40 Katja HAEP

BEL 128 CHUPALINA 2

M / HOLST / Grey / 2012 / CLARIMO / CARETINO / 105QG20 / O: Haep Elmar Sofino Sl / B: Harm Sievers / 105QG20 / O: Haep Elmar Sofino Sl / B: Harm Sievers 8 81.98



41 Roy VAN BEEK

BEL 328 OILILY

M / BWP / Grey / 2014 / GALISCO VAN PAEMEL / HAMLET / 106WC41 / O: Cornelis KRIJNEN (10218419) / B: Cornelis Krijnen / 106WC41 / O: Cornelis KRIJNEN (10218419) / B: Cornelis Krijnen 9 78.18



42 Evelyne PUTTERS

BEL 260 MI AMOR VAN'T EIGENLO

G / BWP / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / MONTENDER / 106UN37 / O: Cleran Horses / B: Dany & Kim van Lombergen / 106UN37 / O: Cleran Horses / B: Dany & Kim van Lombergen 10 79.25



43 Francois WERY

BEL 388 IN LOVE DELUXE

G / SBS / Grey / 2014 / COEUR DE CACHAS / OGANO SITTE / 107XO02 / O: Jorge LIBERT (10302716) / B: Vincent Jourdan / 107XO02 / O: Jorge LIBERT (10302716) / B: Vincent Jourdan 10 79.83



44 Elsa JOHANSSON

SWE 168 KATO VAN DE NACHTEGAELE

M / BWP / Bay / 2010 / GALISCO VAN PAEMEL / QUICKFEUER VAN KOEKSHOF / 104LN20 / O: VM Produkter i Stockholm AB (20001693) / B: MARCEL JACOBS / 104LN20 / O: VM Produkter i Stockholm AB (20001693) / B: MARCEL JACOBS 10 79.85



45 Nick VRINS

BEL 385 ALASKA Z

S / ZANG / Bay / 2015 / ASCA Z / UTRILLO VD HEFFINCK / 107KA32 / O: Nicky DILLIEN (10046478) / B: Nicky Dillien / 107KA32 / O: Nicky DILLIEN (10046478) / B: Nicky Dillien 11 80.14



46 Frederic BOUVARD

FRA 42 LUBIE DE L'ELAN

M / BWP / Chestnut / 2011 / QUERLYBET HERO / LANSING / 105CJ65 / O: Dupret Violaine / B: Violaine Dupret / 105CJ65 / O: Dupret Violaine / B: Violaine Dupret 12 75.86



47 Charlotte GRAVE

GER 124 HELLA

M / KWPN / Grey / 2012 / BISCAYO / CLEARWAY / 106NA63 / O: Charlotte GRAVE (10210658) / B: W-Oosting / 106NA63 / O: Charlotte GRAVE (10210658) / B: W-Oosting 12 81.41



48 Maurice VAN ROOSBROECK

BEL 358 EMIR DU COEUR DES COLLINES Z

G / ZANG / Black / 2014 / ELVIS TER PUTTE / CALYPSO III / 106VK31 / O: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / B: Eric Vandewiele / 106VK31 / O: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / B: Eric Vandewiele 15 80.42



49 Camille CONDE FERREIRA

FRA 69 CORRADO DU MOULIN

S / HOLST / Bay / 2010 / BERLIN / LANDADEL / 105HB34 / O: Genevieve MEGRET (10015610) / B: M. ANDRE MARIE MASSIN 99 (FRA) / 105HB34 / O: Genevieve MEGRET (10015610) / B: M. ANDRE MARIE MASSIN 99 (FRA) 17 90.40



50 Oleksandr PRODAN

UKR 257 NOUVELLE D'OR VAN'T MISTHOF

M / BWP / Chestnut / 2013 / DORE VAN'T ZORGVLIET / FOR PLEASURE / 106FB10 / O: Rudy TIELEMANS (10224355) / B: Stijn en Mieke Willems - Hoet / 106FB10 / O: Rudy TIELEMANS (10224355) / B: Stijn en Mieke Willems - Hoet 22 91.25



51 Patrick VAN DER SCHANS

NED 338 GRANIET ES

G / KWPN / Bay / 2011 / FLAMENCO DE SEMILLY / BOLLVORM'S LAURISTON / 105SR86 / O: Egbert SCHEP (10130471), Wout-Jan VAN DER SCHANS (10000411) / B: E. SCHEP, TULL EN 'T WAAL (NED) / 105SR86 / O: Egbert SCHEP (10130471), Wout-Jan VAN DER SCHANS (10000411) / B: E. SCHEP, TULL EN 'T WAAL (NED) 23 88.75



52 Charlotte HÖING

GER 148 CABOOM 3

G / ZfDP / Other / 2012 / CASPER / BALOU DU ROUET / 105WD06 / O: Charlotte HÖING (10135563), Sandra HÖING (10135008) / B: Schulze-Wierling, Martin / 105WD06 / O: Charlotte HÖING (10135563), Sandra HÖING (10135008) / B: Schulze-Wierling, Martin 23 96.79



53 Loewie JOPPEN

NED 173 IMPORTANT STYLE VK

S / KWPN / Bay / 2013 / FALAISE DE MUZE / CALVINO Z / 106DB05 / O: G VANDERHOIJDONCK (10176322) / B: M. van Kleef / 106DB05 / O: G VANDERHOIJDONCK (10176322) / B: M. van Kleef 26 99.35



Bruno VERMEIRE

BEL 382 MINI COOPER VAN HET HEIFORT

G / BWP / Bay / 2012 / COOPER VD HEFFINCK / PALESTRO VD BEGIJNAKKER D'02 / 106HD12 / O: Bruno VERMEIRE (10133633) / B: Ignace Parys / 106HD12 / O: Bruno VERMEIRE (10133633) / B: Ignace Parys retired



Zazou HOFFMAN

USA 147 BILLY QUARTZ

G / AES / Chestnut / 2012 / BILLY MEXICO / BILLY CONGO / 106KH47 / O: Vani KHOSLA (10068127) / B: MR DONAL BARNWELL / 106KH47 / O: Vani KHOSLA (10068127) / B: MR DONAL BARNWELL retired



Benjamin HEDIN

FRA 141 BELLE DE LA SAPAIE

M / SF / Chestnut / 2011 / FLUSHING / GALOUBET A / 106QG35 / O: Bertrand CASSOU (10124111) / B: BERTRAND CASSOU / 106QG35 / O: Bertrand CASSOU (10124111) / B: BERTRAND CASSOU retired



Ahmed Elsayed MOHSEN

EGY 239 COLOMBO

G / KWPN / Chestnut / 2007 / LORD Z / BURGGRAAF / 103WQ54 / O: Müller Ruedi / B: H. VAN DE LINDE, OLDEBROEK (NED) / 103WQ54 / O: Müller Ruedi / B: H. VAN DE LINDE, OLDEBROEK (NED) retired



Tom SCHELLEKENS

NED 289 JOLET VAN DE ZIETFORT

M / KWPN / Bay / 2014 / JOOP III / PADINUS / 107CR86 / O: Marcel SMITS (10165095) / B: M.J.Smits / 107CR86 / O: Marcel SMITS (10165095) / B: M.J.Smits retired



