CSI 2*/1*/YH1* Springtour Azelhof W1

01A CSI2* - 1m40

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 2 horses/rider

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders)

Qualification for Class 4 LR, Class 7 LR and Class 8 Grand Prix Resultaten lijst: 53 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 12:53 Uur (16.03.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Jules VAN HOYDONCK

BEL 568 ELIZE Z

M / ZANG / Chestnut / 2013 / ELVIS TER PUTTE / PRINCE ROYAL / 106IC75 / F: KERCKHOVE VAN KRIS / 106IC75 / F: KERCKHOVE VAN KRIS 0 55,89

500.00 EUR

2 Frederic VERNAET

BEL 595 OKINA VAN DE BIEN

M / BWP / Bay / 2014 / TOULON / BLUE BOY V. BERKENBROECK / 107ON18 / 107ON18 0 58,21

400.00 EUR

3 Rodrigo Giesteira ALMEIDA

POR 5 EPURE DE B'NEVILLE

M / SF / Bay / 2014 / BISQUET BALOU C VD MISPEL / ELAN DE LA COUR / 106ON19 / F: Baptiste Thiebot / 106ON19 / F: Baptiste Thiebot 0 58,75

300.00 EUR

4 Vincent DINGS

NED 148 CREAM COULEUR Z

G / ZANG / Other / 2011 / CREAM ON TOP / VANOVERBEEK / 105PW22 / F: Hans Dings / 105PW22 / F: Hans Dings 0 59,66

200.00 EUR

5 Chloe ASTON

GBR 23 DIATENDRA VON ROCHERRATH Z

M / ZANG / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / CONTENDRO / 106ZK79 / F: Stoffels Edgar / 106ZK79 / F: Stoffels Edgar 0 60,25

140.00 EUR

6 Janna JENSEN

FIN 247 HAMONT

G / KWPN / Bay / 2012 / DURRANT / N-ALDATO / 106YI27 / F: P. Keunen / 106YI27 / F: P. Keunen 0 60,52

110.00 EUR

7 Maartje VERBERCKMOES

BEL 582 JUGANO VAN DE VOSBERG

S / BWP / Chestnut / 2009 / OGANO SITTE / CLINTON / 104QN95 / F: VAN GUYSE PATRICIA, RUMST (BEL) / 104QN95 / F: VAN GUYSE PATRICIA, RUMST (BEL) 0 60,78

80.00 EUR

8 Eveliina TALVIO

FIN 516 GLAMOUR

M / KWPN / Bay / 2011 / NUMERO UNO / IROKO / 105MV76 / F: Hammink / 105MV76 / F: Hammink 0 61,27

60.00 EUR

9 Aaron TIJSKENS

BEL 538 HURRICANE

G / KWPN / Bay / 2012 / UNTOUCHED / KARLSTAD / 106HA08 / F: LAJ Welten / 106HA08 / F: LAJ Welten 0 62,06

60.00 EUR

10 Giampiero GAROFALO

ITA 189 SORENTO

G / HANN / Bay / 2014 / STOLZENBERG / FABRIANO / 107DY98 / F: Dr Harald Nagelfeld / 107DY98 / F: Dr Harald Nagelfeld 0 63,09

50.00 EUR

11 Jack RYAN

IRL 466 EAGLE VD WOLFSAKKER Z

S / ZANG / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 106WN96 / 106WN96 0 63,39

50.00 EUR

12 Justine TEBBEL

GER 522 COTE DE PABLO

G / OS / Bay / 2012 / CHACCOS' SON / ARGENTINUS / 106HZ91 / F: Gerdes, Bernhard / 106HZ91 / F: Gerdes, Bernhard 0 64,30

50.00 EUR

13 Jonathan GORDON

IRL 207 CAPRI

M / OS / Black / 2013 / GENTLEMAN / CADOR 5 / 106PE92 / F: Rothenberger im Gestüt Erlenhof OHG / 106PE92 / F: Rothenberger im Gestüt Erlenhof OHG 0 64,80

40.00 EUR

14 Matt GARRIGAN

IRL 191 QUANTUM ROBIN V

G / KWPN / Grey / 2013 / CARAMBOLE / STAKKATO / 106HE58 / F: J.W.Greve / 106HE58 / F: J.W.Greve 0 65,40

40.00 EUR

= 2,080.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

15 Elsa JOHANSSON

SWE 260 HESTIA

M / KWPN / Grey / 2012 / 106RT96 / F: Ekkelenkamp / 106RT96 / F: Ekkelenkamp 0 66,02



16 Sienna CHARLES

GBR 90 VALKIRY DE ZANCE

G / SF / Chestnut / 2009 / DIAMANT DE SEMILLY / DOUBLE ESPOIR / 104XR79 / F: M. FRANTZ CAHART, INZINZAC LOCHRIST (FRA) / 104XR79 / F: M. FRANTZ CAHART, INZINZAC LOCHRIST (FRA) 0 66,43



17 Claire PUTTERS

BEL 442 OFALINE V/H HANEWEEHOF

M / BWP / Grey / 2014 / CARDENTO / DIAMANT DE SEMILLY / 106NG27 / F: Hanewee-hof (quasten - Lardenoit) / 106NG27 / F: Hanewee-hof (quasten - Lardenoit) 0 67,14



18 Charlotte PHILIPPE

BEL 436 ELECTRO VD KROMSTEEG Z

G / ZANG / Grey / 2014 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / DER SENAAT 111 / 106HZ00 / F: Van Putte Ann / 106HZ00 / F: Van Putte Ann 0 68,27



19 Evelyne PUTTERS

BEL 443 EYE OF THE TIGER

M / KWPN / Chestnut / 2009 / CARAMBOLE / CORLEONE / 105RC10 / F: J.M. Vos- Sanders / 105RC10 / F: J.M. Vos- Sanders 0 69,52



20 Scarlett CHARLES

GBR 86 CHICAGO'S BOY

G / HOLST / Chestnut / 2009 / CARRICO / CALETTO I / 105IT92 / F: Grot,Klaus-Werner / 105IT92 / F: Grot,Klaus-Werner 0 70,53



21 Maurice TEBBEL

GER 528 EUROFIGHTER EP

Male / DWB / Bay / 2013 / WARRANT / PYTHAGORAS / 106IZ61 / F: Karina Josefsen / 106IZ61 / F: Karina Josefsen 0 73,07



22 Holly SMITH

GBR 489 AZOLETTE

M / Bay / 2013 / COMMISARIS / CONCORDE / 106IK65 / 106IK65 4 55,29



23 Cedric WOLF

GER 612 CAPITANO Z

G / ZANG / Bay / 2011 / CORNADO NRW / LORDANOS / 106OP98 / F: Charlotte Peeters / 106OP98 / F: Charlotte Peeters 4 57,51



24 Virginie THONON

BEL 534 JUST THE WAY

G / KWPN / Bay / 2014 / ZIROCCO BLUE VDL / HEMMMINGWAY / 107NV71 / F: L. VAN VEGCHEL / 107NV71 / F: L. VAN VEGCHEL 4 60,38



25 Logan LEEMANS

BEL 320 INDY

G / KWPN / Bay / 2013 / CHACCO BLUE / CONTARA / 106JN39 / F: A. Van Dooren / 106JN39 / F: A. Van Dooren 4 61,47



26 Charlotte PHILIPPE

BEL 437 GODIVA S

M / SBS / Bay / 2012 / ANDIAMO Z / DARCO / 105UG37 / F: Albert Peffer / 105UG37 / F: Albert Peffer 4 61,80



27 Janna JENSEN

FIN 244 BIRCHCAPE'S WONDERLAND

M / FWB / Grey / 2010 / 106FK59 / F: Sari Koivuniemi / 106FK59 / F: Sari Koivuniemi 4 63,16



28 Martine Myhrer DYNGELAND

NOR 160 SG'S CARNELIAN

S / NWB / Chestnut / 2014 / KANNAN / LOVE 2 U 2 / 106JT12 / F: Hanne Myhrer Dyngeland / 106JT12 / F: Hanne Myhrer Dyngeland 4 63,61



29 Holly SMITH

GBR 491 JAPPELOUP

S / KWPN / Chestnut / 2014 / CALVARO F.C. / HEARTBREAKER / 106OL56 / F: Nijhof / 106OL56 / F: Nijhof 4 65,43



30 Evan COLUCCIO

USA 104 CHRISTIAN D'OR

G / BWP / Bay / 2013 / HOS D'O / GALOUBET A / 106TC91 / F: Herman Claessens / 106TC91 / F: Herman Claessens 4 65,89



31 Kajsa BJÖRE

SWE 37 LINCOURT LUIDAM

G / Chestnut / 2012 / LUIDAM / CAVALIER ROYALE / 107VE34 / F: John McLaughlin / 107VE34 / F: John McLaughlin 4 66,70



32 Hadar CATS

ISR 84 LORDANOS JUNIOR

S / ZANG / Bay / 2007 / LORDANOS / COME ON / 103WC59 / F: Wilhelm Rueben / 103WC59 / F: Wilhelm Rueben 4 67,11



33 Ben BEEVERS

BEL 31 OSWALD VD BISSCHOP

G / BWP / Bay / 2014 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / DARCO / 106XN41 / F: Tom de Craene / 106XN41 / F: Tom de Craene 4 67,18



34 Pieter VAN DEN BERGH

BEL 550 HAPPYNESS VAN DE KAPEL

M / SBS / Bay / 2013 / BENTLEY VAN DE KAPEL / INDOCTRO / 107MA60 / F: Joris Van den Bergh / 107MA60 / F: Joris Van den Bergh 4 68,19



35 Aurelia GUISSON

BEL 213 NO LIMIT VH LEGITA HOF Z

M / ZANG / Grey / 2013 / NABAB DE REVE / BERLIN / 105ZZ94 / F: Legita hof / 105ZZ94 / F: Legita hof 4 69,04



36 Holly MILLER

GBR 388 OBERON VAN 'T LOHOF

S / Bay / 2014 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG / 106XZ25 / F: Dimfa Stadeus / 106XZ25 / F: Dimfa Stadeus 4 72,97



37 Virginie THONON

BEL 533 HIGH TECH VY DE SEPTON

S / BWP / Bay / 2007 / DEL PIERO P&B / CHELLANO Z / 103SD76 / F: SPRL VAL DE SOMME ET D.B.HORSES, DURBUY (BEL) / 103SD76 / F: SPRL VAL DE SOMME ET D.B.HORSES, DURBUY (BEL) 8 57,62



38 Lars KUSTER

NED 295 IDYLLE OF ROMANCE

M / KWPN / Chestnut / 2013 / ANDIAMO / OTANGELO / 106KA64 / F: Schuurman / 106KA64 / F: Schuurman 8 62,45



39 Loris BERRITTELLA

BEL 903 Exeko Camara

G / SF / Bay / 2014 / Ucello Massuere / Voltaire / 107QT59 / 107QT59 8 63,39



40 Camila MAZZA DE BENEDICTO

BRA 372 HONESTY CHAVANNAISE

M / SBS / Bay / 2013 / PRESIDENT / FETICHE DU PAS / 107CW45 / F: Yves evrard / 107CW45 / F: Yves evrard 8 63,87



41 Thomas DE WIT

BEL 132 ECUADOR DW Z

S / BWP / Bay / 2015 / EL TORREO DE MUZE / QUASIMODO VD MOLENDREEF / 107BC15 / F: DW-stables / 107BC15 / F: DW-stables 8 65,72



42 Andres VEREECKE

BEL 588 NOYELLE VD BEGIJNAKKER

M / BWP / Chestnut / 2013 / KANNAN / PALESTRO VD BEGIJNAKKER / 106NW53 / F: BVBA De Begijnakker / 106NW53 / F: BVBA De Begijnakker 8 66,11



43 Thomas DE WIT

BEL 133 HAITI DW Z

M / ZANG / Chestnut / 2015 / SCUDERIA 1918 HALIFAX VAN HET / CICERO Z VAN PAEMEL / 107AL15 / F: DW Stables / 107AL15 / F: DW Stables 8 67,01



44 Jens BAACKMANN

GER 26 CAJA 35

M / HOLST / Grey / 2012 / CLARIMO / 105NI57 / F: Distel, Reinhold / 105NI57 / F: Distel, Reinhold 8 67,25



45 Hilde WOUDSTRA

NED 617 ILAMINE DE THURIN

M / KWPN / Bay / 2013 / DAKAR VDL / 105YB98 / 105YB98 8 67,80



46 Marjolaine MARRAUD DES GROTTES

FRA 359 LUPITAS

G / WESTF / Bay / 2012 / LUPICOR / CASTILLO / 106CZ98 / F: Agroterra Sp.z.o.o. / 106CZ98 / F: Agroterra Sp.z.o.o. 8 71,88



47 Jeremy SWEETNAM

IRL 509 CHUFLAY

G / WESTF / Grey / 2015 / CORNET OBOLENSKY / CORMINT / 107NL08 / F: Thomas, Friedrich-Wilhelm / 107NL08 / F: Thomas, Friedrich-Wilhelm 12 61,08



48 Rik NAUTA

BEL 405 KIA MARIA VD POTAARDE

M / BWP / Bay / 2010 / NUMERO UNO / CHATMAN / 104SL68 / F: DE VOS STEFAAN EN VERTOMMEN KRISTEL, GRIMBERGEN (BEL) / 104SL68 / F: DE VOS STEFAAN EN VERTOMMEN KRISTEL, GRIMBERGEN (BEL) 12 64,12



49 Leopold VAN ASTEN

NED 546 VDL GROEP KIMBEL

M / HOLST / Grey / 2015 / CASALL / NABAB DE REVE / 107QC72 / F: Stoeterij Duyselshof B.V. / 107QC72 / F: Stoeterij Duyselshof B.V. 12 69,04



50 Ben BEEVERS

BEL 30 MAGNIFIC DE REVE

G / BWP / Chestnut / 2012 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / MALITO DE REVES 00712123C / 106ET17 / F: HARAS DES REVES - VERREYDT MARIA / 106ET17 / F: HARAS DES REVES - VERREYDT MARIA 12 72,99



51 Andres VEREECKE

BEL 587 IN THE MOOD

M / BWP / Grey / 2008 / WINNINGMOOD / CALYPSO III / 104SL06 / F: PETER JAMBON / 104SL06 / F: PETER JAMBON 15 84,08



52 Chanel DE BAETS

BEL 114 DAMARY NB

G / KWPN / Bay / 2008 / WITTINGER VDL / HARCOS / 103VU90 / F: N. BIJL, VENLO (NED) / 103VU90 / F: N. BIJL, VENLO (NED) 24 68,91



Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 76 JUDINE VAN DE KAPEL

M / SBS / Grey / 2015 / CIGARET JVH Z / GLADSTONE / 107KE34 / F: Joris van den Bergh / 107KE34 / F: Joris van den Bergh Opgegeven

