CSI2*/1*/YH1* Springtour Azelhof W2

PROTEST Schedule Riders Horses

A CSIYH1* - 5 & 6 yr old horses

Table A, 2 phases special - 274.2.5

Max. 6 horses/rider (3 horses/age) Result list: 75 competitors in this competition. Last updated at 10:24 hrs (23.03.2023)

Rank Nation Competitor CNR Horse Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

1 Lucille BILLET

NED 61 HABIBI BS

M / AES / Bay / 2017 / IBRAHIM BS / 108EO27 / O: Marcel BILLET (10307904) / B: Billet / 108EO27 / O: Marcel BILLET (10307904) / B: Billet 0 0 = 0.00 25,27

250.00 EUR

2 Rania DINDANE

CIV 198 LE LINE Z

M / Bay / 2017 / LUIGI D'ECLIPSE / COSUN / 108CR57 / O: Moens / B: T De Boer / 108CR57 / O: Moens / B: T De Boer 0 0 = 0.00 25,52

200.00 EUR

3 Jenny PAUQUET

BEL 429 DECLIC DE FOND DE VILLE Z

S / Bay / 2017 / DOMINATOR 2000 Z / INDIAN GOLD / 108EQ60 / O: Packes / B: T&E Leveque / 108EQ60 / O: Packes / B: T&E Leveque 0 0 = 0.00 25,89

150.00 EUR

4 Sander KENIS

BEL 901 Rinari D'emma

M / Bay / 2017 / Naxcel V / Flamenco Desemilly / 108fh83 / 108fh83 0 0 = 0.00 26,36

100.00 EUR

5 Kamilla Grauff ALBREKTSEN

DEN 5 HEINSGAARDENS PARIS

S / DWB / Chestnut / 2017 / CYRANO ASK / COSMEO / 107MY78 / O: Branderup Horses (20018478), Henning HEIN (10200050) / B: Henning Hein / 107MY78 / O: Branderup Horses (20018478), Henning HEIN (10200050) / B: Henning Hein 0 0 = 0.00 27,27

70.00 EUR

6 Daan VAN GEEL

NED 555 MURCIA VG

M / KWPN / Bay / 2017 / VANNAN / AIR JORDAN Z / 108CO12 / O: Daan VAN GEEL (10015478) / B: van Geel Horses / 108CO12 / O: Daan VAN GEEL (10015478) / B: van Geel Horses 0 0 = 0.00 27,30

55.00 EUR

7 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 114 ROUBAIX VAN ' T VIANAHOF

M / BWP / Bay / 2017 / KANNAN / CASH / 107VD14 / O: Ann CARTON (10125339), Jan GOSSELIN (10220947) / 107VD14 / O: Ann CARTON (10125339), Jan GOSSELIN (10220947) 0 0 = 0.00 27,48

40.00 EUR

8 Jaroslav SIMA

CZE 488 RAOUL DWERSE HAGEN

G / BWP / Chestnut / 2017 / NIXON VAN 'T MEULENHOF / DARCO / 107NN38 / O: Jaroslav SIMA (10261091) / B: De Dwerse Hagen BVBA / 107NN38 / O: Jaroslav SIMA (10261091) / B: De Dwerse Hagen BVBA 0 0 = 0.00 27,77

30.00 EUR

9 Sander KENIS

BEL 304 RIANTE V. 'T RECHT EIND

M / BWP / Bay / 2017 / TOULON / LAST MAN STANDING / 107YD02 / O: D'Haese - Van Damme & Meeuwissen - Van Hal / B: Daniel en Karine D' Haese / 107YD02 / O: D'Haese - Van Damme & Meeuwissen - Van Hal / B: Daniel en Karine D' Haese 0 0 = 0.00 28,63

30.00 EUR

10 Stefan ENGBERS

GER 223 CONQUEST OF PARADISE 19

G / HANN / Other / 2017 / COMME IL FAUT 5 / SIR SHUTTERFLY / 107WS80 / O: Peter BERTLING (10289717) / B: Peter Bertling / 107WS80 / O: Peter BERTLING (10289717) / B: Peter Bertling 0 0 = 0.00 29,25

25.00 EUR

11 Lucille BILLET

NED 62 STARGAZING

S / AES / Chestnut / 2017 / IBRAHIM BS / GLASGOW-W VAN 'T MERELSNEST / 108EO26 / O: Marcel BILLET (10307904) / B: Billet / 108EO26 / O: Marcel BILLET (10307904) / B: Billet 0 0 = 0.00 29,28

25.00 EUR

12 Jeremy CASSERA

BEL 115 SAMIRO

G / Bay / 2018 / CHILLI WILLI / BUFERO VAN HET PANISHOF / 108EY99 / O: Cassera / B: GEORGES MEWISSEN / 108EY99 / O: Cassera / B: GEORGES MEWISSEN 0 0 = 0.00 29,72

25.00 EUR

13 Viktor EDVINSSON

SWE 215 BLUE SILBER DOLLAR F

G / SWB / Grey / 2017 / SILBER SKY F / MR. BLUE / 108BS65 / O: Eva GUDMUNDSSON (10162761) / B: Eva Gudmundsson / 108BS65 / O: Eva GUDMUNDSSON (10162761) / B: Eva Gudmundsson 0 0 = 0.00 30,03

20.00 EUR

14 Benjamin SAURUGG

AUT 469 LADY OF LONDON ALFARVAD Z

M / ZANG / Bay / 2018 / LONDON / QUINAR Z / 108DU66 / O: J.E. JENSEN ALFARVAD A/S (20001325) / B: J.E. Jensen Alfarvad A/S / 108DU66 / O: J.E. JENSEN ALFARVAD A/S (20001325) / B: J.E. Jensen Alfarvad A/S 0 0 = 0.00 30,34

20.00 EUR

15 Peter BOELENS

BEL 72 SANDOR VAN 'T HELLEWATER

G / Bay / 2018 / STAKKATO / ELVIS TER PUTTE / 108FC67 / O: De Maeyer-roelants / B: Gert en Nancy De Maeyer - Roelants / 108FC67 / O: De Maeyer-roelants / B: Gert en Nancy De Maeyer - Roelants 0 0 = 0.00 30,50

20.00 EUR

16 Loris BERRITTELLA

BEL 50 HAHIKO DES TANRIERES

G / SF / Bay / 2017 / BALOU DU ROUET / KANNAN / 107QT63 / O: LB Sport Horses (20003452) / B: Yaelle Thomas & Jean-Claude Andre / 107QT63 / O: LB Sport Horses (20003452) / B: Yaelle Thomas & Jean-Claude Andre 0 0 = 0.00 31,01

20.00 EUR

17 Pascale HAEP

BEL 264 ROYCO VD BISSCHOP

G / Bay / 2017 / DI CANTERO TER HULST / BAMAKO DE MUZE / 107ZH17 / O: Haep Horses / 107ZH17 / O: Haep Horses 0 0 = 0.00 31,22

20.00 EUR

18 Jens CHRIST

GER 134 TIC-TAC Z

G / ZANG / Bay / 2017 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / ANDIAMO Z / 107ZL90 / O: Stall Christ (20002298) / B: Marjan Poukens & Ivo Vandeweerdt / 107ZL90 / O: Stall Christ (20002298) / B: Marjan Poukens & Ivo Vandeweerdt 0 0 = 0.00 31,30

20.00 EUR

19 Tom SANDERS

GER 460 BAVARIA BLUE 7

M / HANN / Bay / 2017 / BLOCKBUSTER / LANCER II / 108CP40 / O: Wolfgang SANDERS (10208442) / B: ZG Tom und Wolfgang Sanders / 108CP40 / O: Wolfgang SANDERS (10208442) / B: ZG Tom und Wolfgang Sanders 0 0 = 0.00 31,61

20.00 EUR

20 Stijn VAN GORP

BEL 561 RAVIOLI DI CANTERO

G / Bay / 2017 / CASILLAS VAN DE HELLE / NABAB DE REVE / 107XE31 / O: kristin Boeckx / B: Stoeterij di Cantero Stoeterij di Cantero / 107XE31 / O: kristin Boeckx / B: Stoeterij di Cantero Stoeterij di Cantero 0 0 = 0.00 32,05



21 Charlotte PHILIPPE

BEL 433 ARANXIA SBK Z

M / ZANG / Grey / 2017 / AGANIX DU SEIGNEUR / COLMAN / 108BJ79 / O: Christine HARDY (10301502) / B: Kristof Bijloos / 108BJ79 / O: Christine HARDY (10301502) / B: Kristof Bijloos 0 0 = 0.00 32,08



22 Laetitia SURIN

BEL 507 ERINA DES VERGERS Z

M / ZANG / Bay / 2017 / ELVIS TER PUTTE / TOTOCHE DU BANNEY / 107OG96 / O: Cindy VAN DER STRATEN (10000995) / B: Cindy Van Der Straten-Ponthoz / 107OG96 / O: Cindy VAN DER STRATEN (10000995) / B: Cindy Van Der Straten-Ponthoz 0 0 = 0.00 32,17



23 Joy LAMMERS

NED 342 MONTENDER

S / KWPN / Chestnut / 2017 / PARRANDERO / CHIN CHIN / 107WX93 / O: Meever & Meever (20019737), Stal Mulkhoeve BVBA (20003373) / B: B.M. Rahel / 107WX93 / O: Meever & Meever (20019737), Stal Mulkhoeve BVBA (20003373) / B: B.M. Rahel 0 0 = 0.00 32,20



24 Alexandra ERIKSSON

SWE 227 VERA ES

M / SWB / Bay / 2017 / CONTENDRO I / DIAMANT DE SEMILLY / 107SD14 / O: Alexandra ERIKSSON (10064687) / B: Katrin Andersson / 107SD14 / O: Alexandra ERIKSSON (10064687) / B: Katrin Andersson 0 0 = 0.00 32,27



25 Stefan ENGBERS

GER 225 I'M XTRA

M / HOLST / Black / 2017 / I M SPECIAL DE MUZE / CLASSE VDL / 108FQ92 / O: Franz BECKER (10123784) / B: Franz Becker / 108FQ92 / O: Franz BECKER (10123784) / B: Franz Becker 0 0 = 0.00 32,51



26 Vincent DINGS

NED 201 BRANTTASTISCH HDH

G / HOLST / Chestnut / 2017 / BRANTZAU / CARLOS DZ / 108CP99 / O: Hans DINGS (10160578) / B: Edgar Langen / 108CP99 / O: Hans DINGS (10160578) / B: Edgar Langen 0 0 = 0.00 32,72



27 Tamara KLOP

NED 318 MILIANA

M / KWPN / Bay / 2017 / GRANDORADO TN / 107QF58 / O: S M G DE BOT (10180771) / B: Pluilaart / 107QF58 / O: S M G DE BOT (10180771) / B: Pluilaart 0 0 = 0.00 32,79



28 Koen VEREECKE

BEL 583 SPECIAL STAR DE CORLATO

S / Bay / 2018 / BIG STAR / I'M SPECIAL DE MUZE / 108FV99 / O: De Brabander / B: VOF Raskin-Heynen/Pieraets-Pacque / 108FV99 / O: De Brabander / B: VOF Raskin-Heynen/Pieraets-Pacque 0 0 = 0.00 32,96



29 Julian KRAAY

NED 325 ROXANNE VAN 'T KIEZELHOF

M / BWP / Chestnut / 2017 / ELVIS TER PUTTE / 108FS14 / O: Julian KRAAY (10001842) / B: Janssens / 108FS14 / O: Julian KRAAY (10001842) / B: Janssens 0 0 = 0.00 33,02



30 Alice LAZZARINI

ITA 349 ROSE DR

M / BWP / Bay / 2017 / HERALD III / CHACCO BLUE / 108DH32 / O: BVBA De Roock Gilbert (20000254) / B: GILBERT DEROOCK / 108DH32 / O: BVBA De Roock Gilbert (20000254) / B: GILBERT DEROOCK 0 0 = 0.00 33,84



31 Arnaud GAUBLOMME

BEL 230 AZUR Z

S / ZANG / Bay / 2017 / ASCA Z / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 108AT18 / O: AS Trading (20018574) / B: AS SPORT HORSES BVBA / 108AT18 / O: AS Trading (20018574) / B: AS SPORT HORSES BVBA 0 0 = 0.00 34,06



32 Claire PUTTERS

BEL 442 HECTOR DU GUE

S / Bay / 2017 / SATISFACTION FRH / LANDO / 108FC62 / O: Butler Court Stables / B: S.C.E.A. du Gue / 108FC62 / O: Butler Court Stables / B: S.C.E.A. du Gue 0 0 = 0.00 34,24



33 Paul LESCAILLET

FRA 357 HAWAI DE VAUCLERC

M / Bay / 2017 / VAGABOND DE LA POMME / QUIDAM DE REVEL / 108AP87 / O: S.A.R.L. LESCAILLET (20018120) / 108AP87 / O: S.A.R.L. LESCAILLET (20018120) 0 0 = 0.00 34,79



34 Darragh RYAN

IRL 904 Royal Majestic D'or

M / BWP / Bay / 2017 / Emerald / Dulf Van Den Bisschop / 107rt98 / 107rt98 0 0 = 0.00 34,88



35 Jens CHRIST

GER 133 RODAN

G / Bay / 2017 / EXTRA / KANNAN / 108DJ19 / O: BB Sporthorses GmbH (20001092), Stall Christ (20002298) / B: Scheelen-Broekx / 108DJ19 / O: BB Sporthorses GmbH (20001092), Stall Christ (20002298) / B: Scheelen-Broekx 0 0 = 0.00 34,90



36 Alice LAZZARINI

ITA 345 HELIYA DES CARMILLES

M / SF / Grey / 2017 / 108DD89 / O: INTERNATIONAL HORSES DI RIGOLDI PIERO E RIGOLDI IVAN S.N.C. (20019118) / 108DD89 / O: INTERNATIONAL HORSES DI RIGOLDI PIERO E RIGOLDI IVAN S.N.C. (20019118) 0 0 = 0.00 35,29



37 Sander KENIS

BEL 305 RIMINI VAN ORTI

G / BWP / Bay / 2017 / TOULON / VIGO D'ARSOUILLES / 108BI22 / O: Sander Kenis & Johan Van Oost / B: Johan Van Oost / 108BI22 / O: Sander Kenis & Johan Van Oost / B: Johan Van Oost 0 0 = 0.00 35,73



38 Bjorn VANDENBOSSCHE

BEL 569 LECTOR

S / Chestnut / 2017 / KANNAN / CONTENDER / 107UT75 / O: Matton Invest bvba / B: Willy Matton / 107UT75 / O: Matton Invest bvba / B: Willy Matton 0 0 = 0.00 36,45



39 Bekzod ROZMUKHAMEDOV

UZB 451 MR. EMERALD EB

S / KWPN / Bay / 2017 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / ACTION BREAKER / 108DJ97 / O: Vaja UZAKOV (10305246) / B: Ter Harmsel-Zanderink / 108DJ97 / O: Vaja UZAKOV (10305246) / B: Ter Harmsel-Zanderink 0 0 = 0.00 37,35



40 Louis LE GRELLE

BEL 350 C'EST LA VIE

M / OLDBG / Grey / 2017 / CORNET DU LYS / CHACCO-BLUE / 108AM10 / O: Robin JANSKI (10153271) / B: Gestut Lewitz / 108AM10 / O: Robin JANSKI (10153271) / B: Gestut Lewitz 0 0 = 0.00 37,68



41 Peter BOELENS

BEL 71 RONJA VAN 'T HELLEWATER

M / Chestnut / 2017 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / BENTLEY VAN DE HEFFINCK / 107RD54 / O: Gert - Nancy / B: Gert - Nancy De Maeyer - Roelants / 107RD54 / O: Gert - Nancy / B: Gert - Nancy De Maeyer - Roelants 4 0 = 4.00 25,43



42 Rania DINDANE

CIV 200 POMEROL VAN DE EEKHOEK

G / AES / Bay / 2017 / PABLO / QUASIMODO VD MOLENDREEF / 107OW27 / O: Melissa MOENS (10191639) / B: Melissa Moens / 107OW27 / O: Melissa MOENS (10191639) / B: Melissa Moens 0 4 = 4.00 25,81



43 Niklas BETZ

GER 55 CATHY 48

M / RHEIN / Grey / 2017 / CORNET'S BOY / LORD LANCER / 108AX38 / O: Horst-Ludwig KÖRNER (10300174) / B: Levinius Weber / 108AX38 / O: Horst-Ludwig KÖRNER (10300174) / B: Levinius Weber 0 4 = 4.00 26,95



44 Kamilla Grauff ALBREKTSEN

DEN 3 FAIRDINAND

G / DWB / Bay / 2017 / COMME IL FAUT PLUS / CAJUS / 108BI95 / O: Nikoline RASMUSSEN (10290333) / B: Ann-Marie Kok & Hans Martin Hansen / 108BI95 / O: Nikoline RASMUSSEN (10290333) / B: Ann-Marie Kok & Hans Martin Hansen 0 4 = 4.00 27,97



45 Charlotte Amalie DIEKMANN

GER 196 PLS CELTIC HERO Q

G / ISH / Bay / 2017 / CELTIC HERO BZ / CASTLECOMER Q / 108BD36 / O: Charlotte Amalie DIEKMANN (10174332) / B: William McDonnell jun. / 108BD36 / O: Charlotte Amalie DIEKMANN (10174332) / B: William McDonnell jun. 4 0 = 4.00 30,70



46 Jenny PAUQUET

BEL 428 AMARETTO Z

S / Bay / 2017 / ARGENTO / KRUNCH DE BREVE / 108FC73 / O: Packes / B: Guido Pauquet & Christine Pckes / 108FC73 / O: Packes / B: Guido Pauquet & Christine Pckes 4 0 = 4.00 31,01



47 Pia-Luise BAUR

GER 42 BALOUNO JPB

G / Bay / 2017 / BALOU STAR / CONTERNO-GRANDE / 108FC19 / O: Julia BAUR (10095919), Peter BAUR (10123722) / B: Peter Baur / 108FC19 / O: Julia BAUR (10095919), Peter BAUR (10123722) / B: Peter Baur 4 0 = 4.00 31,67



48 Katja HAEP

BEL 259 JASMIN

M / HOLST / Bay / 2017 / COMME IL FAUT / CORRADO I / 107ZY73 / O: Sofino sc (20002490) / B: Hans Peter Ahsbahs / 107ZY73 / O: Sofino sc (20002490) / B: Hans Peter Ahsbahs 4 0 = 4.00 32,43



49 Shoorendran NAGESWARAN

MAS 404 KIMBA 169

M / DSP (ZWEIB) / Bay / 2017 / KANNAN / CONTERNO-GRANDE / 108AY10 / O: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / B: ZG Van der Weken, Hubert u. Sandra / 108AY10 / O: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / B: ZG Van der Weken, Hubert u. Sandra 0 4 = 4.00 32,53



50 Benjamin SAURUGG

AUT 467 DERBY ALFARVAD Z

S / ZANG / Bay / 2018 / DOUGLAS / CONCORDE / 108DU69 / O: J.E. JENSEN ALFARVAD A/S (20001325) / B: J.E. Jensen Alfarvad A/S / 108DU69 / O: J.E. JENSEN ALFARVAD A/S (20001325) / B: J.E. Jensen Alfarvad A/S 4 0 = 4.00 32,75



51 Janna JENSEN

FIN 291 CHISU M

M / FWB / Grey / 2017 / 108FD64 / O: MYH Horses (20017006) / B: MYH Horses Oy / 108FD64 / O: MYH Horses (20017006) / B: MYH Horses Oy 4 0 = 4.00 33,88



52 Catherine GUSTIN

BEL 253 BABY GIRL PLEIN VENT Z

M / Bay / 2017 / BALOU DU ROUET / CHECK IN / 107VP88 / O: Gustin / B: MURIELLE ANTOINE / 107VP88 / O: Gustin / B: MURIELLE ANTOINE 4 0 = 4.00 34,08



53 Paulina MALINOWSKA

POL 366 CAPRI 133

G / WESTF / Grey / 2018 / CAPISTRANO 2 / LORDANOS / 108DV30 / O: Andreas LEIFELD (10306199) / B: Ludger Wigger-Pieper / 108DV30 / O: Andreas LEIFELD (10306199) / B: Ludger Wigger-Pieper 0 4 = 4.00 34,33



54 Catherine GUSTIN

BEL 254 LITTLE GIRL DU PLEIN VENT

M / Bay / 2017 / KANNAN / VIGO D'ARSOUILLES / 107TD70 / O: Gustin / B: MURIELLE ANTIONE / 107TD70 / O: Gustin / B: MURIELLE ANTIONE 4 0 = 4.00 34,41



55 Gabrielle Young Shing PETTERSSON

SWE 432 STAR OF ICE

M / SWB / Chestnut / 2018 / CRUSADER ICE / CARNUTE / 108DA14 / O: GYS Equestrian AB (20020470) / B: Rebecca Callberg / 108DA14 / O: GYS Equestrian AB (20020470) / B: Rebecca Callberg 0 4 = 4.00 34,65



56 Darragh RYAN

IRL 452 AS YOU WANT Z

S / ZANG / Chestnut / 2017 / ATOMIC D'ICK / CALVARO F.C. / 107YA43 / O: Mary Elle DE RUSCHI (10275983) / B: Mme Dr.V. isabelle Gaudry / 107YA43 / O: Mary Elle DE RUSCHI (10275983) / B: Mme Dr.V. isabelle Gaudry 4 0 = 4.00 36,64



57 Jeremy SWEETNAM

IRL 513 CAERTINO

G / BRAND / Bay / 2017 / CASALLCO / CARELL / 108BI91 / O: BSB Sporthorses GmbH (20020268), JB Sporthorses GmbH (20020269) / B: Hannelore Auerswald / 108BI91 / O: BSB Sporthorses GmbH (20020268), JB Sporthorses GmbH (20020269) / B: Hannelore Auerswald 0 4 = 4.00 36,79



58 Jorik VERVOORT

BEL 595 Karan Vd Heffinck Z

S / Bay / 2017 / Kannan / Gralshueter / 108fu70 / O: Stal Bruynseels (20003349) / B: Luc Van De Vijver / 108fu70 / O: Stal Bruynseels (20003349) / B: Luc Van De Vijver 4 0 = 4.00 36,87



59 Laetitia SURIN

BEL 505 CHERIE DES VERGERS Z

M / ZANG / Bay / 2018 / CARTARO 2 / LASINO / 108DB57 / O: Van der Straten / B: Van der Straten - Ponthoz Cindy / 108DB57 / O: Van der Straten / B: Van der Straten - Ponthoz Cindy 0 4 = 4.00 37,60



60 Sindre SVEPSTAD

NOR 510 REPLEASER VAN HET GENELAAR

G / BWP / Other / 2017 / EPLEASER VAN T HEIKE / ELVIS TER PUTTE / 107XS71 / O: Hans-Eirik SVEPSTAD (10180922) / B: Filip Van Bladel / 107XS71 / O: Hans-Eirik SVEPSTAD (10180922) / B: Filip Van Bladel 6 0 = 6.00 35,31



61 Lisa NOOREN

NED 409 CHENDRO MB Z

G / ZANG / Bay / 2017 / COMME IL FAUT / HARLEY VDL / 108BM04 / O: Morssinkhof Stables / B: Marcel Bokdam / 108BM04 / O: Morssinkhof Stables / B: Marcel Bokdam 8 0 = 8.00 35,79



62 Dusan SIMOVSKI

CZE 491 ROMEO VAN HET ROZENVELD

S / BWP / Bay / 2017 / 107UX24 / O: Pavla TOLAROVA (10237361) / 107UX24 / O: Pavla TOLAROVA (10237361) 4 4 = 8.00 36,34



63 Manon EIJGEL

BEL 219 ANTIGUA TER KLOMP Z

G / Grey / 2017 / AGANIX DU SEIGNEUR Z / CLEARWAY / 108DC66 / O: Eijgel / B: Tom Nelissen / 108DC66 / O: Eijgel / B: Tom Nelissen 4 4 = 8.00 37,20



64 Darragh RYAN

IRL 453 LADY BLUE DU PONT LETOT

M / SBS / Grey / 2017 / CHACOON BLUE / QODY DE ST AUBERT / 108DS64 / O: Liam KEARNEY (10292937), Darragh RYAN (10066532) / B: Madame Celine Rousselet / 108DS64 / O: Liam KEARNEY (10292937), Darragh RYAN (10066532) / B: Madame Celine Rousselet 10 0 = 10.00 36,91



65 Laetitia SURIN

BEL 504 CARTOON DES VERGERS Z

G / ZANG / Grey / 2018 / CARTARO 2 / BERLIN / 107VZ20 / O: Cindy VAN DER STRATEN (10000995) / 107VZ20 / O: Cindy VAN DER STRATEN (10000995) 8 4 = 12.00 35,68



66 Antonio MENDES ANASAGASTI

ESP 373 GINA DE MONTENEGRO

M / Bay / 2017 / MONTENEGRO TAME / 107UR08 / O: OPTINVEST S.L. (20017283) / 107UR08 / O: OPTINVEST S.L. (20017283) 8 4 = 12.00 36,94



67 Laurine THIJS

BEL 526 HAND IN GLOVE TB Z

G / ZANG / Black / 2018 / HOPPALONG CASSIDY XX / FERRO / 108BO47 / O: Ronny & Hildegarde THIJS-BASTIAENS (10236056) / B: Thijs - Bastiaens / 108BO47 / O: Ronny & Hildegarde THIJS-BASTIAENS (10236056) / B: Thijs - Bastiaens 12 4 = 16.00 38,37



68 Christian WEIER

LUX 604 CAYA 63

M / HOLST / Bay / 2017 / CASALL / ALJANO 2 / 108FC07 / O: Christian WEIER (10022170) / B: Weier John / 108FC07 / O: Christian WEIER (10022170) / B: Weier John 20 0 = 20.00 35,11



69 Billy BILLET

NED 60 AMBUSH BS

G / AES / Bay / 2017 / QUARTZ ROUGE / CANTOS / 108EO19 / O: Marcel BILLET (10307904) / B: Billet / 108EO19 / O: Marcel BILLET (10307904) / B: Billet 12 8 = 20.00 37,01



70 Jeroen APPELEN

BEL 16 DIACATANO PS

G / OLDBG / Bay / 2017 / DIARON / CANABIS / 108FH67 / O: L&M Sporthorses - Niels Bruynseels / B: Gestut Lewitz / 108FH67 / O: L&M Sporthorses - Niels Bruynseels / B: Gestut Lewitz 16 4 = 20.00 37,56



71 Kamilla Grauff ALBREKTSEN

DEN 4 FREMAN

S / HOLST / Black / 2018 / FAVORIT ASK / CHARON Z / 108DT33 / O: Lone KOCH (10306041) / B: Lone Koch / 108DT33 / O: Lone KOCH (10306041) / B: Lone Koch 8 12 = 20.00 39,88



72 Kamilla Grauff ALBREKTSEN

DEN 7 MASKEDALS ONE MAN SHOW

S / DWB / Bay / 2017 / COMME IL FAUT PLUS / FAVORIT ASK / 107MY80 / O: Robin GRAUFF-JACOBSEN (10032538), Per CHRISTENSEN (10260906), Helle MOELLER ANDERSEN (10260905) / B: Lene Larsen / 107MY80 / O: Robin GRAUFF-JACOBSEN (10032538), Per CHRISTENSEN (10260906), Helle MOELLER ANDERSEN (10260905) / B: Lene Larsen 4 16 = 20.00 54,37



73 Yorick SEJOURNANT

FRA 484 IMANE CAK

M / SF / Other / 2018 / EXCALIBUR DELA TOUR VIDAL*GFE / BURGGRAAF / 108DO63 / O: S.A.R.L. VAL HORSES (20020544) / 108DO63 / O: S.A.R.L. VAL HORSES (20020544) 4 19 = 23.00 53,46



Alexandra ERIKSSON

SWE 226 BGS ALPHA QUISLING

G / SWB / Bay / 2018 / FIGHTING ALPHA 3 / QUIDAM DE REVEL / 108CV96 / O: Alexandra ERIKSSON (10064687) / B: Billinge stuteri / 108CV96 / O: Alexandra ERIKSSON (10064687) / B: Billinge stuteri 8 eliminated

Mieke WILS

BEL 616 STAN VAN KANNAN EQM

S / Bay / 2018 / KANNAN / CARPACCIO / 108ER95 / O: Equimie BVBA / B: Equimie bv / 108ER95 / O: Equimie BVBA / B: Equimie bv 16 0 eliminated

