CSI2*/1*/YH1* Valentine Tour Azelhof W2

02 CSI2* - 1m40

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 2 horses/rider

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders) Resultaten lijst: 75 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 22:41 Uur (16.02.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Camila MAZZA DE BENEDICTO

BRA 290 HONESTY CHAVANNAISE

M / SBS / Bay / 2013 / PRESIDENT / FETICHE DU PAS / 107CW45 / E: Ecurie Francois Mathy / F: Yves evrard / 107CW45 / E: Ecurie Francois Mathy / F: Yves evrard 0 58.83

625.00 EUR

2 Britt SCHAPER

NED 379 GUIDAM SOHN THE SECOND Z

G / ZANG / Bay / 2015 / GUIDAM SOHN / INDOCTRO / 107LX60 / E: Cees DE BOER (10177400), Jos MEULEMAN (10177401), Danny SCHAPER (10034195) / F: Den Boer, C. / 107LX60 / E: Cees DE BOER (10177400), Jos MEULEMAN (10177401), Danny SCHAPER (10034195) / F: Den Boer, C. 0 59.52

500.00 EUR

3 Tom SCHEWE

GER 385 JYRADO VH BOVENHOEKSHOF

S / SBS / Bay / 2015 / BY CEIRA D'ICK / BALOUBET DU ROUET / 107TY12 / E: Stefaan KUPPENS (10281933) / F: luc kuppens / 107TY12 / E: Stefaan KUPPENS (10281933) / F: luc kuppens 0 60.81

375.00 EUR

4 Michal TYSZKO

POL 438 COLINERO

S / OLDBG / Bay / 2012 / COLA 10 / ESCUDO 19 / 106EU23 / E: Marzena FALARZ (10168667) / F: Witold Pietrzyk / 106EU23 / E: Marzena FALARZ (10168667) / F: Witold Pietrzyk 0 62.41

250.00 EUR

5 Jorich SPITS

BEL 411 POMME CASTANOO

G / Chestnut / 2015 / APPLE JUICE / HARLEY VDL / 107QE22 / E: Spits / F: Gerd Wauters / 107QE22 / E: Spits / F: Gerd Wauters 0 62.65

175.00 EUR

6 Britt SCHAPER

NED 380 IN THE AIR

M / KWPN / Black / 2013 / AIR JORDAN / INDOCTRO / 106DO75 / E: Danny SCHAPER (10034195), Cees DE BOER (10177400), Jos MEULEMAN (10177401) / F: C.den Boer / 106DO75 / E: Danny SCHAPER (10034195), Cees DE BOER (10177400), Jos MEULEMAN (10177401) / F: C.den Boer 0 63.44

137.50 EUR

7 Finja BORMANN

GER 61 HOLLAND V.D. VALCKENBORG

G / KWPN / Bay / 2012 / CANTOS / ANIMO / 105WI87 / E: Elmgestüt Drei Eichen GmbH (20000808) / F: Lettelbert Agro BV / 105WI87 / E: Elmgestüt Drei Eichen GmbH (20000808) / F: Lettelbert Agro BV 0 64.13

100.00 EUR

8 Mathias HAZEBROEK

BEL 182 JURRE

S / BWP / Bay / 2009 / TOULON / PAVAROTTI V/DE HELLE 410670389 / 105DJ26 / E: Mike Hazebroek / F: Guy Wouters / 105DJ26 / E: Mike Hazebroek / F: Guy Wouters 0 64.54

75.00 EUR

9 Philip GYSBRECHTS

BEL 171 CLOCKIBOU OF GREENHILL Z

G / ZANG / Grey / 2014 / CLOCKWISE OF GREENHILL Z / CLASSE VDL / 106UJ77 / E: Philip GYSBRECHTS (10021938) / F: Philip Gysbrechts / 106UJ77 / E: Philip GYSBRECHTS (10021938) / F: Philip Gysbrechts 0 64.64

75.00 EUR

10 Brian MORRISON

IRL 295 GASLIGHT VDL

G / KWPN / Bay / 2011 / CARDENTO / 106IU70 / E: Sandra DUFFY (10127959) / F: VDL Stud / 106IU70 / E: Sandra DUFFY (10127959) / F: VDL Stud 0 65.98

62.50 EUR

11 Caroline MÜLLER

GER 312 JACK DANIEL'S

G / KWPN / Bay / 2014 / AREZZO VDL / NUMERO UNO / 106XR84 / E: Mts. Stultiens (20006291), Stal Horn B.V. (20001632) / F: Mts. Stultiens / 106XR84 / E: Mts. Stultiens (20006291), Stal Horn B.V. (20001632) / F: Mts. Stultiens 0 66.64

62.50 EUR

12 Niels FOCKAERT

BEL 147 HAMILTON EX BART 111 Z

S / ZANG / Chestnut / 2014 / BAMAKO DE MUZE / DER SENAAT / 106RN21 / E: Equitrade BVBA (20005657) / F: Stal Harrie Theeuwes NV / 106RN21 / E: Equitrade BVBA (20005657) / F: Stal Harrie Theeuwes NV 0 67.69

62.50 EUR

13 Jules VAN HOYDONCK

BEL 457 DESIREE DR Z

M / BWP / Bay / 2014 / SEA COAST DON'T TOUCH TIJI HER / QUINAR Z / 107VQ39 / E: Acos Events Somers (20002526) / F: Delagaye / 107VQ39 / E: Acos Events Somers (20002526) / F: Delagaye 0 67.83

40.00 EUR

14 Sabrina BERGER

GER 44 QUIDAMS STAR MELLONI

Male / HOLST / Bay / 2010 / QUIDAM DE REVEL / CHELLO / 105BK71 / E: Berger Sportpferde GmbH / F: Fischer Josef, Bad Griesbach (GER) / 105BK71 / E: Berger Sportpferde GmbH / F: Fischer Josef, Bad Griesbach (GER) 0 67.87

40.00 EUR

15 Joseph CLAYTON

GBR 101 TRES BIEN Z

Male / Bay / 2015 / TOULON / NABAB DE REVE / 106TW54 / E: Unex Competiton Yard Ltd (20000836) / 106TW54 / E: Unex Competiton Yard Ltd (20000836) 0 68.37

40.00 EUR

16 Gert Jan BRUGGINK

NED 77 KASILIAS EAS SHO Z

G / ZANG / Bay / 2014 / KANNAN / KENNEDY / 107PX14 / E: Stal het Oosterbrook (20000290) / F: Stal het Oosterbrook / 107PX14 / E: Stal het Oosterbrook (20000290) / F: Stal het Oosterbrook 0 68.55

40.00 EUR

17 Mathias HAZEBROEK

BEL 181 COINTREAU VD WOUWERSE VELDEN Z

G / ZANG / Chestnut / 2014 / CUPIDO VD HOEFSLAG Z / DER SENAAT 111 / 106IO55 / E: Azelhof Horse Events (20005695) / F: Hazebroek Theo / 106IO55 / E: Azelhof Horse Events (20005695) / F: Hazebroek Theo 0 68.56

40.00 EUR

18 Hayato IMOTO

JPN 205 GENEREUX FORTUNA

S / KWPN / Grey / 2011 / WIZZERD / QUASIMODO Z / 105MD65 / E: Hayato IMOTO (10301332) / F: Rinkes-Tjeenk Willink / 105MD65 / E: Hayato IMOTO (10301332) / F: Rinkes-Tjeenk Willink 0 69.15

40.00 EUR

19 Wout NEVEN

BEL 323 NATSU DE CARMEL

G / BWP / Bay / 2013 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / BERLIN / 106OA21 / E: Kristof CLEEREN (10001957) / F: Dirk Willaert / 106OA21 / E: Kristof CLEEREN (10001957) / F: Dirk Willaert 0 69.37

40.00 EUR

= 2,780.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

20 Michiel BRUSSE

NED 80 DURAN TK Z

G / ZANG / Bay / 2014 / DALLAS / KARANDASJ / 107UG85 / E: Michiel BRUSSE (10002292) / F: Ten Kate / 107UG85 / E: Michiel BRUSSE (10002292) / F: Ten Kate 0 69.72



21 Kevin BEERSE

NED 39 GILONA AO

M / KWPN / Bay / 2011 / ZAVALL VDL / SILVIO / 106GF78 / E: Wilfred BEERSE (10170623) / F: A. OSINGA, WJELSRYP (NED) / 106GF78 / E: Wilfred BEERSE (10170623) / F: A. OSINGA, WJELSRYP (NED) 0 69.74



22 Andrea CAMPAGNARO

ITA 83 ONLY YOU DE KALURI

M / BWP / Chestnut / 2014 / FOR PASSION D'IVE Z / LORDANOS / 107XF13 / E: Andrea CAMPAGNARO (10041912) / 107XF13 / E: Andrea CAMPAGNARO (10041912) 0 70.61



23 Logan LEEMANS

BEL 262 INDY

S / KWPN / Bay / 2013 / CHACCO BLUE / VAN GOGH / 106JN39 / E: First Horses / F: A. Van Dooren / 106JN39 / E: First Horses / F: A. Van Dooren 0 71.10



24 Emilie STAMPFLI

SUI 414 QUINTON VOM ILUM

G / Chestnut / 2013 / QUICKLET DE KREISKER / MAJOR D'OLBICHE / 107MZ90 / E: Carole KÖPPEL (10261039) / F: Raphael Jager / 107MZ90 / E: Carole KÖPPEL (10261039) / F: Raphael Jager 0 72.46



25 James PEETERS

BEL 329 NEWTON VD MIDDELSTEDE

G / BWP / Bay / 2013 / VAGABOND DE LA POMME / AZUR DE PAULSTRA / 106LV39 / E: Paul BAERT (10123492), James PEETERS (10001684) / F: Jef Adriaensen / 106LV39 / E: Paul BAERT (10123492), James PEETERS (10001684) / F: Jef Adriaensen 0 72.68



26 Shoorendran NAGESWARAN

MAS 319 WANSKJAERS CUNEO

Male / HOLST / Grey / 2012 / CASALL / CALIDO I / 106FZ71 / E: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / F: Rainer Christiansen / 106FZ71 / E: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / F: Rainer Christiansen 0 73.51



27 Toni HASSMANN

GER 178 CROCKETT WZ

S / HOLST / Other / 2015 / CONNOR 48 / CONTENDRO I / 107JG05 / E: Wolfgang ZIPPERLE (10127884) / F: Arnold Johannsen / 107JG05 / E: Wolfgang ZIPPERLE (10127884) / F: Arnold Johannsen 4 58.60



28 Ruben LAMERS

NED 253 ARROW M Z

Male / ZANG / Chestnut / 2011 / 105PL65 / E: Kevin Gielen / 105PL65 / E: Kevin Gielen 4 59.12



29 Daniel LAHMANN

GER 246 KYAMANT VAN ' T SPIEVELD

G / BWP / Black / 2010 / DIAMANT DE SEMILLY / TOULON / 105LI71 / E: Daniela HAASE (10114256) / F: ANDRE VERCAUTEREN / 105LI71 / E: Daniela HAASE (10114256) / F: ANDRE VERCAUTEREN 4 59.46



30 Christina THOMAS

GER 427 COHIBA GIRL CTE

M / OS / Bay / 2014 / COLTAIRE Z / RAPHAEL / 106FU27 / E: Christina THOMAS (10041510) / F: Ludger Thomas / 106FU27 / E: Christina THOMAS (10041510) / F: Ludger Thomas 4 60.92



31 Yana JANSEGERS

BEL 213 ONS MATHILDE VAN DE WILGENDREEF

M / BWP / Bay / 2014 / BISQUET BALOU C / LYS DE DARMEN / 107XG91 / E: Yana JANSEGERS (10215253) / F: Frederik Meersman / 107XG91 / E: Yana JANSEGERS (10215253) / F: Frederik Meersman 4 61.69



32 Skye MORSSINKHOF

NED 299 BALOUBELLE 5

M / OS / Chestnut / 2013 / BALOUBET DU ROUET / CASSINI II / 106NV73 / E: Stefan MORSSINKHOF (10162613) / F: Britta Luebbers / 106NV73 / E: Stefan MORSSINKHOF (10162613) / F: Britta Luebbers 4 61.88



33 Monique BECKER

RSA 32 FOIA

M / HOLST / Grey / 2013 / CAYADO / CORIANO / 106ZO29 / E: Willy SNEYERS (10227509) / F: Andreas Kosicki / 106ZO29 / E: Willy SNEYERS (10227509) / F: Andreas Kosicki 4 61.97



34 Jorich SPITS

BEL 410 MISS MATHILDE S.V. DE REVE

M / Bay / 2012 / NABAB DE REVE / TOULON / 106ZG03 / E: Van Miert / F: Stephanie Vereyt / 106ZG03 / E: Van Miert / F: Stephanie Vereyt 4 62.03



35 Lauren CAROLINE

GBR 85 GAIT L

G / KWPN / Bay / 2011 / ZAMBESI TN / GERMUS R / 105GR05 / E: Lee CAROLINE (10205035) / F: H. LUESINK / 105GR05 / E: Lee CAROLINE (10205035) / F: H. LUESINK 4 62.08



36 Katie PYTCHES

GBR 347 NEWTON DB

G / BWP / Bay / 2013 / I M SPECIAL DE MUZE / CANTURO / 106GQ69 / E: Katie PYTCHES (10039479) / 106GQ69 / E: Katie PYTCHES (10039479) 4 63.45



37 Joana SCHILDKNECHT

SUI 391 VICTOR NN

G / AES / Bay / 2014 / VIGO D ARSOUILLES STX / NIJINSKI / 106YD44 / E: Marc SCHILDKNECHT (10099548), Markus SCHILDKNECHT (10196723) / F: Nico Nelis / 106YD44 / E: Marc SCHILDKNECHT (10099548), Markus SCHILDKNECHT (10196723) / F: Nico Nelis 4 64.00



38 Jörg SCHAFFNER

GER 371 MAX 4082

G / HANN / Bay / 2013 / MESSENGER / SHALIMARO / 107CM39 / E: Jörg SCHAFFNER (10044710) / F: Kordes, Eckhard / 107CM39 / E: Jörg SCHAFFNER (10044710) / F: Kordes, Eckhard 4 65.55



39 Dennis CAUBERGS

BEL 97 NARNIA

M / BWP / Black / 2013 / 107JB51 / E: Joke MARDAGA (10042418) / 107JB51 / E: Joke MARDAGA (10042418) 4 65.74



40 Marthe VAN GORP

BEL 452 GRUMPIE VAN T&L

G / SBS / Bay / 2012 / HOUSTON / 106FZ69 / E: MVG-Stables (20019072) / F: T&L nv / 106FZ69 / E: MVG-Stables (20019072) / F: T&L nv 4 66.46



41 Dennis CAUBERGS

BEL 95 HATRONA

M / KWPN / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / NUMERO UNO / 106HN88 / E: Deluxe Sporthorses (20003174), Holger WENZ (10016397) / F: H. Schonewille / 106HN88 / E: Deluxe Sporthorses (20003174), Holger WENZ (10016397) / F: H. Schonewille 4 66.54



42 Emily TURKINGTON

IRL 436 CORNET

G / OS / Grey / 2014 / CORNET'S PRINZ / CLARIMO / 106LV41 / E: Donald LOUGHRAN (10127640) / F: Norbert Brinker / 106LV41 / E: Donald LOUGHRAN (10127640) / F: Norbert Brinker 4 66.86



43 Cis VAN HOYDONCK

BEL 455 O BELLE VAN HET CAPPELLEVELD

M / BWP / Bay / 2014 / ETOULON VDL / CAROSSO VDL / 106ZP44 / E: Van Hoydonck / F: Pieter Havermans / 106ZP44 / E: Van Hoydonck / F: Pieter Havermans 4 67.97



44 Sabrina BERGER

GER 42 EVENT DE L'HERIBUS

G / Chestnut / 2015 / EMIR DE VY / KOMANCHE DES FONTENIS / 107CU91 / E: Gerlinde BERGER (10296083) / F: Heribus Farm / 107CU91 / E: Gerlinde BERGER (10296083) / F: Heribus Farm 4 68.28



45 Siri ENDRESEN

NOR 142 QUAPO DI TUTTI Z

G / ZANG / Other / 2008 / QUARTZ ADELHEID / CARTHAGO Z / 105TK52 / E: Stall Bergan AS (20001399) / F: Stables B & K / 105TK52 / E: Stall Bergan AS (20001399) / F: Stables B & K 4 68.75



46 Marc Antoine HENN

FRA 188 DARKER DE LA FONTAINE

S / SF / Bay / 2013 / AIR JORDAN / OHIO VAN DE PADENBORRE / 106MP72 / E: Antoine HENN (10234100), Sandrine HENN (10196813) / 106MP72 / E: Antoine HENN (10234100), Sandrine HENN (10196813) 4 69.58



47 Hadar CATS

ISR 93 LORDANOS JUNIOR

S / ZANG / Bay / 2007 / LORDANOS / COME ON / 103WC59 / E: Peter CHARLES (10011414) / F: Wilhelm Rueben / 103WC59 / E: Peter CHARLES (10011414) / F: Wilhelm Rueben 4 69.68



48 Laura AROMAA

FIN 20 CAMPINO 481

G / HOLST / Grey / 2009 / CASSIANO 3 / LANCER II / 104ZJ45 / E: Stall STI GbR / F: Gehrmann, Werner / 104ZJ45 / E: Stall STI GbR / F: Gehrmann, Werner 4 70.05



49 Liesje VROLIJK

NED 472 INSANITY ALLEGRO

M / KWPN / Bay / 2013 / NUMERO UNO / COROFINO 2 / 106JJ84 / E: Claudia VROLIJK-HUIJZER (10181672) / F: Vrolijk-Huyzer / 106JJ84 / E: Claudia VROLIJK-HUIJZER (10181672) / F: Vrolijk-Huyzer 4 70.27



50 Jörg SCHAFFNER

GER 372 SINGAPUR

M / OS / Bay / 2014 / SPARTACUS TN / CACHAS / 106VX42 / E: Julia GIANI (10213880) / F: Elmar Teves / 106VX42 / E: Julia GIANI (10213880) / F: Elmar Teves 4 70.35



51 Jean Charles GRANDMONTAGNE

FRA 158 CARUSO DE MIGNOT

G / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / FIDELIO DU DONJON / 106QV87 / E: Anne CHILDERIC (10204382), Geneviève CHILDERIC CHABANY (10132752) / 106QV87 / E: Anne CHILDERIC (10204382), Geneviève CHILDERIC CHABANY (10132752) 4 70.56



52 Falih AL-DULAIMI

IRQ 3 MADEMOISELLE DU ZOUTE 8811

M / BWP / Other / 2012 / ELVIS TER PUTTE / HOLD UP PREMIER / 106QM91 / E: Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Familie de Pauw / 106QM91 / E: Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Familie de Pauw 4 70.98



53 Gert Jan BRUGGINK

NED 79 VIGGO

G / AES / Chestnut / 2014 / VIGO D ARSOUILLES STX / PLOT BLUE / 107JP32 / E: Stal het Oosterbrook (20000290) / F: EAC BV / 107JP32 / E: Stal het Oosterbrook (20000290) / F: EAC BV 4 71.85



54 Caro-Belle DE HORNOIS

BEL 131 OO SEVEN VD MOLENDREEF

G / BWP / Bay / 2014 / JAMAL VD HEFFINCK / CLINTON / 106NO81 / E: Mirandum C.V (20017621), TKX Equiservices BVBA (20017620) / F: Stal van de Molendreef / 106NO81 / E: Mirandum C.V (20017621), TKX Equiservices BVBA (20017620) / F: Stal van de Molendreef 4 71.95



55 Jef PEETERS

BEL 330 J'ADORE VAN HET SCHAECK

M / BWP / Bay / 2009 / VAGABOND DE LA POMME / DARCO / 104XD85 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: PERRY DE WINTER / 104XD85 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: PERRY DE WINTER 4 72.19



56 Mirte ROELANTS

BEL 355 KENZO VAN HET WILDERHOF

G / BWP / Bay / 2010 / 105OG31 / E: Mirte ROELANTS (10238357) / F: Hans en Louis Pasteels / 105OG31 / E: Mirte ROELANTS (10238357) / F: Hans en Louis Pasteels 4 72.81



57 Filippo TABARINI

ITA 421 PANAMARENKO OPTIMUS

S / BWP / Grey / 2015 / COLESTUS / QUICK STAR / 107NF70 / E: Dries Sebrechts / F: Optimus agro / 107NF70 / E: Dries Sebrechts / F: Optimus agro 4 75.10



58 Maikel VAN DER VLEUTEN

NED 449 O'BAILEY VH BROUWERSHOF

S / BWP / Bay / 2014 / DARCO / CONTACT VAN DE HEFFINCK / 106OG74 / E: C.A.M Van Den Oetelaar BV (20019960), Eac Sporthorses (20001183), Springstal van der Vleuten (200005 / F: C.A.M. van den Oetelaar / 106OG74 / E: C.A.M Van Den Oetelaar BV (20019960), Eac Sporthorses (20001183), Springstal van der Vleuten (200005 / F: C.A.M. van den Oetelaar 4 75.23



59 Dirk DEMEERSMAN

BEL 134 OMANO BC

S / BWP / Grey / 2014 / CUMANO / DARCO / 106MS29 / E: Blue Chip Bloodstock INC (20018126) / F: Blue Chip Bloodstock Inc / 106MS29 / E: Blue Chip Bloodstock INC (20018126) / F: Blue Chip Bloodstock Inc 4 75.49



60 Helena BEYERS

BEL 50 MITHRAS DE REGOR

S / BWP / Chestnut / 2012 / ELVIS TER PUTTE / DARCO / 106EY47 / E: Guy BEYERS (10015502), Nathalie CASSIMON (10124177), Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Familie Veldeman / 106EY47 / E: Guy BEYERS (10015502), Nathalie CASSIMON (10124177), Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Familie Veldeman 5 76.46



61 Genevieve MUNSON

USA 305 CHUCK BERRY 8

G / HANN / Bay / 2007 / CHACCO-BLUE / WATZMANN / 104DR37 / E: ATLAS EQUINE HOLDINGS, LLC (20002340) / F: BORCHERS, WIEBKE (GER) / 104DR37 / E: ATLAS EQUINE HOLDINGS, LLC (20002340) / F: BORCHERS, WIEBKE (GER) 8 59.34



62 Antonia LOCKER

GER 272 CRISTOBAL 22

G / WESTF / Bay / 2008 / CRISTALLO 7 / FINLEY-M / 105BX14 / E: Martin LOCKER (10200463) / F: Bogner, Michael / 105BX14 / E: Martin LOCKER (10200463) / F: Bogner, Michael 8 61.21



63 Dimme D'HAESE

BEL 111 NEXT FUNKY DE MUZE

M / BWP / Grey / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D'ARSOUILLES / 106NH63 / E: Eurohorse BV (20000643) / F: Joris De Brabander / 106NH63 / E: Eurohorse BV (20000643) / F: Joris De Brabander 8 63.00



64 Nikola BIELIKOVA

CZE 53 CARISON

S / HANN / Other / 2008 / CAMPBEL CZECH / GRAF CZECH / 104CJ36 / E: Staj Mustang Ltd. / F: STAJ MUSTANG S.R.O., LUCINA (CZE) / 104CJ36 / E: Staj Mustang Ltd. / F: STAJ MUSTANG S.R.O., LUCINA (CZE) 8 65.71



65 Ruben ROMP

NED 357 HANOUK V

M / KWPN / Grey / 2012 / 105XD59 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / F: Verbakel / 105XD59 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / F: Verbakel 8 70.79



66 Andre SCHRÖDER

UKR 399 ROSENHOF'S SPARTACUS

G / DSP (SATHÜ) / Bay / 2015 / SANDOKAN 290 / LUXIUS / 107XY03 / E: Johannes DAUME (10292716) / F: Johannes Daume / 107XY03 / E: Johannes DAUME (10292716) / F: Johannes Daume 8 71.66



67 Clarissa HASSMANN CROTTA

SUI 179 CARRIBALDI

G / OS / Chestnut / 2011 / CARRICO / BALOUBET DU ROUET / 107TO59 / E: UMC Hotelerrichtungs-Betr.u.Verwalt.GmbH (20005676) / F: Gestüt Lewitz / 107TO59 / E: UMC Hotelerrichtungs-Betr.u.Verwalt.GmbH (20005676) / F: Gestüt Lewitz 8 73.26



68 My RELANDER

EST 352 IPSYLON

Male / KWPN / Bay / 2013 / 106GW18 / E: Mikaels Ltd (20005713) / 106GW18 / E: Mikaels Ltd (20005713) 8 73.81



69 Harm LAHDE

GER 240 GREY CHESTER 2

S / HANN / Other / 2012 / GREY TOP / PICARD / 105NS20 / E: Elmgestüt Drei Eichen GmbH&Co.KG / F: Peters, Cornelia / 105NS20 / E: Elmgestüt Drei Eichen GmbH&Co.KG / F: Peters, Cornelia 12 65.94



70 Faris MOHAMMAD KHAIR ALABBADI

JOR 293 ARD JOWOWA

S / ISH / Chestnut / 2014 / DENZEL VT MEULENHOF / CALVADOS / 107CM29 / E: Conan WRIGHT (10096213) / F: Heather Dean-Wright / 107CM29 / E: Conan WRIGHT (10096213) / F: Heather Dean-Wright 19 86.11



71 Jack ANSEMS

NED 8 J'ESPERE

G / KWPN / Bay / 2014 / COMME IL FAUT 5 / SKIPPY II / 107JE55 / E: P. LE SAGE (10169460) / F: Le Sage / 107JE55 / E: P. LE SAGE (10169460) / F: Le Sage 20 91.43



72 Charlotte GRAVE

GER 161 CARACAS 109

G / OS / Bay / 2012 / CARRICO / KOLIBRI / 106UJ75 / E: Charlotte GRAVE (10210658) / F: Ruediger Albrecht / 106UJ75 / E: Charlotte GRAVE (10210658) / F: Ruediger Albrecht 23 82.16



73 Tibo HENDRICKX

BEL 186 DARK MOON DE GREENBAY Z

S / ZANG / Bay / 2012 / DIARADO / NUMERO UNO / 105OL56 / E: Act dis Ticaret & Eede SPRL / F: Stephane Chantot / 105OL56 / E: Act dis Ticaret & Eede SPRL / F: Stephane Chantot 29 92.48



Aleksandra KIERZNOWSKA

POL 220 LUNA VD MESPEL

M / BWP / Bay / 2011 / HOS D'O / ESCUDO I / 105PQ55 / E: Susanne TOVEK (10166361) / F: JULIEN VELDEMAN / 105PQ55 / E: Susanne TOVEK (10166361) / F: JULIEN VELDEMAN Uitgesloten

Meike ZWARTJENS

NED 483 TWINDAM Z

G / ZANG / Chestnut / 2015 / TWISTER DE LA POMME / LANDWIND II / 106WU69 / E: Marlies ZWARTJENS (10215927) / F: Poffers-Zwartjes / 106WU69 / E: Marlies ZWARTJENS (10215927) / F: Poffers-Zwartjes Uitgesloten

