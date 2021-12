CSI 2*1*YH1* X-Mas Tour Azelhof

JORIS DE BRABANDER Schedule Riders Horses

E CSIYH1* - 5 and 6 year old horses

Table A – 2 phases Special - 274.2.5 ²

Max. 3 horses/rider Result list: 86 competitors in this competition. Last updated at 15:32 hrs (11.12.2021)

Rank Nation Competitor CNR Horse Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

1 Sven Joseph HADLEY

IRL 588 HSH HARPER DU SEIGNEUR

S / ISH / Bay / 2015 / AGANIX DU SEIGNEUR / CHIPPISON / 106UQ30 / O: Hadley Sport Horses Ltd. (20005790) / B: Hadley Sport Horses / 106UQ30 / O: Hadley Sport Horses Ltd. (20005790) / B: Hadley Sport Horses 0 0 = 0.00 26.19

375.00 EUR

2 Pieter Jan ANTHONISSEN

BEL 580 PALMA DE MALLORCA

M / BWP / Bay / 2015 / CORNET OBOLENSKY / AMOR DE KALVARIE / 107BJ98 / O: Bart ANTHONISSEN (10003699) / B: Jan Mees B.V.B.A. / 107BJ98 / O: Bart ANTHONISSEN (10003699) / B: Jan Mees B.V.B.A. 0 0 = 0.00 26.70

300.00 EUR

3 Wilm VERMEIR

BEL 621 EYTUKA OF TWO NOTES Z

M / Chestnut / 2015 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / CHIN CHIN / 107KB89 / O: Vermeir / 107KB89 / O: Vermeir 0 0 = 0.00 26.86

225.00 EUR

4 Toon MAES

BEL 604 FEETJE DE BIOAGRICO

M / Grey / 2015 / PRESIDENT / OHIO VAN DE PADENBORRE / 107HI74 / O: verschueren / B: Birgit de Prins / 107HI74 / O: verschueren / B: Birgit de Prins 0 0 = 0.00 26.91

150.00 EUR

5 Tom SCHELLEKENS

NED 641 L-DORA VAN DE ZIETFORT

M / KWPN / Bay / 2016 / ELDORADO V/D ZESHOEK / LORD Z / 107JH83 / O: Marcel SMITS (10165095) / B: SMITS / 107JH83 / O: Marcel SMITS (10165095) / B: SMITS 0 0 = 0.00 27.16

105.00 EUR

6 Christopher SMITH

GBR 611 KNOCK OUT

S / Grey / 2015 / USTINOV / CLINTON / 106UL23 / O: James BARRY (10157339) / 106UL23 / O: James BARRY (10157339) 0 0 = 0.00 27.25

82.50 EUR

7 Steve LEFEVRE

BEL 565 PAOLA VD BISSCHOP

M / BWP / Black / 2015 / LECTOR VD BISSCHOP / STAKKATO / 107HI55 / O: Tom DE CRAENE (10202840) / B: Stal den Bisschop / 107HI55 / O: Tom DE CRAENE (10202840) / B: Stal den Bisschop 0 0 = 0.00 27.26

60.00 EUR

8 Jordan DEBIEVE

BEL 525 LUCA CUMANI

G / Grey / 2016 / CORNET OBOLENSKY / FOR PLEASURE / 107IS25 / O: Debieve / 107IS25 / O: Debieve 0 0 = 0.00 27.90

45.00 EUR

9 Nikolas MATTHIJS

BEL 561 QUELLE DAME VAN DE VOORDE

M / Bay / 2016 / ELVIS TER PUTTE / ORLANDO / 107IS88 / O: Matthijs / B: Luc Matthijs / 107IS88 / O: Matthijs / B: Luc Matthijs 0 0 = 0.00 28.93

45.00 EUR

10 Filippo TABARINI

ITA 537 Panamarenko Optimus

S / Grey / 2015 / Colestus / Quick Star / 107NF70 / O: Optimus Agro Nv / B: Optimus Agro Nv / 107NF70 / O: Optimus Agro Nv / B: Optimus Agro Nv 0 0 = 0.00 29.07

37.50 EUR

11 Dieter VERMEIREN

BEL 503 CHOUCHOU JVH Z

S / Grey / 2016 / CIGARET JVH Z / WANDOR VAN DE MISPELAERE / 107NE68 / O: & Kevin Coudeville / B: JV-Horses bvba / 107NE68 / O: & Kevin Coudeville / B: JV-Horses bvba 0 0 = 0.00 29.08

37.50 EUR

12 Caro-Belle DE HORNOIS

BEL 529 PONOLETTE

M / Chestnut / 2015 / QUINT VAN HET MAARLO / LYS DE DARMEN / 106XT55 / O: Equiservices BVBA / B: Jan Cox / 106XT55 / O: Equiservices BVBA / B: Jan Cox 0 0 = 0.00 29.25

37.50 EUR

13 Tamara VAN MANEN

NED 521 Laurette

M / KWPN / Chestnut / 2016 / Gaultier Vdl / Indoctro / 107NB37 / 107NB37 0 0 = 0.00 29.29

30.00 EUR

14 Steven VERMEIR

BEL 567 DANCING DOLLARS NS Z

G / Bay / 2016 / DOMINATOR 2000 Z / FALCO / 107EJ75 / O: Maes / B: Francois & Maxiene Nelson & Maes / 107EJ75 / O: Maes / B: Francois & Maxiene Nelson & Maes 0 0 = 0.00 29.30

30.00 EUR

15 Silvia DIEGO PARDO

ESP 523 LYLITH

M / HOLST / Grey / 2015 / LIVELLO / QUINTERO / 107GK21 / O: Spits BV (20001429) / B: De Dwerse Hagen BVBA / 107GK21 / O: Spits BV (20001429) / B: De Dwerse Hagen BVBA 0 0 = 0.00 29.50

30.00 EUR

16 Fleur HOLLEMAN

NED 586 LANCOME

M / KWPN / Grey / 2016 / HUMBERTO ASK / LUX / 107JB28 / O: E.J. Investments (20018037) / B: van den Broek / 107JB28 / O: E.J. Investments (20018037) / B: van den Broek 0 0 = 0.00 29.74

30.00 EUR

17 Virginie THONON

BEL 592 COMILLO Z

G / Grey / 2015 / COMILFO PLUS Z / QUIDAM DE REVEL / 107FL79 / O: Gagliani / B: Piet Janssen / 107FL79 / O: Gagliani / B: Piet Janssen 0 0 = 0.00 29.96

30.00 EUR

18 Koenraad BAUTERS

BEL 597 PAOLA VAN 'T ZORGVLIET

M / Bay / 2015 / THUNDERVAN DE ZUUTHOEVE / HEARTBREAKER / 107MU55 / O: VanCoppenolle Clarysse / B: Andre Braeckevelt / 107MU55 / O: VanCoppenolle Clarysse / B: Andre Braeckevelt 0 0 = 0.00 29.97

30.00 EUR

19 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 581 JUDINE VAN DE KAPEL

M / Grey / 2015 / CIGARET JVH Z / GLADSTONE / 107KE34 / O: Van den Bergh / B: Joris van den Bergh / 107KE34 / O: Van den Bergh / B: Joris van den Bergh 0 0 = 0.00 30.22

30.00 EUR

20 Jonas SADOUN

FRA 528 GAIKA DU PTISTCYRAN

M / Chestnut / 2016 / LABRADOR DE BREKKA / APACHE D'ADRIERS / 107MS27 / O: Coffignal / B: Y. Rondelot / 107MS27 / O: Coffignal / B: Y. Rondelot 0 0 = 0.00 30.50

30.00 EUR

21 Erik KALEVI JORDAN

BRA 595 KEENLY II DU BUSSON KJ

M / SBS / Grey / 2016 / LE COULTRE DE MUZE / BALOUBET DU ROUET / 107MV62 / O: Mariella JORDAN (10260625) / B: Guy Houssa / 107MV62 / O: Mariella JORDAN (10260625) / B: Guy Houssa 0 0 = 0.00 31.09

30.00 EUR

22 Nina PIASECKI

GER 550 POPEYE DE TAMISE

S / BWP / Bay / 2015 / VIGO D'ARSOUILLES / CREAM ON TOP / 106YT87 / O: Patrick MIELNIK (10045165) / B: Wouter En Kara Dierick / 106YT87 / O: Patrick MIELNIK (10045165) / B: Wouter En Kara Dierick 0 0 = 0.00 31.22

30.00 EUR

23 Evelyne VAN VRECKOM

BEL 508 CRISTIANO OBOLENSKY

G / HANN / Bay / 2015 / CORNET OBOLENSKY / STAKKATO / 107BV19 / O: Stud V.V. BVBA (20016999), Evelyne VAN VRECKOM (10078557) / B: Tony Oliver / 107BV19 / O: Stud V.V. BVBA (20016999), Evelyne VAN VRECKOM (10078557) / B: Tony Oliver 0 0 = 0.00 31.45



24 Benjamin WULSCHNER

GER 544 S.PELLEGRINO

G / OS / Grey / 2015 / SUSPENS FLOREVAL / CHINTAN / 107AQ99 / O: ROWA GmbH Co.KG (20000442) / B: Gestüt Lewitz / 107AQ99 / O: ROWA GmbH Co.KG (20000442) / B: Gestüt Lewitz 0 0 = 0.00 31.61



25 Piet RAIJMAKERS JR

NED 552 KRUZIANO

KWPN / Bay / 2015 / GRAZIANO / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / 107EN70 / O: Gerrit MIEDEMA (10249505), Jos NICKMANS (10249506) / B: H.v.d.Weerdt / 107EN70 / O: Gerrit MIEDEMA (10249505), Jos NICKMANS (10249506) / B: H.v.d.Weerdt 0 0 = 0.00 31.85



26 Vicky VAN DE POEL

BEL 618 PIECE OF CAKE M

S / Chestnut / 2015 / VIGO D'ARSOUILLES / DIAMANT DE SEMILLY / 107BP17 / O: Stoeterij Molenhof BVBA / B: Luc Van De Poel / 107BP17 / O: Stoeterij Molenhof BVBA / B: Luc Van De Poel 0 0 = 0.00 32.00



27 Andrea MARCHESE

ITA 553 DON PAOLO FASCIANA

G / OS / Bay / 2016 / TAILORMADE DIARADO'S BOY / POLYDOR / 107BW00 / O: Marchese Sporthorses (20017005) / B: Gestüt Lewitz / 107BW00 / O: Marchese Sporthorses (20017005) / B: Gestüt Lewitz 0 0 = 0.00 32.51



28 Julie Pascale RUANT

BEL 564 CLIMAX OF PICOBELLO Z

G / Bay / 2015 / CALVARO Z / PKZ CONTACT VAN DE HEFFINCK / 106ZE82 / O: Picobello Horses / B: Picobellohorses / 106ZE82 / O: Picobello Horses / B: Picobellohorses 0 0 = 0.00 33.03



29 Toon MAES

BEL 603 CHATMAN GIRL Z

M / Bay / 2015 / CHATMAN / QUIDAM DE REVEL / 107BO89 / O: verschueren / B: Hugo Versnick / 107BO89 / O: verschueren / B: Hugo Versnick 0 0 = 0.00 33.06



30 Benjamin CLARK

GBR 614 LA PRESLEY CJS

M / Bay / 2016 / CICERO Z VAN PAEMEL / LANCELOT / 107KV18 / O: Kim CLARK (10168839) / B: SCHOTANUS / 107KV18 / O: Kim CLARK (10168839) / B: SCHOTANUS 0 0 = 0.00 34.03



31 Jill SMITS

BEL 556 KARLINA DE TIJI

M / Bay / 2015 / DON'T TOUCH TIJI HERO / KANNAN / 107EJ54 / O: Smits / B: T&J BVBA / 107EJ54 / O: Smits / B: T&J BVBA 0 0 = 0.00 34.49



32 Jeroen DE WINTER

BEL 609 PETROSSIAN BC

S / BWP / Chestnut / 2015 / FOR PLEASURE / DARCO / 106SR42 / O: Blue Chip Bloodstock / B: Blue Chip Bloodstock Inc. / 106SR42 / O: Blue Chip Bloodstock / B: Blue Chip Bloodstock Inc. 0 0 = 0.00 34.84



33 Sarah DHENNIN

FRA 512 FUHRER DE MAUGRE

G / SF / Bay / 2015 / COMME IL FAUT / OGANO SITTE / 107JI60 / O: Nicolas NORMAND (10179866) / B: Nicolas Normand / 107JI60 / O: Nicolas NORMAND (10179866) / B: Nicolas Normand 0 0 = 0.00 36.70



34 Guillaume RUANT

BEL 625 CHILL WITH PICOBELLO Z

M / Grey / 2016 / VDL CARDENTO / CAPRIANO / 107MZ39 / O: Picobello Horses / B: Picobellohorses / 107MZ39 / O: Picobello Horses / B: Picobellohorses 0 0 = 0.00 37.01



35 Benjamin WULSCHNER

GER 545 ETHAN AS

G / DSP (SATHÜ) / Grey / 2016 / GELHA'S VDL EMILION / CHELLANO / 107NB30 / O: Sabine THIELE (10130166) / B: Thiele AG / 107NB30 / O: Sabine THIELE (10130166) / B: Thiele AG 0 0 = 0.00 38.30



36 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 532 MISS BLUE Z

M / ZANG / Grey / 2016 / COUPERUS / CARTHAGO Z / 107FK36 / O: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / B: Hans Schipper / 107FK36 / O: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / B: Hans Schipper 0 4 = 4.00 25.23



37 Bart ANTHONISSEN

BEL 557 PIROCCO CASTANOO

G / Grey / 2015 / ZIROCCO BLEU VDL / DIAMANT DE SEMILLY / 106WZ28 / O: Anthonissen / B: gerd bart wauters anthonissen / 106WZ28 / O: Anthonissen / B: gerd bart wauters anthonissen 0 4 = 4.00 26.68



38 Jonathan GORDON

IRL 577 CBI KARHARI

ISH / Grey / 2015 / GOODLUCK VDL / 107KG29 / O: Denis GALLAGHER (10251806) / B: Mr Aidan Carroll / 107KG29 / O: Denis GALLAGHER (10251806) / B: Mr Aidan Carroll 0 4 = 4.00 26.90



39 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 533 PEPPERONI VAN'T MEULENHOF

M / BWP / Chestnut / 2015 / BAMAKO DE MUZE / QUIDAM DE REVEL / 107DV56 / O: Francisco MUSA (10179252) / B: Mariette van lombergen / 107DV56 / O: Francisco MUSA (10179252) / B: Mariette van lombergen 0 4 = 4.00 27.27



40 Emma LEJAULT

FRA 578 KAMANTA B

M / Bay / 2015 / GRAND SLAM VDL / INDORADO / 107GU90 / O: Emma LEJAULT (10148072) / 107GU90 / O: Emma LEJAULT (10148072) 0 4 = 4.00 27.41



41 Jonas TROUBLEYN

BEL 501 JACK V'T PLUTONIAHOF

S / SBS / Bay / 2015 / HURLEVENT DE BREKA / FLEMENCO DESEMILLY / 107FO25 / O: Peter Troubleyn & Els De Dycker / B: Guido De Cauwer / 107FO25 / O: Peter Troubleyn & Els De Dycker / B: Guido De Cauwer 0 4 = 4.00 28.31



42 Toon MAES

BEL 602 QUINQUINA VAN 'T HOOGEINDE

M / Chestnut / 2016 / DIAMANT DE SEMILLY / ECHO VAN 'T SPIEVELD / 107BO90 / O: Thys / B: Rony Thys / 107BO90 / O: Thys / B: Rony Thys 0 4 = 4.00 29.07



43 Caro-Belle DE HORNOIS

BEL 531 PIENI JS

M / Bay / 2015 / 107GA17 / O: Penders / 107GA17 / O: Penders 0 4 = 4.00 29.35



44 Jan VERMEIREN

BEL 516 POLO VD BISSCHOP

S / BWP / Bay / 2015 / COMME IL FAUT / DARCO / 107CZ05 / O: JV horses BVBA & Team Philippaerts / B: TOM DE CRAENE / 107CZ05 / O: JV horses BVBA & Team Philippaerts / B: TOM DE CRAENE 0 4 = 4.00 30.35



45 Vicky VAN DE POEL

BEL 617 PRADA DI COSTA M

M / Bay / 2015 / VANNAN / GITANO / 107BP18 / O: Stoeterij Molenhof BVBA / B: Stoeterij Molenhof BVBA / 107BP18 / O: Stoeterij Molenhof BVBA / B: Stoeterij Molenhof BVBA 0 4 = 4.00 30.74



46 Fleur HOLLEMAN

NED 587 PASADENA VAN 'T HUKA

M / BWP / Grey / 2015 / CICERO Z / CALYPSO III / 106YE46 / O: Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / B: KATRIEN HULSBOSCH / 106YE46 / O: Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / B: KATRIEN HULSBOSCH 0 4 = 4.00 31.11



47 Guillaume RUANT

BEL 624 COUCOU PICOBELLO Z

M / Grey / 2016 / CICERO Z VAN PAEMEL / NABAB DE REVE / 107DY35 / O: Picobellohorses/Jos Lansink / B: Picobellohorses / 107DY35 / O: Picobellohorses/Jos Lansink / B: Picobellohorses 0 4 = 4.00 31.12



48 Enrico VAN MANEN

NED 546 KAPRISCH

G / KWPN / Chestnut / 2015 / GLASGOW VH MERELSNEST / ULTIMO / 107AU00 / O: Gijsbert VAN MANEN (10216557) / B: J.Stenfert / 107AU00 / O: Gijsbert VAN MANEN (10216557) / B: J.Stenfert 0 4 = 4.00 31.14



49 Bart ANTHONISSEN

BEL 558 QUELMEK DE MUZE

G / Bay / 2016 / EL TORREREO DE MUZE / ELVIS TER PUTTE / 107BM90 / O: Anthonissen / B: joris de brabander / 107BM90 / O: Anthonissen / B: joris de brabander 0 4 = 4.00 31.49



50 Steven VERMEIR

BEL 566 AUTREAU NS Z

M / ZANG / Black / 2015 / AIR JORDAN Z / FALCO / 106ZX16 / O: Maes / B: Francois Nelson / 106ZX16 / O: Maes / B: Francois Nelson 4 0 = 4.00 32.13



51 Cyril FONTAINE

FRA 626 FANETTE DU SART

M / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / NIDOR PLATIERE / 107GL11 / O: Carole FONTAINE (10238782) / 107GL11 / O: Carole FONTAINE (10238782) 0 4 = 4.00 32.51



52 Lien VAN ENDE

BEL 534 QUITANGELO VE

G / Grey / 2016 / TANGELO VD ZUUTHOEVE / ROYAL BRAVOUR / 107DT99 / O: Van Ende / 107DT99 / O: Van Ende 0 4 = 4.00 32.55



53 Jan VERMEIREN

BEL 517 QUALOUBET VAN'T ZORGVLIET

S / Chestnut / 2016 / BALOUBET DU ROUET / HEARTBREAKER / 107NE12 / O: Braeckevelt Jerry / B: Andre Braeckevelt / 107NE12 / O: Braeckevelt Jerry / B: Andre Braeckevelt 4 0 = 4.00 32.73



54 Jill SMITS

BEL 555 PALINA DE TIJI

M / Bay / 2015 / DON'T TOUCH TIJI HERO / KANNAN / 107EJ53 / O: Smits / B: T&J BVBA / 107EJ53 / O: Smits / B: T&J BVBA 0 4 = 4.00 32.98



55 Axelle DE JAMBLINNE

BEL 623 FLYER DES FLAGUES

G / SF / Bay / 2015 / UP TO YOU / DIAMANT DE SEMILLY / 107FY58 / O: Geoffroy DE JAMBLINNE (10004207), Julia DE JAMBLINNE-LAUNCHBURY (10098688) / B: Frédéric Lavoinne / 107FY58 / O: Geoffroy DE JAMBLINNE (10004207), Julia DE JAMBLINNE-LAUNCHBURY (10098688) / B: Frédéric Lavoinne 0 4 = 4.00 33.93



56 Jeroen APPELEN

BEL 568 DEMERALD R Z

S / Chestnut / 2015 / DIAMANT DE SEMMILLY / GUIDAM / 107ET04 / O: L&M Sporthorses / B: Van Steenwinkel Tiffany / 107ET04 / O: L&M Sporthorses / B: Van Steenwinkel Tiffany 4 0 = 4.00 34.57



57 Jeroen APPELEN

BEL 569 THUNDERBALL

G / WESTF / Other / 2016 / TOULON / CONVERTER 2 / 107HP07 / O: L&M Sporthorses (20001817) / B: Heiko Oltmanns / 107HP07 / O: L&M Sporthorses (20001817) / B: Heiko Oltmanns 4 0 = 4.00 35.34



58 Zora DELPLACE

BEL 524 KILIMANDJARO D'EEL

G / Bay / 2016 / PEPPERMIL / BALTIK SITTE / 107HK94 / O: Delplace / B: Lee Vandekerckhove / 107HK94 / O: Delplace / B: Lee Vandekerckhove 4 0 = 4.00 36.37



59 Taisie DE GRUCHY

GBR 615 NPS JAVA

M / Bay / 2016 / 107HB58 / O: Kim CLARK (10168839) / 107HB58 / O: Kim CLARK (10168839) 0 4 = 4.00 37.87



60 Patrik SPITS

BEL 600 CEZANNA DH Z

M / Bay / 2016 / CARLOW VD HELLE / CODEX / 107MU94 / O: Spits / B: BV De Dwerse Hagen / 107MU94 / O: Spits / B: BV De Dwerse Hagen 4 0 = 4.00 37.98



61 Alex BISHOP

GBR 629 LARSON VDL

KWPN / Grey / 2016 / DALLAS / CANTURO / 107BY52 / O: Alex BISHOP (10155023), Matthew PIKE (10073589) / B: VDL Stud & Y. WALDA / 107BY52 / O: Alex BISHOP (10155023), Matthew PIKE (10073589) / B: VDL Stud & Y. WALDA 4 0 = 4.00 38.31



62 Virginie THONON

BEL 591 PERTINI VD AXELHOEVE

G / Chestnut / 2015 / OGANO SITTE / CHELLANO Z / 107MS97 / O: Huyse / B: Yves Lippens / 107MS97 / O: Huyse / B: Yves Lippens 0 4 = 4.00 38.35



63 Sven BREUGELMANS

BEL 634 QOKE CASTANOO

G / Grey / 2016 / CORNET OBOLENSKI / NABAB DE REVE / 107LY58 / O: Anthonissen / 107LY58 / O: Anthonissen 0 4 = 4.00 38.40



64 Thierry GOFFINET

BEL 576 Iron Lady Hb Z

M / Bay / 2015 / Iron Man Van De Padenborre / Bentley Vd Heffinck / 107NF42 / O: Van Der Veken / B: Philippe De Donder / 107NF42 / O: Van Der Veken / B: Philippe De Donder 0 4 = 4.00 41.77



65 Caroline MÜLLER

GER 504 CORLOU PS

S / OS / Bay / 2015 / CORNET OBOLENSKY / BALOUBET DU ROUET / 107MY39 / O: Kuipers Sport Horses B.V. (20004872) / B: Gestüt Lewitz / 107MY39 / O: Kuipers Sport Horses B.V. (20004872) / B: Gestüt Lewitz 7 0 = 7.00 39.05



66 Nina PIASECKI

GER 549 SOMEBODY TO LOVE

G / KWPN / Other / 2015 / ZAPATERO / LASINO / 107BP07 / O: Hurikan S.P.O.L. s.r.o. (20005482), MP Sporthorses GmbH (20001165) / B: R.Mulder / 107BP07 / O: Hurikan S.P.O.L. s.r.o. (20005482), MP Sporthorses GmbH (20001165) / B: R.Mulder 7 0 = 7.00 39.81



67 Enrico VAN MANEN

NED 644 Lehman

G / KWPN / Chestnut / 2016 / Baltic Vdl / Numero Uno / 107NB06 / 107NB06 7 0 = 7.00 40.82



68 Joep WENSELAERS

BEL 637 PIPA DE YESELO

M / Bay / 2015 / BAMAKO DE MUZE / QUISTELLO / 106TR37 / O: Van Wolvelaer / B: Kristel Van Wolvelaer / 106TR37 / O: Van Wolvelaer / B: Kristel Van Wolvelaer 0 8 = 8.00 27.82



69 Isidoor VAN ROMPAEY

BEL 573 MIRACLE ODTH Z

G / Chestnut / 2015 / MR. CIELO ODTH Z / QUIDAM DE REVEL / 107GK38 / O: Van Rompaey / B: ODTH nv Bert de Wael / 107GK38 / O: Van Rompaey / B: ODTH nv Bert de Wael 0 8 = 8.00 29.90



70 Sophie MICHIEL

FRA 598 GREEN CARD BOY

S / Other / 2016 / WINDOWS VH COSTERSVELD / QUIDAM DE REVEL / 107CU77 / O: Benjamin GOLLIOT (10056336), Nicolas GOLLIOT (10086303), Thomas GOLLIOT (10086304), Yves GOLLIOT (10 / 107CU77 / O: Benjamin GOLLIOT (10056336), Nicolas GOLLIOT (10086303), Thomas GOLLIOT (10086304), Yves GOLLIOT (10 4 4 = 8.00 31.87



71 Julie Pascale RUANT

BEL 563 CANDY OF PICOBELLO Z

G / Bay / 2015 / CORNET OBOLENSKY / CHOPARD VDB Z / 107MS22 / O: Piccobello / B: Picobellohorses / 107MS22 / O: Piccobello / B: Picobellohorses 4 4 = 8.00 32.81



72 Zoë VAN HOUDT

BEL 519 DIAMANT Z

M / Bay / 2016 / DON'S DIAMANT / SHINDLER DE MUZE (ET) / 107JE00 / O: Van Houdt / B: Peter De Nijs / 107JE00 / O: Van Houdt / B: Peter De Nijs 4 4 = 8.00 33.27



73 Aurelie BRETON

BEL 593 JALWAY DE L'ESCOFIETTE

M / SBS / Bay / 2015 / TRESOR DE VIRTON / 107JR62 / O: Aurelie BRETON (10249823) / B: Aurelie Breton / 107JR62 / O: Aurelie BRETON (10249823) / B: Aurelie Breton 0 8 = 8.00 33.36



74 Sven BREUGELMANS

BEL 633 QUALISTO B&L

G / Bay / 2016 / 107HO12 / O: Breugelmans / 107HO12 / O: Breugelmans 4 4 = 8.00 36.83



75 Tori DUNN

IRL 526 Z SEVEN AMOUR

M / ISH / Bay / 2016 / Z SEVEN ASCOT / CARETINO / 107MX53 / O: Hadley Sport Horses Ltd. (20005790) / B: Team Z7 / 107MX53 / O: Hadley Sport Horses Ltd. (20005790) / B: Team Z7 4 4 = 8.00 37.40



76 Frederick TROSCHKE

GER 631 LA CHAPELLE

M / WESTF / Other / 2015 / LORD FAUNTLEROY / DROSSELKLANG II / 107EY08 / O: Hubert VORNHOLT (10128944) / B: August Cappenber jun. / 107EY08 / O: Hubert VORNHOLT (10128944) / B: August Cappenber jun. 0 8 = 8.00 40.16



77 Christopher SMITH

GBR 612 DONNA VAN'T GEBERGTE Z

M / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / PRINCE VAN DE WOLFSAKKER / 106TF83 / O: N CONLON (10206911), William WALKER (10143933) / B: JANSSENS / 106TF83 / O: N CONLON (10206911), William WALKER (10143933) / B: JANSSENS 8 0 = 8.00 40.27



78 Jasmin CLARK

GBR 632 DRUMHOWAN CORNETTO

M / Bay / 2016 / 107MV55 / O: Kim CLARK (10168839) / 107MV55 / O: Kim CLARK (10168839) 4 8 = 12.00 34.58



79 Weronika MINKIEWICZ

POL 608 LAVILLE TOPFOK

M / AES / Bay / 2016 / LAVILLON / BENTLY VAN DE HEFFINCK / 107JL91 / O: Op den dries NV / B: TSJ OP DEN DRIES / 107JL91 / O: Op den dries NV / B: TSJ OP DEN DRIES 8 4 = 12.00 35.59



80 Molly DAVIES

GBR 562 SIENNA VAN JONCKHOEVE Z

M / Black / 2016 / SCENDIX / 107MX01 / O: Melanie DAVIES (10182329) / 107MX01 / O: Melanie DAVIES (10182329) 15 0 = 15.00 41.77



Valeria SOKOLOVA

RUS 539 LADINUS

G / KWPN / Bay / 2016 / EL SALVADOR / PADINUS / 107CN99 / O: Valeria SOKOLOVA (10003017) / B: C.Esselink / 107CN99 / O: Valeria SOKOLOVA (10003017) / B: C.Esselink eliminated

Sanne TER HAAR

NED 638 CHAMP Z

G / ZANG / Chestnut / 2015 / CAVALO Z / CHELLANO / 107EI58 / O: Stefan MORSSINKHOF (10162613) / B: M.A. de Bart / 107EI58 / O: Stefan MORSSINKHOF (10162613) / B: M.A. de Bart eliminated

81 Alise MAY

GBR 607 L'AMOUR

M / Chestnut / 2016 / AREZZO VDL / LUPICOR / 107JV72 / O: Alise MAY (10235918) / 107JV72 / O: Alise MAY (10235918) 4 = 4.00 EL



81 Susanna RAUTANEN

FIN 509 KADANZ

G / KWPN / Bay / 2015 / 106SA47 / O: Susanna RAUTANEN (10062666) / B: J.B.M. Schrijver / 106SA47 / O: Susanna RAUTANEN (10062666) / B: J.B.M. Schrijver 9 = 9.00 EL



81 Giovanni QUAGHEBEUR

BEL 635 KILI WATCH VAN PAEMEL Z

ZANG / Chestnut / 2015 / KANNAN / CARTHAGO Z / 107BQ99 / O: Marc BRAEMS (10225075) / B: Eddy Vanderhallen / 107BQ99 / O: Marc BRAEMS (10225075) / B: Eddy Vanderhallen 17 = 17.00 EL



81 Nathalie VAN DAMME

BEL 514 L'ANOUCHE

G / KWPN / Grey / 2016 / COHINOOR VDL / BABOUCHE VH GEHUCHT Z / 107BM30 / O: van damme / B: P.J. Hanse / 107BM30 / O: van damme / B: P.J. Hanse 16 = 16.00 EL



