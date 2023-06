CSI2*/1*/YH1* Azelhof

IV CSI1* - 1m30

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 3 horses/rider Result list: 60 competitors in this competition. Last updated at 12:18 hrs (24.06.2023)

Rank Nation Competitor CNR Horse Fehler Zeit

1 Siebe LEEMANS

NED 248 PLOPSA BLUE Z

M / ZANG / Grey / 2015 / PLOT BLUE / CALVADOS Z / 107OV31 / O: Ann VAN HEYST (10040541) / B: VAN HEYST ANN / 107OV31 / O: Ann VAN HEYST (10040541) / B: VAN HEYST ANN 0 71.99

375.00 EUR

2 Anna Marie VITEK

CZE 428 HERE I AM

G / KWPN / Grey / 2012 / UNTOUCHABLE 27 / MR BLUE / 105RY85 / O: V Team Prague, s.r.o. (20004633) / B: Horses & Horse Products V.O.F. / 105RY85 / O: V Team Prague, s.r.o. (20004633) / B: Horses & Horse Products V.O.F. 0 72.99

300.00 EUR

3 Marie FOULON

BEL 157 EASY

M / AES / Bay / 2014 / BEST OF OPUS DEI Z / OGANO SITTE / 106YL65 / O: Marie FOULON (10062242) / B: Marie Foulon / 106YL65 / O: Marie FOULON (10062242) / B: Marie Foulon 0 73.25

225.00 EUR

4 Wout-Jan VAN DER SCHANS

NED 384 HABRINA

M / KWPN / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / PHIN-PHIN / 106GE52 / O: Jana KHAYAT (10193458), Stal van der Schans (20001496) / B: H.H.F.Huirne / 106GE52 / O: Jana KHAYAT (10193458), Stal van der Schans (20001496) / B: H.H.F.Huirne 0 73.69

150.00 EUR

5 Emma BOCKEN

NED 44 RINKEN Z

M / ZANG / Chestnut / 2013 / RISCAL LA SILLA / CASSINI I / 106OX73 / O: Stal Molenaers B.V.B.A. (20003700) / B: Theo Molenaers / 106OX73 / O: Stal Molenaers B.V.B.A. (20003700) / B: Theo Molenaers 0 75.80

105.00 EUR

6 Jesse BERKERS

NED 35 CON SOL

M / OS / Grey / 2010 / CATAPULT 7 / CON AIR / 106LD83 / O: OBEC V ZAHRADE, s.r.o. (20019139) / B: Gestuet Lewitz / 106LD83 / O: OBEC V ZAHRADE, s.r.o. (20019139) / B: Gestuet Lewitz 0 76.62

82.50 EUR

7 Finn BOEREKAMP

NED 48 KENSINGTON W

G / KWPN / Chestnut / 2015 / VDL ZIROCCO BLUE / 107YP42 / O: Stal Thijssen B.V. (20000078) / B: Van Wessel / 107YP42 / O: Stal Thijssen B.V. (20000078) / B: Van Wessel 0 77.61

60.00 EUR

8 Graham GRANT

IRL 164 KACHAREL DB

M / SBS / Bay / 2016 / VIGO D ARSOUILLES / CLINTON / 107HD03 / O: Haras Du Hazoy - Foncière du Hazoy / B: NICOLE BOUILLIART / 107HD03 / O: Haras Du Hazoy - Foncière du Hazoy / B: NICOLE BOUILLIART 0 78.56

45.00 EUR

9 Aude BORRIN

FRA 62 EPSOM DU ROND PRE

G / Bay / 2014 / CANTURO*BOIS MARGOT / LUPICOR / 106TR40 / O: S.A.S. HBD (20018706) / 106TR40 / O: S.A.S. HBD (20018706) 0 78.63

45.00 EUR

10 Cis VAN HOYDONCK

BEL 397 QUIRO R Z

G / ZANG / Bay / 2014 / QUANNAN R / REX Z / 106TF37 / O: Yacelo Nv / B: YACELO NV / 106TF37 / O: Yacelo Nv / B: YACELO NV 0 78.92

37.50 EUR

11 Justine TEBBEL

GER 369 DONUT 16

G / HANN / Bay / 2016 / DON DIARADO / LAFONTAINE 4 / 107OS74 / O: Sportpferde Rene Tebbel GmbH (20001141) / B: Zuchthof Rene Tebbel / 107OS74 / O: Sportpferde Rene Tebbel GmbH (20001141) / B: Zuchthof Rene Tebbel 0 80.71

37.50 EUR

12 Cameron HANLEY

IRL 183 KARILUDINE S

M / KWPN / Grey / 2015 / DALLAS / MERMUS R / 107UU84 / O: Weslands Farm (20000909) / B: van der Scheer / 107UU84 / O: Weslands Farm (20000909) / B: van der Scheer 0 81.98

37.50 EUR

13 Jules VAN HOYDONCK

BEL 399 ELIZE Z

M / ZANG / Chestnut / 2013 / ELVIS TER PUTTE / PRINCE ROYAL / 106IC75 / O: Penelope TUYTTENS (10047616) / B: KERCKHOVE VAN KRIS / 106IC75 / O: Penelope TUYTTENS (10047616) / B: KERCKHOVE VAN KRIS 0 83.67

30.00 EUR

13 Anne Sophie HEMERYCK GODART

FRA 192 JOY

M / Grey / 2014 / KANNAN / CORLAND / 106ZP16 / O: Jean-François GODART (10211486) / 106ZP16 / O: Jean-François GODART (10211486) 0 83.67

30.00 EUR

15 Jasmijn WESTERBEKE

NED 432 QELANA R Z

M / ZANG / Bay / 2013 / QUANNAN R / CHELLANO Z / 106JH90 / O: Jakob WESTERBEKE (10225891) / B: YACELO NV / 106JH90 / O: Jakob WESTERBEKE (10225891) / B: YACELO NV 0 87.24

30.00 EUR

= 1,590.00 EUR

Other, non-placed competitors

16 Theodor LINDE

DEN 251 ESPECIALLY ULTRA Z

M / ZANG / Chestnut / 2012 / EMERALD / UTRILLO Z / 105PM12 / O: Linde Equestrian (20005290) / B: Hardy Doimiique / 105PM12 / O: Linde Equestrian (20005290) / B: Hardy Doimiique 0 87.36



17 Stephanie D'ANDRIMONT

BEL 94 GUTCHI DE MOYON

M / Chestnut / 2016 / ROCK'N ROLL SEMILLY / DIAMS DU GRASSET / 107XQ64 / O: SDA STables SRL (20016956) / 107XQ64 / O: SDA STables SRL (20016956) 0 87.44



18 Jeroen APPELEN

BEL 22 KING CJS

S / KWPN / Chestnut / 2015 / 107WD77 / O: L&M Sporthorses (20001817) / 107WD77 / O: L&M Sporthorses (20001817) 1 88.02



19 Emma BOCKEN

NED 41 CELAJE LS LA SILLA

G / SLS / Grey / 2016 / Olmeca Ls / San Patrignano Cassini / 108AK56 / O: CH LA SILLA / ARG / 108AK56 / O: CH LA SILLA / ARG 1 88.05



20 Caroline DEVOS-POELS

NED 140 FIRST CHOICE DV Z

G / ZANG / Chestnut / 2016 / For Pleasure / Cicero Z Van Paemel / 107XI30 / O: Devos Stables (20000462) / B: Koop, Reinhard / 107XI30 / O: Devos Stables (20000462) / B: Koop, Reinhard 2 89.65



21 Dan PAPIR

ISR 308 ELVIS Z

S / ZANG / Bay / 2011 / ELLIOT VAN TER HULST / SANDRO BOY / 106CY05 / O: Dan PAPIR (10259729) / B: Paul Schockemöhle / 106CY05 / O: Dan PAPIR (10259729) / B: Paul Schockemöhle 3 90.20



22 Leslie DESILLY

BEL 137 VITAMINE D'ELIFINE Z

M / ZANG / Bay / 2015 / VIGO D'ARSOUILLES / TOULON / 107QW68 / O: Jonathan ZAUDIG (10274195) / B: Elevage d'Elifine Zaudig sprl / 107QW68 / O: Jonathan ZAUDIG (10274195) / B: Elevage d'Elifine Zaudig sprl 4 74.45



23 Belinda DE GRAAF

NED 124 LOU LOU'S STAR SVO

M / KWPN / Bay / 2016 / DOONINI Z / VAN GOGH / 107DH51 / O: Belinda DE GRAAF (10145762) / B: Wilken / 107DH51 / O: Belinda DE GRAAF (10145762) / B: Wilken 4 79.59



24 Evan COLUCCIO

USA 83 PAOLA VAN 'T ZORGVLIET

M / BWP / Bay / 2015 / THUNDERVAN DE ZUUTHOEVE / HEARTBREAKER / 107MU55 / O: BVBA Horses Invest (20021292), Clarysse VAN COPPENOLLE (10280560) / B: Andre Braeckevelt / 107MU55 / O: BVBA Horses Invest (20021292), Clarysse VAN COPPENOLLE (10280560) / B: Andre Braeckevelt 4 82.20



25 Zoe OSTERHOFF

GER 305 IT'S A MIRACLE

M / KWPN / Grey / 2013 / DAKAR / HEARTBREAKER / 106PD27 / O: A. Osterhoff 1. Sportpferde GmbH & Co.KG (20001145) / B: H.A.EN G G Schipper / 106PD27 / O: A. Osterhoff 1. Sportpferde GmbH & Co.KG (20001145) / B: H.A.EN G G Schipper 4 83.06



26 Manuel THIRY

BEL 373 I'M SPECIAL

G / KWPN / Chestnut / 2013 / CARTHINO Z / BURGGRAAF / 107QX88 / O: Breakaway Equestrian BVBA (20003397) / B: Paander / 107QX88 / O: Breakaway Equestrian BVBA (20003397) / B: Paander 4 83.57



27 Amanda SLAGTER

NED 359 PIPPA VAN 'T VERAHOF

M / BWP / Chestnut / 2015 / ELVIS TER PUTTE / PACHAT II / 108BN50 / O: Investment Drenthe BV (20001135) / B: Damme / 108BN50 / O: Investment Drenthe BV (20001135) / B: Damme 4 83.76



28 Yegor TYSHCHENKO

UKR 379 PJAKKUR S

G / HANN / Chestnut / 2010 / PERIGUEUX / GARANT / 106OP72 / O: Andrii TYSHCHENKO (10173493) / B: Staud, Sandra / 106OP72 / O: Andrii TYSHCHENKO (10173493) / B: Staud, Sandra 4 84.00



29 Maya BEECROFT

FRA 34 OTTORONGO

S / BWP / Bay / 2014 / BISQUET BALOU VD MISPELAERE / THUNDER VD ZUUTHOEVE / 106KF31 / O: Justine NETTLESHIP (10228992) / B: Willy Tielemans / 106KF31 / O: Justine NETTLESHIP (10228992) / B: Willy Tielemans 4 84.11



30 Janelle LARSSON

SWE 235 BELLINI B

M / SWB / Bay / 2016 / BALTIMORE 1178 / CANTUS / 107OM17 / O: J & J Breeding AB (20003841) / B: J & J Breeding AB / 107OM17 / O: J & J Breeding AB (20003841) / B: J & J Breeding AB 4 86.15



31 Killian NORRIS

IRL 298 COLADA TONICK Z

M / Bay / 2015 / CORYDON VAN T&L / TOULON / 108JN78 / O: Norris / B: Antoine Coutellier / 108JN78 / O: Norris / B: Antoine Coutellier 4 86.29



32 Lola DE BRAEKELEER

BEL 118 OLLIE BE GOOD

G / BWP / Bay / 2014 / BALOU DU ROUET / CHIPPENDALE Z / 106YS75 / O: Martine ROLIN (10173195) / B: Martine Rolin / 106YS75 / O: Martine ROLIN (10173195) / B: Martine Rolin 4 86.52



33 Jesse BERKERS

NED 37 KERINA

M / KWPN / Bay / 2015 / DALLAS / CORLAND / 107NM70 / O: Karissa Fitria SADDAK (10190890), Stal 't Hofstee (20019015) / B: R.A.Dokman / K. Dokman-Heurmann / 107NM70 / O: Karissa Fitria SADDAK (10190890), Stal 't Hofstee (20019015) / B: R.A.Dokman / K. Dokman-Heurmann 5 88.39



34 Louise JOASSIN

BEL 207 IN LOVE

M / AES / Bay / 2014 / BEST OF OPUS DEI Z / SCHILLING / 106IJ36 / O: Louise JOASSIN (10122396) / B: Dominique Joassin / 106IJ36 / O: Louise JOASSIN (10122396) / B: Dominique Joassin 5 88.48



35 Caro-Belle DE HORNOIS

BEL 127 LOLLI LOVEBEAR T&L Z

G / ZANG / Bay / 2016 / LAVALLINO TER KLOMP / TOULON / 107QR97 / O: Caro-Belle DE HORNOIS (10119025) / 107QR97 / O: Caro-Belle DE HORNOIS (10119025) 5 92.36



36 Bo FIEVEZ

BEL 145 NAPOLI 4

G / BWP / Chestnut / 2013 / ACTION BREAKER / ARMANI / 106NP93 / O: Phiba NV / B: Jan van der Linden / 106NP93 / O: Phiba NV / B: Jan van der Linden 5 92.55



37 Gabriel James BALL

GBR 30 MOURINHO

Male / AES / Bay / 2009 / FAHAD / LAURISTON / 104PV24 / O: Gabriel James BALL (10284547) / B: Rising Star Investments Ltd / 104PV24 / O: Gabriel James BALL (10284547) / B: Rising Star Investments Ltd 6 89.89



38 Claire MCKEAN

USA 269 RETOQUE LS

G / SLS / Black / 2015 / 107AN11 / O: Enrique GONZALEZ (10000478) / 107AN11 / O: Enrique GONZALEZ (10000478) 7 90.84



39 Thomas KAIRIS

BEL 219 ROXETTE

M / Black / 2017 / DIARADO / QUILOT Z / 107VS47 / O: charlotte vets / B: Jan Mees B.V.B.A. / 107VS47 / O: charlotte vets / B: Jan Mees B.V.B.A. 7 94.16



40 Iñigo LOPEZ DE LA OSA FRANCO

MON 257 GOLDEN DIAMOND

Male / SF / Bay / 2016 / DIAMANT DE SEMILLY / DEAUVILLE VAN T L / 107BX64 / O: LO&F HORSES ANP (20001296) / B: LO&F HORSES ANP / 107BX64 / O: LO&F HORSES ANP (20001296) / B: LO&F HORSES ANP 8 76.55



41 M.khir NASSER

SYR 295 HERALD VAN'T RUYTERSHOF

S / BWP / Bay / 2007 / LORD Z / DIAMANT DE SEMILLY / 104NW02 / O: Nicole KARAJKOVIC (10242933) / B: VAN DEN BRANDEN BERT, SINT-NIKLAAS (BEL) / 104NW02 / O: Nicole KARAJKOVIC (10242933) / B: VAN DEN BRANDEN BERT, SINT-NIKLAAS (BEL) 8 78.62



42 Sani ILLI

FIN 203 JANKA

M / BWP / Bay / 2009 / CHATMAN / DARCO / 106HI43 / O: Willy CUYPERS (10128509) / B: Willy Cuypers / 106HI43 / O: Willy CUYPERS (10128509) / B: Willy Cuypers 8 80.75



43 Coline BRANTS

BEL 68 DIOR

M / HOLST / Grey / 2011 / CASALL / CASSINI I / 105RJ66 / O: Morco BVBA (20017852) / B: ROELAND MOORS / 105RJ66 / O: Morco BVBA (20017852) / B: ROELAND MOORS 8 84.88



44 Sarah DE KRAKER

NED 129 FUTURORE DI VILLAGANA

S / Grey / 2013 / HEARTBREAKER / CARTHAGO / 106JX08 / O: T&L NV (20000792) / B: Agricola Villagana / 106JX08 / O: T&L NV (20000792) / B: Agricola Villagana 8 85.54



45 Veronika SHCHEKOTUROVA

ARM 341 FOR YOU DE PRIM'

G / Grey / 2015 / PRESIDENT / DIAMANT DE SEMILLY / 107UF27 / O: Amandine LORRAIN (10209022) / 107UF27 / O: Amandine LORRAIN (10209022) 8 95.75



46 Jo-Elle JORISSEN

NED 210 QUARDONNA VAN HET WEIDSE HOF

M / BWP / Bay / 2016 / CORYDON VAN T&L / 107FW42 / O: Ilker Sergen ALTUN (10071368) / 107FW42 / O: Ilker Sergen ALTUN (10071368) 8 95.83



47 Rodrigo MESQUITA MARINHO

BRA 275 NOTORIOUS VD WOLFSAKKER Z

G / ZANG / Bay / 2011 / NABAB DE REVE / CHIN CHIN / 105VC53 / O: Rodrigo MESQUITA MARINHO (10031704) / B: B. Van der Kloet / 105VC53 / O: Rodrigo MESQUITA MARINHO (10031704) / B: B. Van der Kloet 10 89.75



48 Putri HAMIDJOJO

INA 177 DIOR B

G / KWPN / Bay / 2008 / QUADRILLO / 104QE78 / O: Irene HAMIDJOJO (10175505) / 104QE78 / O: Irene HAMIDJOJO (10175505) 10 93.45



49 Laura MANTEL

GBR 262 CALCOURT CLEAR GOLD

M / Bay / 2015 / 107NK35 / O: Laura MANTEL (10017263) / 107NK35 / O: Laura MANTEL (10017263) 10 93.71



50 Ellen WHITAKER

GBR 435 CONSHIRA BLUE PS

M / OS / Bay / 2013 / CONTHARGOS / CHACCO BLUE / 107BV06 / O: Tilly SHAW (10226263) / B: Gestut Lewitz / 107BV06 / O: Tilly SHAW (10226263) / B: Gestut Lewitz 11 94.50



51 Alicia BOCKEN

NED 40 RISKANA LS LA SILLA

M / SLS / Bay / 2016 / Riscal / Montebello / 107MO05 / O: CH LA SILLA / ARG / 107MO05 / O: CH LA SILLA / ARG 11 94.65



52 Yegor TYSHCHENKO

UKR 378 FORSAZH

G / Bay / 2008 / 106OU10 / O: Andrii TYSHCHENKO (10173493) / 106OU10 / O: Andrii TYSHCHENKO (10173493) 12 79.54



53 Rob SCHIPPER

NED 335 KARDESH

S / KWPN / Grey / 2015 / ETOULON / VDL ZIROCCO BLUE / 107BU17 / O: L.A.M. Droste Beheer (20016987), Stal Ribbels (20006223) / B: DROSTE / 107BU17 / O: L.A.M. Droste Beheer (20016987), Stal Ribbels (20006223) / B: DROSTE 13 96.23



54 Maria ÖSTMAN

SWE 449 CONDOR HYPOPROMO

Male / SF / Chestnut / 2012 / MYLORD CARTHAGO*HN / 105MN44 / O: Maria Showjumping AB (20001011) / B: ALAIN BEUCHER / 105MN44 / O: Maria Showjumping AB (20001011) / B: ALAIN BEUCHER 16 95.01



55 Jamie SAILOR

USA 333 LADY NOOR

M / KWPN / Bay / 2016 / 107KA92 / O: Carolyn MITTLER (10160524) / 107KA92 / O: Carolyn MITTLER (10160524) 21 96.80



56 Mandy GROOTEGOED

NED 168 LESTINY

M / KWPN / Bay / 2016 / 107MJ61 / O: Latifah AL HAJRI (10105000) / 107MJ61 / O: Latifah AL HAJRI (10105000) 22 93.27



57 Kasper DE BOECK

BEL 113 QUALITY VAN DE KWAKKELHOEK

M / BWP / Bay / 2016 / JILBERT VAN'T RUYTERSHOF / TOULON / 108GR05 / O: De Kraal / B: Gert Maes / 108GR05 / O: De Kraal / B: Gert Maes 25 96.06



58 Tal MILSTEIN

ISR 280 IONESCO SITTE

G / SBS / Bay / 2014 / HUNTERS SCENDRO / ARGENTINUS / 106OM57 / O: Ashlee BOND (10012332) / B: Horse Of Belgium / 106OM57 / O: Ashlee BOND (10012332) / B: Horse Of Belgium 26 109.09



Dan PAPIR

ISR 307 ARGENTTINA

M / OLDBG / Bay / 2014 / ARGENT / LEVANTOS I / 107QM89 / O: Dan PAPIR (10259729) / B: Ernst Gerhard / 107QM89 / O: Dan PAPIR (10259729) / B: Ernst Gerhard retired

Jaroslav SIMA

CZE 352 QUINTANA LOVE VAN HET NETEHOF

M / BWP / Bay / 2016 / BAMAKO DE MUZE / LUX Z / 107NA39 / O: Jaroslav SIMA (10261091) / B: Erik de Winter / 107NA39 / O: Jaroslav SIMA (10261091) / B: Erik de Winter eliminated

