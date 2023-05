CSI 2*/1*/YH1* Spring Tour Lummen

OFFICIELE UITSLAG Tijdschema Ruiter Paard

09 CSI2* - 1m40

Table A, Accumulator with Joker - 269

Max. 2 horses/rider Resultaten lijst: 59 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 14:37 Uur (14.05.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Punkte Zeit

1 Seppe WOUTERS

BEL 435 DEVINO VD WERETHERBACH Z

G / ZANG / Grey / 2016 / DE FLOR 111 Z / CALVIN Z / 107JG90 / E: Christophe WOUTERS (10213216) / F: Heinz Lentz / 107JG90 / E: Christophe WOUTERS (10213216) / F: Heinz Lentz 65 59.14

625.00 EUR

2 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 48 PRINCE OF BEL AIR VAN EUVERBRAEKE

G / BWP / Chestnut / 2015 / LAVALLINO TER KLOMP / DEAUVILLE DE LA VIE / 107ZH64 / E: VP STARS BV (20005517) / F: Louis Van De Vijver / 107ZH64 / E: VP STARS BV (20005517) / F: Louis Van De Vijver 65 59.91

500.00 EUR

3 Felix KOLLER

AUT 215 Copacabana M

M / DSP (ZWEIB) / Bay / 2014 / Comme Il Faut 5 / Balou Du Rouet / 108hl87 / E: Tanja BOCK (10209824), Sportpferde Ottens GmbH (20002440) / F: ZG Meyer u. Aller / 108hl87 / E: Tanja BOCK (10209824), Sportpferde Ottens GmbH (20002440) / F: ZG Meyer u. Aller 65 61.29

375.00 EUR

4 Sam POLLEUNIS

BEL 316 ONA P

M / BWP / Bay / 2014 / KANNAN / DARCO / 107IY06 / E: Sam POLLEUNIS (10046404) / F: Paul Polleunis / 107IY06 / E: Sam POLLEUNIS (10046404) / F: Paul Polleunis 65 64.38

250.00 EUR

5 Christopher MEGAHEY

IRL 267 WADRO'S HIGGINS

G / KWPN / Bay / 2012 / SPARTACUS TN / BERLIN / 106QY74 / E: EPONA 309 BV (20000806), Isheau WONG (10017100) / F: Henstra en Henstra / 106QY74 / E: EPONA 309 BV (20000806), Isheau WONG (10017100) / F: Henstra en Henstra 65 64.93

175.00 EUR

6 Thomas DE WIT

BEL 91 HAITI DW Z

M / ZANG / Chestnut / 2015 / SCUDERIA 1918 HALIFAX VAN HET / CICERO Z VAN PAEMEL / 107AL15 / E: DW Stables (20016510) / F: DW Stables / 107AL15 / E: DW Stables (20016510) / F: DW Stables 65 65.44

137.50 EUR

7 Kevin THORNTON

IRL 367 CHAMPIONS LEAGUE

G / WESTF / Grey / 2015 / CRISTALLO 7 / FALKENHOF'S LANCER / 107DE55 / E: Kevin Thornton Showjumping LTD (20005093), Mulder Logistics B.V. (20004080) / F: Dr. Axel Schürner / 107DE55 / E: Kevin Thornton Showjumping LTD (20005093), Mulder Logistics B.V. (20004080) / F: Dr. Axel Schürner 65 65.92

100.00 EUR

8 Logan FIECHTER

NED 150 KORDAAT

G / KWPN / Bay / 2015 / CARDENTO 933 / OKLUND / 107KI89 / E: Berkenhoeve Stables (20002199) / F: T.Kessels / 107KI89 / E: Berkenhoeve Stables (20002199) / F: T.Kessels 65 67.32

75.00 EUR

9 Nick VRINS

BEL 418 ALASKA Z

S / ZANG / Bay / 2015 / ASCA Z / UTRILLO VD HEFFINCK / 107KA32 / E: Nicky DILLIEN (10046478) / F: Nicky Dillien / 107KA32 / E: Nicky DILLIEN (10046478) / F: Nicky Dillien 65 67.93

75.00 EUR

10 Philippe LE JEUNE

BEL 236 EROS DU CHATEAU

S / Bay / 2014 / KANNAN / ROBIN II Z / 106VE93 / E: Francois Eric FEDRY (10001356) / F: Jean-louis SCHULTHESS 51510 FAGNIERES (FRA) / 106VE93 / E: Francois Eric FEDRY (10001356) / F: Jean-louis SCHULTHESS 51510 FAGNIERES (FRA) 65 68.08

62.50 EUR

11 Kris CHRISTIAENS

BEL 54 NOBLESSE VD BERGHOEVE

M / BWP / Grey / 2013 / GITANO VAN BERKENBROECK / CASSINI I / 106NV68 / E: Van Den Bosch / F: Paul Van den Bosch / 106NV68 / E: Van Den Bosch / F: Paul Van den Bosch 65 68.13

62.50 EUR

12 Alexander KUMPS

BEL 228 PROMISE VAN DE LEEUWERK

M / BWP / Bay / 2015 / 107ZH67 / E: Goodstar Horses (20004206) / 107ZH67 / E: Goodstar Horses (20004206) 65 71.42

62.50 EUR

13 Viktor DAEM

BEL 66 PERLINA VAN 'T MERELSNEST

M / Chestnut / 2015 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / DARCO / 108DP40 / E: Stoeterij 't Merelsnest bvba / F: Stoeterij 't Merelsnest BV Stoeterij 't Merelsnest / 108DP40 / E: Stoeterij 't Merelsnest bvba / F: Stoeterij 't Merelsnest BV Stoeterij 't Merelsnest 65 72.60

50.00 EUR

14 Thibault PHILIPPAERTS

BEL 306 KHARLEY V

S / KWPN / Bay / 2015 / HARLEY VDL / INDOCTRO / 107BQ96 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: J.A.T. Verbaan / 107BQ96 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: J.A.T. Verbaan 65 76.38

50.00 EUR

15 Twiggy WOUTERS

BEL 441 PAPILLON VAN DE KLUIS

M / Bay / 2015 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 108HM93 / E: Winkels / F: Stal de Kluis BVBA / 108HM93 / E: Winkels / F: Stal de Kluis BVBA 63 67.14

50.00 EUR

= 2,650.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

16 Wout NEVEN

BEL 289 NATSU DE CARMEL

G / BWP / Bay / 2013 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / BERLIN / 106OA21 / E: Kristof CLEEREN (10001957) / F: Dirk Willaert / 106OA21 / E: Kristof CLEEREN (10001957) / F: Dirk Willaert 62 64.53



17 Kim THIRY

BEL 364 PHILAE VAN HET EIKENHOF

G / BWP / Bay / 2015 / FOR PLEASURE / TOULON / 107VE43 / E: Stal 't Roelhof (20005028), Isy VANDENBEMPT (10301360) / F: Theo Claessens / 107VE43 / E: Stal 't Roelhof (20005028), Isy VANDENBEMPT (10301360) / F: Theo Claessens 61 73.96



18 Pieter KENIS

BEL 196 PICASSO VAN DE LOOISE HEIDE

G / Bay / 2015 / CASINO ROYAL VAN DE HUNTERS / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / 108HM83 / E: Smolders / F: Eykens - Stessens BVBA / 108HM83 / E: Smolders / F: Eykens - Stessens BVBA 58 74.22



19 Wim AEGTEN

BEL 1 TOFINO A Z

M / ZANG / Bay / 2015 / TSAR HERO / PRESIDENT / 107AP62 / E: Elizabeth SMITH (10165770) / F: Wim Aegten / 107AP62 / E: Elizabeth SMITH (10165770) / F: Wim Aegten 57 72.49



20 Stephan VERSCHUERE

BEL 408 ADELE TER LINDEN Z

M / ZANG / Grey / 2013 / ACTION-BREAKER / CLINTON / 106YC28 / E: Dirk VAN POUCKE (10129395) / F: Dirk Van Poucke / 106YC28 / E: Dirk VAN POUCKE (10129395) / F: Dirk Van Poucke 55 60.55



21 Gilles NUYTENS

BEL 300 DIABELLE PS

M / OS / Bay / 2015 / DIATENDRO / PAPILLON ROUGE / 107GQ74 / E: Devos Stables BVBA / F: Gestut Lewitz / 107GQ74 / E: Devos Stables BVBA / F: Gestut Lewitz 55 73.21



22 Jenny KROGSAETER

NOR 221 ETNA DU CHATEAU

M / SF / Chestnut / 2014 / QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY / ROYAL FEU / 106PW06 / E: Team Philippaerts (20002517), LVP Stables (20003204), P. DE ROECK (10252901) / F: Jean Grandjean / 106PW06 / E: Team Philippaerts (20002517), LVP Stables (20003204), P. DE ROECK (10252901) / F: Jean Grandjean 55 73.33



23 Thibault PHILIPPAERTS

BEL 307 POMPIDOU VAN HET KUILENHOF

G / BWP / Bay / 2015 / KANNAN / BRETT SAINT CLAIR / 107XT49 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Familie Maesen / 107XT49 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Familie Maesen 55 73.94



24 Wilm VERMEIR

BEL 406 IQ VAN HET STEENTJE

G / BWP / Bay / 2008 / TOULON / KANNAN / 104HP75 / E: Bert VERMEIR (10029725) / F: PAUWELS - CALUWE, OPPUURS (BEL) / 104HP75 / E: Bert VERMEIR (10029725) / F: PAUWELS - CALUWE, OPPUURS (BEL) 55 75.70



25 Julie DE PELSMAEKER

BEL 82 ACTIONGRACE PS

M / OS / Bay / 2015 / ACTION BREAKER / CONTHARGOS / 107KS51 / E: Hilton Consult Management (20020123) / F: GESTUT LEWITZ / 107KS51 / E: Hilton Consult Management (20020123) / F: GESTUT LEWITZ 55 76.14



26 Caroline DEVOS-POELS

NED 124 PRIMO DV

G / BWP / Grey / 2015 / VIGO D'ARSOUILLES / HEARTBREAKER / 107GQ71 / E: Devos Stables BVBA / F: Devos Stables / 107GQ71 / E: Devos Stables BVBA / F: Devos Stables 55 86.15



27 Caroline DEVOS-POELS

NED 123 PANAMARENKA VAN DEN BLAUWAERT

M / BWP / Chestnut / 2015 / FOR PASSION D'IVE Z / I'AM MOERHOEVE'S STAR / 107YF49 / E: Devos Stables (20000462) / F: Jos Van De Velde / 107YF49 / E: Devos Stables (20000462) / F: Jos Van De Velde 54 76.53



28 Seppe WOUTERS

BEL 437 KALVADOS KEROS

G / SBS / Bay / 2016 / AREZZO VDL / IDEAL DE LA LOGE / 107JO76 / E: Christophe WOUTERS (10213216) / F: Gaby Van Daele / 107JO76 / E: Christophe WOUTERS (10213216) / F: Gaby Van Daele 53 70.68



29 Mathilda BOHLIN

SWE 37 SINGCLAIR

G / SWB / Bay / 2015 / 107NX96 / E: Grevlundagården i Vitaby AB (20001424) / F: Wannius J. AB / 107NX96 / E: Grevlundagården i Vitaby AB (20001424) / F: Wannius J. AB 52 79.59



30 Gilles NUYTENS

BEL 301 OHLALA VH KLUIZEBOS

M / BWP / Bay / 2014 / JAMAL VD HEFFINCK / CORRADO I / 106TF60 / E: Kluizebos NV / F: Kluizebos NV / 106TF60 / E: Kluizebos NV / F: Kluizebos NV 51 70.84



31 Elke APPELTANS

BEL 9 ALENCIA VON HARY Z

M / ZANG / Bay / 2012 / ACTION-BREAKER / ERNEST / 105II77 / E: Karel CLAESSENS (10286987) / F: Mertens, Heinz / 105II77 / E: Karel CLAESSENS (10286987) / F: Mertens, Heinz 49 69.66



32 James DAVENPORT

GBR 70 ONE WAY

Male / AES / Bay / 2011 / ARGENTO / MALITO DE REVE / 105VI27 / E: Jean DAVENPORT (10203799) / F: MR S DAVENPORT / 105VI27 / E: Jean DAVENPORT (10203799) / F: MR S DAVENPORT 49 82.31



33 Rebecca LINDEBLAD

FIN 252 LOUISANA VAN DE MOORTELSHOEVE

M / BWP / Chestnut / 2011 / BAMAKO DE MUZE / NABAB DE REVE / 106IH83 / E: Crooks Show Jumping (20002614) / F: PAUL DE LANGE / 106IH83 / E: Crooks Show Jumping (20002614) / F: PAUL DE LANGE 48 74.29



34 Scarlette NORMAN

GBR 298 CAREFULL JOY Z

M / ZANG / Grey / 2014 / COBLESSE ORANJE / COLANDRO / 107BX07 / E: Wendy NORMAN (10225499) / F: Wolters Sheila / 107BX07 / E: Wendy NORMAN (10225499) / F: Wolters Sheila 46 70.01



35 Jens NIJS

BEL 296 MY CRUISE VAN SAPPENLEEN Z

M / Grey / 2012 / MYLORD CARTHAGO / CRUISING / 107BT84 / E: maggy longuepêe / F: maggy en chantal longuepee maerten / 107BT84 / E: maggy longuepêe / F: maggy en chantal longuepee maerten 46 74.23



36 Caroline MÜLLER

GER 279 CORLOU PS

S / OS / Bay / 2015 / CORNET OBOLENSKY / BALOUBET DU ROUET / 107MY39 / E: Kuipers Sport Horses B.V. (20004872) / F: Gestüt Lewitz / 107MY39 / E: Kuipers Sport Horses B.V. (20004872) / F: Gestüt Lewitz 41 90.60



37 Jordy VERBOVEN

BEL 402 MIALANI VAN DE OUDE HOEVE

M / Grey / 2012 / ZILVERSTAR T / QUISTELLO / 107KT96 / E: Verboven / F: Eric Verboven / 107KT96 / E: Verboven / F: Eric Verboven 39 70.35



38 Wilm VERMEIR

BEL 578 Hotshot

M / KWPN / Grey / 2012 / Carembar De Muze / Calido I / 106om16 / 106om16 31 94.82



39 Chloe WINCHESTER

GBR 428 BILLY BUD

G / AES / Bay / 2013 / CEVIN Z / VETCHA / 106UE55 / E: Thomas GLEDITSCH (10285865) / F: Donal Barnwell / 106UE55 / E: Thomas GLEDITSCH (10285865) / F: Donal Barnwell 25 59.74



40 Guido HORNESCH

BEL 172 NAILAH

M / BWP / Bay / 2013 / KANNAN / DARCO / 107TJ56 / E: Hilde GROSEMANS (10289632), Hornesch Equestrian BV (20019711) / F: Guido Hornesch en Hilde Grosemans / 107TJ56 / E: Hilde GROSEMANS (10289632), Hornesch Equestrian BV (20019711) / F: Guido Hornesch en Hilde Grosemans 25 59.93



41 Daan VAN GEEL

NED 387 KEDGWICK

G / KWPN / Bay / 2015 / BAMAKO DE MUZE / LUX Z / 107CJ46 / E: Van Geel-Schröder B.V. (20001246) / F: T. de Boer Hanja / 107CJ46 / E: Van Geel-Schröder B.V. (20001246) / F: T. de Boer Hanja 25 60.01



42 Dries DEKKERS

BEL 98 POMMERY VAN HET IJZEREN LINDEHOF

G / BWP / Chestnut / 2015 / KASANOVA DE LA POMME / ROBIN DES BRUYERES / 107UE77 / E: Bastiaens Marc & Jonkmans Carine (20019787) / F: Jean Jonkmans / 107UE77 / E: Bastiaens Marc & Jonkmans Carine (20019787) / F: Jean Jonkmans 25 63.20



43 Thomas DE WIT

BEL 92 ICE TWIN GIRL DW Z

M / ZANG / Grey / 2015 / I'M SPECIAL DE MUZE / WANDOR VAN DE MISPELAERE / 107MM67 / E: Laura DE WIT (10298629), DW Stables (20016510) / F: DW-stables / 107MM67 / E: Laura DE WIT (10298629), DW Stables (20016510) / F: DW-stables 25 65.95



44 Dries DEKKERS

BEL 95 CHATTANOOGA S.H

G / SWB / Bay / 2013 / CLICK AND CASH 1155 / CARANO / 106HF32 / E: Borg Ridcenter AB (20001758) / F: Bionoma / 106HF32 / E: Borg Ridcenter AB (20001758) / F: Bionoma 25 66.40



45 Chanel DE BAETS

BEL 72 DAMARY NB

G / KWPN / Bay / 2008 / WITTINGER VDL / HARCOS / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) 25 68.54



46 Jens THYS

BEL 374 KAISER 'T' 'FVD'

G / BWP / Black / 2010 / NABAB DE REVE / DARCO / 105BP17 / E: Fassbender REINHOLD (10160334), Muës REINHOLD (10160332) / 105BP17 / E: Fassbender REINHOLD (10160334), Muës REINHOLD (10160332) 25 73.04



47 Tim PROUVÉ

BEL 326 INTOUCHABLE

M / KWPN / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D'ARSOUILLES / 106DM36 / E: Prova-Hof NV (20003769) / F: W Van De Plasse / 106DM36 / E: Prova-Hof NV (20003769) / F: W Van De Plasse 24 63.21



48 Mike VAN OLST

BEL 395 HARANIA B

M / ZANG / Grey / 2012 / DAKAR VDL / OJASPER / 106UQ11 / E: R DESMET (10211218), MPstables (20005789), G VANDIKKELEN (10211219) / F: J Broekman / 106UQ11 / E: R DESMET (10211218), MPstables (20005789), G VANDIKKELEN (10211219) / F: J Broekman 24 64.93



49 Manfredi MACCHIARELLA

ITA 257 ANKE 111 Z

M / Bay / 2013 / ACTION-BREAKER / KIMBALL / 106UE72 / E: Mata RAA (10236299) / F: Stal Harrie Theeuwes NV / 106UE72 / E: Mata RAA (10236299) / F: Stal Harrie Theeuwes NV 24 67.06



50 Simon PROUVÉ

BEL 321 BOBBY PROVA Z

G / ZANG / Bay / 2015 / BILLY CONGO / ANDIAMO VH KAPELHOF Z / 107KU17 / E: Prova-hof nv / F: PROVAHOF NV / 107KU17 / E: Prova-hof nv / F: PROVAHOF NV 21 74.92



51 Chanel DE BAETS

BEL 75 I AM ELVIS

G / KWPN / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VERON / 106BF58 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: A. Balvert / 106BF58 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: A. Balvert 20 66.44



52 Silke NASSEN

BEL 283 NEFERTETE PROVA

M / BWP / Bay / 2013 / EDJAZ VAN 'T MERELSNEST / ACCORD II / 106XY26 / E: Ingrid KEMPENEERS (10250116) / F: Prova-Hof N.V. / 106XY26 / E: Ingrid KEMPENEERS (10250116) / F: Prova-Hof N.V. 20 73.11



53 Christophe BODEN

BEL 33 NEMO VD BERGHOEVE

G / BWP / Grey / 2013 / GITANO VAN BERKENBROECK / CASCAVELLE / 106NV71 / E: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / F: Paul Van den Bosch / 106NV71 / E: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / F: Paul Van den Bosch 20 81.92



54 Jan VAN ALKEN

BEL 382 MOUSSE VAN DE START

M / BWP / Bay / 2012 / TONIXE / DEAUVILLE DE LA VIE / 106KT50 / E: Vanalken / F: JAN VANALKEN / 106KT50 / E: Vanalken / F: JAN VANALKEN 19 61.55



55 Kris CHRISTIAENS

BEL 53 GORDON VAN DE BERGHOEVE Z

G / ZANG / Bay / 2015 / GITANO / CALVARO Z / 107HI71 / E: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / F: Paul Van den Bosch / 107HI71 / E: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / F: Paul Van den Bosch 18 70.75



56 Jeroen DE WINTER

BEL 86 PAULIEN DWERSE HAGEN

M / BWP / Bay / 2015 / 107FK77 / E: Jos CEULEMANS (10295259), Jeroen De Winter BV (20020003) / 107FK77 / E: Jos CEULEMANS (10295259), Jeroen De Winter BV (20020003) 16 70.50



57 Simon PROUVÉ

BEL 322 FINAL TOUCH DE TIJI

G / AES / Bay / 2015 / DON'T TOUCH DE TIJL HERO / QUICK STAR / 107KU14 / E: Prova-hof nv / F: T&J BVBA / 107KU14 / E: Prova-hof nv / F: T&J BVBA 11 66.04



58 Jens NIJS

BEL 297 OLYMPIC VAN HET MERRETHOF

G / BWP / Chestnut / 2014 / KASANOVA DE LA POMME / TRIOMPHE DE MUZE / 107EK81 / E: Jens NIJS (10006808) / F: Ben Van Den Plas / 107EK81 / E: Jens NIJS (10006808) / F: Ben Van Den Plas 6 72.57



Tamara KLOP

NED 210 HAPPY HANDSOME

G / KWPN / Black / 2012 / ELVIS TER PUTTE / INDOCTRO / 105SE42 / E: S M G DE BOT (10180771) / F: de Bot / 105SE42 / E: S M G DE BOT (10180771) / F: de Bot Uitgesloten

