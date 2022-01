CSI 2*/1*/YH1* Azelhof

C CSIYH1* - 5 & 6 year old horses

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 3 horses/rider Result list: 56 competitors in this competition. Last updated at 10:24 hrs (21.01.2022)

Rank Nation Competitor CNR Horse Fehler Zeit

1 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 581 MISS BLUE Z

M / ZANG / Grey / 2016 / COUPERUS / CARTHAGO Z / 107FK36 / O: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / B: Hans Schipper / 107FK36 / O: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / B: Hans Schipper 0 53.58

250.00 EUR

2 Viktor EDVINSSON

SWE 592 YOGA HASTAK

M / SWB / Bay / 2016 / HEARTBEAT / CARMARGUE / 107DM09 / O: Viktor EDVINSSON (10124836) / B: Hästak AB / 107DM09 / O: Viktor EDVINSSON (10124836) / B: Hästak AB 0 57.76

200.00 EUR

3 Kristy SNEPVANGERS

NED 554 LUCIFER

G / KWPN / Grey / 2016 / COHINOOR VDL / VDL ZIROCCO BLUE / 107ML42 / O: C M R SNEPVANGERS (10177151), Miranda SNEPVANGERS (10200947) / B: Snepvangers / 107ML42 / O: C M R SNEPVANGERS (10177151), Miranda SNEPVANGERS (10200947) / B: Snepvangers 0 58.26

150.00 EUR

4 Max THIROUIN

FRA 556 GORILLE DORAL

S / SF / Black / 2016 / GALOPIN DU BIOLAY / K ZOSTARA 56 / 107DW14 / O: Elie EDOUARD (10230196), Max THIROUIN (10002265) / 107DW14 / O: Elie EDOUARD (10230196), Max THIROUIN (10002265) 0 58.89

100.00 EUR

5 Estee BOMERÉ

BEL 608 IWATCH VAN T'AMELDONK Z

M / Chestnut / 2016 / I'M SPECIAL DE MUZE / ORLANDO / 107CK49 / O: Bomere / B: Ameldonk BVBA / 107CK49 / O: Bomere / B: Ameldonk BVBA 0 59.29

70.00 EUR

6 Bart BOMERE

BEL 550 DYNASTY VAN'T AMELDONK Z

G / Chestnut / 2016 / DIAMANT DE SEMILLY / CASALL ASK / 107MR22 / O: Ameldonk Bvba C/o Bomere Bart / B: Ameldonk BVBA / 107MR22 / O: Ameldonk Bvba C/o Bomere Bart / B: Ameldonk BVBA 0 59.41

55.00 EUR

7 Mandy GROOTEGOED

NED 551 QUARCO B

S / BWP / Bay / 2016 / UDARCO VAN OVERIS / RBG LANDARIS / 107GR88 / O: Wim FRANSSEN (10239796), Mandy GROOTEGOED (10016463) / B: Noeyens / 107GR88 / O: Wim FRANSSEN (10239796), Mandy GROOTEGOED (10016463) / B: Noeyens 0 60.05

40.00 EUR

8 Joep WENSELAERS

BEL 577 QOLIBRI VAN 'T ROOSAKKER

S / Chestnut / 2016 / KANNAN / ECHO VAN 'T SPIEVELD / 107BN28 / O: Schelfhout / B: Marc & Els Kluskens - De Dycker / 107BN28 / O: Schelfhout / B: Marc & Els Kluskens - De Dycker 0 61.07

30.00 EUR

9 Kendra Claricia BRINKOP

GER 519 OAK GROVE'S HEARTTHROB

S / HANN / Chestnut / 2016 / HEARTBREAKER / ARTOS Z / 107HC77 / O: Stephex Stables / B: Gestüt Eichenhain GmbH / 107HC77 / O: Stephex Stables / B: Gestüt Eichenhain GmbH 0 61.87

30.00 EUR

10 Aymeric BRAY

FRA 586 TEQUILA DE HUS

M / SF / Other / 2016 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / QUICK STAR / 107EM03 / O: K-Stables Sàrl (20017413) / B: Gestuet Eichenhain / 107EM03 / O: K-Stables Sàrl (20017413) / B: Gestuet Eichenhain 0 62.61

25.00 EUR

11 Jody VAN GERWEN

NED 509 CCSTUD'S LARASINA

M / SWB / Chestnut / 2016 / CCSTUD'S FIDELITY / CORLAND / 107DJ03 / O: D. Carlberg & Son Intressenter AB (20001806) / B: D. Carlberg & Son Intressenter AB / CC Stud / 107DJ03 / O: D. Carlberg & Son Intressenter AB (20001806) / B: D. Carlberg & Son Intressenter AB / CC Stud 0 63.81

25.00 EUR

12 Ines VILLMANN-DOLL

GER 517 DER BENNI

G / HANN / Grey / 2016 / DIACONTINUS / STAKKATO / 107LI95 / O: Ines VILLMANN-DOLL (10043986) / B: Frederic Legros / 107LI95 / O: Ines VILLMANN-DOLL (10043986) / B: Frederic Legros 0 64.41

25.00 EUR

13 Aymeric BRAY

FRA 585 GOOD GIRL DK

M / SF / Black / 2016 / BY CEIRA D'ICK / KANNAN / 107EM00 / O: K-Stables Sàrl (20017413) / B: Haras d'Ick / 107EM00 / O: K-Stables Sàrl (20017413) / B: Haras d'Ick 0 64.90

20.00 EUR

14 Belinda DE GRAAF

NED 526 LALALIE T&L Z

M / ZANG / Bay / 2016 / LAVALLINO TER KLOMP / HEARTBREAKER / 107DH48 / O: Belinda DE GRAAF (10145762) / B: T&L NV / 107DH48 / O: Belinda DE GRAAF (10145762) / B: T&L NV 0 65.02

20.00 EUR

= 1,040.00 EUR

Other, non-placed competitors

15 Ugo BERRITTELLA

BEL 541 DEVINO VAN'T LANGEVELD Z

G / Chestnut / 2016 / DAYTON SITTE / FOR PLEASURE / 107BT90 / O: Berrittella / B: Bert Thienpond / 107BT90 / O: Berrittella / B: Bert Thienpond 0 65.48



16 Jeroen DE WINTER

BEL 612 Quando Van De Helle

S / Bay / 2017 / Quibery 3 / Chicago I Z / 107OO24 0 67.41



17 Lucia LE JEUNE VIZZINI

ITA 528 KENTUCKY ROSE PL

M / Chestnut / 2016 / VIGO D'ARSOUILLES / QUATTRO B / 107BF23 / O: Starlight sprl / B: Philippe Le Jeune 0 67.62



18 Ugo BERRITTELLA

BEL 543 GALAXIE D'ELLIPSE

M / Chestnut / 2016 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / GALOUBET A / 107MX10 / O: Francois 0 67.97



19 Belinda DE GRAAF

NED 527 LOU LOU'S STAR SVO

M / KWPN / Bay / 2016 / DOONINI Z / VAN GOGH / 107DH51 / O: Belinda DE GRAAF (10145762) / B: Wilken / 107DH51 / O: Belinda DE GRAAF (10145762) / B: Wilken 0 68.09



20 Levi DRIESSEN

NED 536 MADANSA B

M / KWPN / Chestnut / 2017 / CARRERA VDL / CARTHINO Z / 107NU12 / O: Geotrade Equestrian (20003209), A.e.c. KEIJ (10182569) / B: Bezouw 0 68.79



21 Steven VERMEIR

BEL 561 DREAM OF STB Z

M / Bay / 2017 / DINAMIT STB Z / WINNINGMOOD VD ARENBERG / 107OF52 / O: Vermeir / B: Vermeir Luc / 107OF52 / O: Vermeir / B: Vermeir Luc 0 69.96



22 Daphne KINDT

BEL 545 GEORGE THE PRINCE Z

G / Bay / 2016 / GEORGE Z / ZEOLIET / 107NT41 / O: Bovie / B: Bove-Verheeke Patrick-Ilse 0 70.33



23 Noemie BECKER

BEL 572 LASER GP DU BOIS MADAME

S / Bay / 2017 / LANCASTER V / CONTENDER / 107NZ60 / O: Becker / B: SPRL Beckbox / 107NZ60 / O: Becker / B: SPRL Beckbox 0 73.37



24 Perry GERYL

BEL 591 CARLITO Z

G / Bay / 2016 / CICERO Z VAN PAEMEL / QUIDAM\'S RUBIN / 107ON20 / O: Roels / 107ON20 / O: Roels 0 73.84



25 Arjen VAN DIEPEN

NED 548 Memory Leva Wd

G / KWPN / Bay / 2017 / Vagabond De La Pomme / Numero Uno / 107OD56 0 74.44



26 Kevin JOCHEMS

NED 510 KANANELL

S / HOLST / Bay / 2016 / KANNAN / DOLLAR D.L.PI / 107JH95 / O: Krzysztof OKLA (10037323) / B: Hamond 2 77.45



27 Jack Ray NIELSEN

DEN 552 RAYPAWERS NARRADO

OLDBG / Bay / 2017 / NABAB DE REVE / CORRADO 44 / 107NU11 / O: Jack Ray NIELSEN (10062787) / B: Morana Torre 2 77.84



28 Steven VERMEIR

BEL 559 DANCING DOLLARS NS Z

G / Bay / 2016 / DOMINATOR 2000 Z / FALCO / 107EJ75 / O: Maes / B: Francois & Maxiene Nelson & Maes / 107EJ75 / O: Maes / B: Francois & Maxiene Nelson & Maes 4 58.50



29 Logan LEEMANS

BEL 597 QUINETTE VAN DE PADENBORRE

M / Bay / 2016 / CORNET OBOLENSKY / CHIN CHIN / 107KO98 / O: van Emelen / B: André Leemans / 107KO98 / O: van Emelen / B: André Leemans 4 60.17



30 Sophia SCHINDLBECK

GER 580 LE DEUX DMH

S / AES / Bay / 2016 / BALPAR DE TREBOX Z / HIGHLINE / 107NH98 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / B: Eric Berkhof Paarden BV 4 65.45



31 Dusan SIMOVSKI

CZE 540 RAOUL DWERSE HAGEN

G / BWP / Chestnut / 2017 / NIXON VAN 'T MEULENHOF / DARCO / 107NN38 / O: Jaroslav SIMA (10261091) 4 66.73



32 Ugo BERRITTELLA

BEL 542 MONA LISA DBM Z

M / Bay / 2017 / NEVADOS 5 / COPIN VAN DE BROY / 107NZ66 / O: Baldo-Marocco / B: Sophie Baldo Marocco 4 67.01



33 Raf KOOREMANS

NED 607 QUEBEC VAN DE ROZENBERG

G / BWP / Bay / 2016 / MOSITO VAN HET HELLEHOF / HEARTBREAKER / 107KV54 / O: Tom KERKHOFS (10020590) / B: Joost Verkinderen 4 67.82



34 Jeroen APPELEN

BEL 590 DYON STG Z

G / Grey / 2016 / DE FLOR 111 Z / CHATMAN / 107IJ40 / O: Hazebroek / B: SOFIE HAZEBROEK / 107IJ40 / O: Hazebroek / B: SOFIE HAZEBROEK 4 69.12



35 Arjen VAN DIEPEN

NED 547 Mille Feuille

M / KWPN / Bay / 2017 / Highlander MVf / Vigaro / 107OD60 4 70.04



36 Maureen BONDER

NED 502 LAUDER'S SMH

G / KWPN / Bay / 2016 / GLENFIDDICH VDL / ZAPATERO / 107KW45 / O: Stal Bonder V.O.F. (20001803) / B: M. HOVENGA 4 72.05



37 Lauranne SPITS

BEL 617 Quinta Dwerse Hagen

M / BWP / Grey / 2016 / El Torreo De Muze / Va-vite / 107KT80 / 107KT80 4 72.61



38 Axelle DRUYTS-HENS

BEL 570 LEXI DE NUIT Z

M / Black / 2017 / LE BLUE DIAMOND V'T RUYTERSHOF / ZIROCCO BLUE VDL / 107NX09 / O: Druyts-Hens / B: Maryse De Laet 4 73.86



39 Belinda DE GRAAF

NED 525 MERNANDEZ H2

G / KWPN / Bay / 2017 / HERNANDEZ TN / PADINUS / 107NV85 / O: Belinda DE GRAAF (10145762) / B: A.F.W. Holkenborg 4 73.99



40 Jorik VERVOORT

BEL 594 QUPIDO H

S / Chestnut / 2016 / CICERO VAN PAEMEL Z / BALOUBET DU ROUET / 107NF79 / O: Bruynseels Stal / B: Hilton Consult Management / 107NF79 / O: Bruynseels Stal / B: Hilton Consult Management 4 75.64



41 Aymeric BRAY

FRA 587 HANNIBALE DE HUS

S / SF / Bay / 2017 / VIVALDI DU SEIGNEUR / CHAPULTEPEC / 107NT79 / O: K-Stables Sàrl (20017413) / B: Haras de Hus 5 76.97



42 Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 511 QARACAS DES DAMES

G / BWP / Bay / 2016 / AREZZO VDL / 107MP13 / O: Haras des Dames (20004740) / B: Demesmaeker/Haras de Dames / 107MP13 / O: Haras des Dames (20004740) / B: Demesmaeker/Haras de Dames 8 61.55



43 Charline VANDERGEETEN

BEL 506 QUINCY VAN DE ROMSTEE

M / BWP / Chestnut / 2016 / KIEKEBOE / TRIOMPHE DE MUZE / 107BJ28 / O: De Batz BV (20017195), Vandergeeten Management & Consultancy (20017196) / B: LOUIS FLOREN / 107BJ28 / O: De Batz BV (20017195), Vandergeeten Management & Consultancy (20017196) / B: LOUIS FLOREN 8 66.39



44 Maureen BONDER

NED 503 MALANCHE DB

M / KWPN / Bay / 2017 / GLOBAL EXPRESS VDL / CORIANO / 107OB35 / O: Jacome LDA (20018645), Francisco Jácome VASQUES (10054978) / B: E.Dragt 8 67.59



45 Philippe LE JEUNE

BEL 532 QUI VOILA J&F CHAMPBLANC

BWP / Bay / 2016 / 107MY24 / O: FRMSE (20000284) 8 70.36



46 Philippe LE JEUNE

BEL 534 GOSS DARSOUIL MF

S / SF / Chestnut / 2016 / VIGO D'ARSOUILLES / JARNAC / 107BE73 / O: Starlight sprl / B: Michel Frigot 8 71.79



47 Jaroslav SIMA

CZE 574 RUSTY VAN HET LELIEHOF

G / BWP / Bay / 2017 / NIXON VAN 'T MEULENHOF / 107NN29 / O: Jaroslav SIMA (10261091) 8 73.78



48 Charline VANDERGEETEN

BEL 507 USHUAIA DES 4 VENTS Z

M / Bay / 2017 / UNTOUCHABLE / QUITE EASY I (FLYINGE QUITE EA / 107NX11 / O: Vandergeeten 8 74.10



49 Logan LEEMANS

BEL 599 ROXETTE VAN'T HUKA

M / Grey / 2017 / CORNET OBOLENSKY / NONSTOP / 107NW42 / O: First Horses SA / B: Katrien Hulsbosch 8 74.24



50 Lena LEONARD

BEL 515 GALIANO DE LIAM

G / Grey / 2016 / GRECO SITTE / BALTIK SITTE / 107NW51 / O: Merckx / B: Amelie Queguiner 10 81.15



51 Charline VANDERGEETEN

BEL 505 ETERNITY VAN DE BERGHOEVE Z

G / ZANG / Chestnut / 2016 / E.T. CRYOZOOTECH Z (CL) / FOR PLEASURE / 107BJ27 / O: De Batz BV (20017195), Vandergeeten Management & Consultancy (20017196) / B: Paul van den Bosch 12 70.70



52 Logan LEEMANS

BEL 598 DIAMANT

M / Grey / 2017 / DIAMANT DE SEMILLY / CONTENDER / 107NW40 / O: First Horses SA / 107NW40 / O: First Horses SA 16 70.71



53 Sanne-Roos BALS

NED 611 LEVUS

S / KWPN / Grey / 2016 / ETOULON / VINGINO / 107NV93 / O: Egbert SCHEP (10130471) / B: Boelens 16 71.97



54 Philippe LE JEUNE

BEL 533 KIWI PL

M / Bay / 2016 / LORO PIANA FILOU DE MUZE / SOCRATE DE CHIVRE / 107BE57 / O: Starlight sprl / B: Philippe Le Jeune 20 69.46



55 Axelle DRUYTS-HENS

BEL 569 MAURYSITO DE NUIT Z

G / ZANG / Chestnut / 2016 / MOSITO VH HELLEHOF / ZIROCCO BLUE VDL / 107FY70 / O: Axelle DRUYTS-HENS (10072520) / B: Maryse De Laet 30 97.76



Jaroslav SIMA

CZE 575 CREZUS KAHN VAN DEN DRIES Z

S / ZANG / Other / 2017 / CICERO Z / 107NN35 / O: Jaroslav SIMA (10261091) / 107NN35 / O: Jaroslav SIMA (10261091) eliminated

